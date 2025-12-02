UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

Khởi động dự án trồng 10.000 cây xanh bảo vệ rừng phòng hộ giai đoạn 2025 - 2027 của UOB tại các các khu vực ven biển Cà Mau.

Hoạt động trồng cây xanh rừng phòng hộ cuối tháng 11/2025 vừa qua nằm trong sáng kiến phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn, bảo vệ bờ biển và hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương, thể hiện cam kết của Ngân hàng UOB trong việc chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Đê Biển Tây là tuyến phòng hộ quan trọng của tỉnh Cà Mau, nơi ba mặt giáp biển và chịu tác động trực tiếp từ việc nước biển dâng, xâm nhập mặn và sạt lở.

Đồng hành cùng UOB Việt Nam trong dự án trồng rừng lần này là Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia – tổ chức phi lợi nhuận uy tín trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, với nhiều dự án mang lại tác động tích cực cho môi trường và cộng đồng. UOB và Gaia cùng chia sẻ tầm nhìn về phát triển bền vững, hướng đến một Việt Nam xanh hơn, khỏe mạnh hơn và bền vững hơn.

Việc trồng 4.400 cây xanh tương đương 1,3 héc ta rừng ngập mặn là bước khởi đầu cho cam kết trồng 10.000 cây trong ba năm (2025 - 2027) của UOB Việt Nam.

Các nhân viên Ngân hàng UOB Việt Nam tham gia trồng cây tại khu vực Đê Biển Tây

Bà Lim Lijuan - Giám Đốc Cấp Cao Phòng Tài Chính, Dịch Vụ Doanh Nghiệp và Phát Triển Bền Vững, Ngân hàng UOB Việt Nam - cho biết: "Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Những đợt bão và lũ lụt gần đây nhắc nhở chúng ta về sự cấp thiết phải cân bằng giữa tăng trưởng và bảo vệ thiên nhiên, trong đó rừng đóng vai trò then chốt. Việc bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm chung, đòi hỏi sự chung tay của tất cả chúng ta".

Theo bà Lim Lijuan, UOB cam kết thực hiện phát triển bền vững không chỉ trong cách vận hành doanh nghiệp mà còn thông qua những hành động thiết thực vì cộng đồng. Sáng kiến trồng 10.000 cây dọc tuyến Đê Biển Tây tại Cà Mau thể hiện cam kết đó. Việc khôi phục rừng ngập mặn giúp bảo vệ bờ biển khỏi xói mòn và thời tiết cực đoan, tăng khả năng hấp thụ carbon và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng địa phương. Đây là một phần trong hành trình dài hạn của UOB nhằm tạo ra giá trị bền vững cho con người, cộng đồng và môi trường.

Trước dự án trồng rừng tại Đê Biển Tây, UOB Việt Nam đã đồng hành cùng Gaia trồng 700 cây tại rừng Tà Kóu (Bình Thuận), một trong 221 vùng sinh thái quan trọng nhất thế giới.

UOB là một trong những tổ chức tài chính tích cực hành động cho một tương lai phát triển bền vững của khu vực ASEAN. Tập đoàn đã đưa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời triển khai nhiều giải pháp tài chính xanh để hỗ trợ các doanh nghiệp trên khắp khu vực chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững hơn, xanh hơn và giảm phát thải hơn.