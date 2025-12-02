UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Zott Việt Nam ký biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025".

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Sau hơn 4 năm khởi nghiệp, hành trình của doanh nhân trẻ Ngọc Hân, đến từ Tây Ninh (Long An cũ), đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" tạo sân chơi khởi nghiệp về trà cho sinh viên với 16 đội tham gia ngày 30-11.

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp tiên phong cung cấp các giải pháp sạc thông minh dành cho xe điện

Ly hôn có phải là thất bại?

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại mùa 2 của cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt 2025”, Nguyễn Đức Tài (nghệ danh: Đức Tài) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

AstraZeneca phối hợp tổ chức chương trình cho bệnh nhân ung thư phổi

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

Đức Tài: Thầy giáo hiệu trưởng đăng quang Quán quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” mùa 2 – năm 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về thí sinh Đức Tài.

Quỳnh Paris đại diện cộng đồng CICON kết nối doanh nghiệp

Từ ngày 24 -25/11, hoạt động gặp mặt – kết nối – trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng đồng CICON diễn ra tại TP HCM với nhiều dấu ấn quan trọng.

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung

Từ một diễn viên tay ngang, Huỳnh Huy Hoàng đã không ngừng học hỏi, khẳng định bản thân trên màn ảnh.

Ca sĩ Ngọc Hân nói về “khoảng lặng” trong hôn nhân

Gặp ca sĩ Ngọc Hân tại một quán cà phê ở Gò Vấp, nữ ca sĩ chia sẻ về “khoảng lặng” trong hôn nhân.

Chương trình GrabXu với nhiều cải tiến và trải nghiệm mới

Grab Việt Nam vừa giới thiệu chương trình GrabXu, phiên bản cải tiến từ chương trình GrabRewards, tối đa hóa tiện ích, tăng trải nghiệm cho người dùng.

Agoda công bố Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, yếu tố để thu hút thêm du khách Việt Nam chính là đơn giản hóa thủ tục thị thực.

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Vượt qua nhiều thí sinh sáng giá tại mùa 2 cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” 2025, Tấn Tài xuất sắc giành danh hiệu Á quân 1.

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ nát phần gan do tai nạn giao thông

Đó là trường hợp của bệnh nhân nam 43 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông.

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

2 tháng 12, 2025

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trồng 4.400 cây xanh tại rừng phòng hộ đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

Khởi động dự án trồng 10.000 cây xanh bảo vệ rừng phòng hộ giai đoạn 2025 - 2027 của UOB tại các các khu vực ven biển Cà Mau.

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau - Ảnh 1.

Hoạt động trồng cây xanh rừng phòng hộ cuối tháng 11/2025 vừa qua nằm trong sáng kiến phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn, bảo vệ bờ biển và hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương, thể hiện cam kết của Ngân hàng UOB trong việc chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Đê Biển Tây là tuyến phòng hộ quan trọng của tỉnh Cà Mau, nơi ba mặt giáp biển và chịu tác động trực tiếp từ việc nước biển dâng, xâm nhập mặn và sạt lở.

Đồng hành cùng UOB Việt Nam trong dự án trồng rừng lần này là Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia – tổ chức phi lợi nhuận uy tín trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, với nhiều dự án mang lại tác động tích cực cho môi trường và cộng đồng. UOB và Gaia cùng chia sẻ tầm nhìn về phát triển bền vững, hướng đến một Việt Nam xanh hơn, khỏe mạnh hơn và bền vững hơn.

Việc trồng 4.400 cây xanh tương đương 1,3 héc ta rừng ngập mặn là bước khởi đầu cho cam kết trồng 10.000 cây trong ba năm (2025 - 2027) của UOB Việt Nam.

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau - Ảnh 2.

Các nhân viên Ngân hàng UOB Việt Nam tham gia trồng cây tại khu vực Đê Biển Tây

Bà Lim Lijuan - Giám Đốc Cấp Cao Phòng Tài Chính, Dịch Vụ Doanh Nghiệp và Phát Triển Bền Vững, Ngân hàng UOB Việt Nam - cho biết: "Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Những đợt bão và lũ lụt gần đây nhắc nhở chúng ta về sự cấp thiết phải cân bằng giữa tăng trưởng và bảo vệ thiên nhiên, trong đó rừng đóng vai trò then chốt. Việc bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm chung, đòi hỏi sự chung tay của tất cả chúng ta".

Theo bà Lim Lijuan, UOB cam kết thực hiện phát triển bền vững không chỉ trong cách vận hành doanh nghiệp mà còn thông qua những hành động thiết thực vì cộng đồng. Sáng kiến trồng 10.000 cây dọc tuyến Đê Biển Tây tại Cà Mau thể hiện cam kết đó. Việc khôi phục rừng ngập mặn giúp bảo vệ bờ biển khỏi xói mòn và thời tiết cực đoan, tăng khả năng hấp thụ carbon và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng địa phương. Đây là một phần trong hành trình dài hạn của UOB nhằm tạo ra giá trị bền vững cho con người, cộng đồng và môi trường.

Trước dự án trồng rừng tại Đê Biển Tây, UOB Việt Nam đã đồng hành cùng Gaia trồng 700 cây tại rừng Tà Kóu (Bình Thuận), một trong 221 vùng sinh thái quan trọng nhất thế giới.

UOB là một trong những tổ chức tài chính tích cực hành động cho một tương lai phát triển bền vững của khu vực ASEAN. Tập đoàn đã đưa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời triển khai nhiều giải pháp tài chính xanh để hỗ trợ các doanh nghiệp trên khắp khu vực chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững hơn, xanh hơn và giảm phát thải hơn.

