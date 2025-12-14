Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Sự kiện mang chủ đề "Mỗi ánh mắt – Một niềm tin", đánh dấu chặng đường phát triển của VISI trong lĩnh vực nhãn khoa tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Ths Phạm Thanh Danh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa VISI, cho biết: "Sau 5 năm hoạt động, VISI không chỉ tập trung phát triển chuyên môn mà còn kiên định theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế và chuẩn mực trong hành nghề. Giai đoạn tới, VISI hướng đến phát triển bền vững, lấy con người, công nghệ và quản trị làm nền tảng".

Hội nghị quy tụ khoảng 100 đại biểu là các chuyên gia nhãn khoa, bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nội trú, điều dưỡng trưởng, kỹ thuật viên khúc xạ cùng đại diện các bệnh viện, viện - trường trong và ngoài hệ thống VISI. Đây là diễn đàn học thuật nhằm cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý về mắt, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và tăng cường kết nối chuyên môn trong cộng đồng nhãn khoa.

Nội dung khoa học của hội nghị tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như glaucoma, phẫu thuật phakic và điều trị tật khúc xạ, phẫu thuật thể thủy tinh – Phaco, bệnh lý võng mạc – OCT-A, viêm màng bồ đào, nhãn nhi và lác. Nhiều báo cáo chuyên sâu và ca lâm sàng thực tiễn được trình bày, phản ánh xu hướng ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong nhãn khoa, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng chăm sóc người bệnh.

Song song với hội nghị khoa học, VISI tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập gồm hội thao toàn hệ thống, gala tri ân và trao giải thưởng cá nhân tiêu biểu, đồng thời phát động Chương trình Hành động VISI 2026.