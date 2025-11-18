Nestlé Việt Nam tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Nestlé Việt Nam khởi động Chương trình Giáo dục dinh dưỡng hợp lý, tang cường vận động và lối sống tích cực dành cho học sinh tiểu học năm học 2025–2026.

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth

18 tháng 11, 2025

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth (quá cảnh tại Đài Bắc). Dự kiến tăng khai thác đường bay này lên 5 chuyến mỗi tuần từ ngày 18-11.

Đường bay Việt Nam – Dallas– Fort Worth được EVA Air chính thức khai trương vào ngày 3-10-2025 khởi đầu với 3 chuyến mỗi tuần. Dallas–Fort Worth hiện là điểm đến thứ 2 tại tiểu bang Texas và thứ 9 tại khu vực Bắc Mỹ trong mạng lưới bay của EVA Air. Trước đó, EVA Air đã và đang khai thác 8 đường bay đến Bắc Mỹ (Los Angeles, Seattle, New York, Chicago, Houston, Toronto, Vancouver và San Francisco).

Cột mốc này không chỉ đưa EVA Air trở thành hãng hàng không châu Á duy nhất bay từ Việt Nam đến 2 thành phố của Texas (quá cảnh tại Đài Bắc), mà còn nâng tổng công suất bay đến Bắc Mỹ qua 9 cửa ngõ lên hơn 90 chuyến bay mỗi tuần. Thông qua bước mở rộng chiến lược tại thị trường này, EVA Air đáp ứng ngày càng thuận tiên hơn nhu cầu du lịch, du học, thăm thân, công tác, giao thương… của hành khách và kiều bào Việt Nam.

Tại lễ khai trương đường bay thẳng Đài Bắc - Dallas–Fort Worth vào tháng 10-2025 vừa qua, ông Clay Sun, Chủ tịch EVA Air, cho biết đường bay mới này đánh dấu gần 30 năm hợp tác giữa EVA Air và sân bay Dallas–Fort Worth. Đường bay thẳng từ Đài Bắc - Dallas–Fort Worth đã mở ra lựa chọn thuận tiện cho hành khách Việt, tối ưu lộ trình với chỉ một lần quá cảnh nối chuyến tại Đài Bắc - trung tâm trung chuyển quốc tế lớn nhất của EVA Air, nhằm tiết kiệm thời gian và các đơn giản thủ tục cần thiết.

Không chỉ mở rộng kết nối Việt Nam với Texas, EVA Air còn nhanh chóng tăng gấp đôi tần suất chuyến bay chỉ trong hơn 2 tháng - tốc độ hiếm thấy đối với các hãng khai thác đường bay mới. Bằng cách biến hành trình từ 3 sân bay Nội Bài (Hà Nội) - Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) - Đà Nẵng đến sân bay Dallas–Fort Worth trở thành dịch vụ bay hàng ngày, EVA Air mang trải nghiệm bay 5 sao đến gần hành khách Việt hơn.

Ông Tường Quang Vũ, Giám đốc Kinh doanh EVA Air Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là thị trường trọng điểm của EVA Air tại Đông Nam Á. Vì thế, hãng không ngừng đào tạo và gia tăng đội ngũ hơn 400 tiếp viên và nhân viên mặt đất người Việt. Dù phục vụ hành khách lớn tuổi bay nửa vòng trái đất để hội ngộ người thân, du học sinh lần đầu đến Dallas–Fort Worth hay doanh nhân đi mở rộng thị trường Bắc Mỹ..., EVA Air luôn nỗ lực tối đa để mang đến sự hài lòng và trải nghiệm tốt nhất trên mọi hành trình.

Trên hành trình đến Dallas–Fort Worth, hành khách sẽ được trải nghiệm chuyến bay tiện nghi và êm ái với thế hệ máy bay tân tiến Boeing 787-9 Dreamliner. Các khoang rộng rãi với cửa sổ lớn và ghế ngả sâu thoải mái, tích hợp hệ thống giải trí cá nhân hiện đại và wifi miễn phí, cùng với đó là ẩm thực tinh tế Á - Âu hợp khẩu vị người Việt.

EVA Air hiện cung cấp đa dạng 3 lựa chọn hạng ghế: Thương gia (Royal Laurel Class), Phổ thông Cao cấp thế hệ thứ 4 (Premium Economy 4th Gen) và Phổ Thông (Economy). Trong đó, hạng ghế Premium Economy được EVA Air tiên phong ra mắt từ năm 1992, được xem là lựa chọn hàng đầu cho các hành khách tìm kiếm những dịch vụ cao cấp, tiện nghi chuẩn quốc tế, chi phí xứng tầm trải nghiệm.

Tại các sân bay Đài Bắc và Dallas–Fort Worth, EVA Air đều bố trí nhân viên mặt đất người Việt để hỗ trợ tốt nhất cho hành khách, đặc biệt là hành khách đi thăm thân một mình, người cao tuổi hoặc gặp trở ngại ngoại ngữ.

Lan Anh

