Người Việt chọn Sun Guzto làm quà cho bạn bè

Với họ, đây không chỉ là món bánh ngon mà còn là quà tặng đủ tinh tế để kể câu chuyện sáng tạo của ẩm thực Việt.

Sun Guzto trở thành món bánh người Việt muốn tặng bạn bè nước ngoài

Tiktoker Snooppi - sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi - khiến người xem thích thú khi mở chiếc vali gần như phủ kín bởi các hộp Sun Guzto, dùng biếu sếp người Nhật và bạn bè. Anh nói sự kết hợp giữa phong vị Á - Âu giúp chiếc bánh mang cảm giác quen - lạ đủ để người Nhật tò mò và thích thú.

Cũng tại Nhật, tiktoker Văn Hằng Ngân - cô gái Việt có chồng người Ấn Độ chia sẻ, chồng cô nhận xét bánh rất hợp với văn hóa quà tặng tinh tế của Nhật, và nếu tặng ông bà người Nhật chắc chắn sẽ được trân trọng. Hai vợ chồng thống nhất Sun Guzto sẽ nằm trong danh sách quà mang tặng bạn bè.

Cặp đôi "Như một điều hiển nhiên" khẳng định trong chuyến sang New Zealand, họ nhất định sẽ mang theo Sun Guzto để tặng bạn bè quốc tế.

Các Tiktoker Việt mang Sun Guzto đi khắp thế giới

Tiktoker Dinh Áo Bông luôn chuẩn bị vài hộp Sun Guzto trong mỗi chuyến trở lại Thái, để làm quà cho đồng nghiệp và người quen. Ai cũng dành lời khen cho lớp hạnh nhân dày, độ giòn dễ chịu và vị ngọt dịu.

Các kênh Ăn Cơm Ở Thái và Fahnguyen thì đưa Sun Guzto vào danh sách món Việt dùng tiếp khách. Trong các video thử bánh, bạn bè người Thái đều nhận xét bánh thơm, ngọt nhẹ, giòn rụm và rất dễ ăn.

Những người Việt ở Thái Lan tự hào lan tỏa Sun Guzto

Những câu chuyện từ cộng đồng người Việt ở nhiều nước cho thấy Sun Guzto đang trở thành món bánh mà người Việt tự tin mang đi, như một đại diện nhỏ nhưng chỉn chu cho hương vị quê nhà.

Sun Guzto được các chuyên gia thế giới đánh giá là dòng cookie nổi bật

Sun Guzto - thương hiệu thuộc Fancy Foods - Nhất Hương Group, còn được công nhận bởi nhiều chuyên gia quốc tế.

Từ Giáo sư - Tiến sĩ người Hà Lan Ruud Bottemanne, Giáo sư Đan Mạch Henrik Jeppesen, đến chuyên gia thực phẩm người Malaysia Tan Chooi Leng, và Chef David Broutin - đầu bếp người Pháp, đều khẳng định Sun Guzto là "một trong những loại cookie ngon nhất thế giới" hay "cookie hạnh nhân ngon nhất trên đời".

Sun Guzto chinh phục người dùng nhờ trọn vẹn hương vị, dinh dưỡng và thiết kế

Sun Guzto ghi dấu mạnh mẽ nhờ sự kết hợp của nhiều giá trị trong cùng một sản phẩm. Dòng cookie này sở hữu 8 hương vị độc đáo gồm hạnh nhân bơ, chocolate, mè đen, matcha và moka, cùng ba hương vị mặn nhẹ tôm, cá và rong biển mang đậm hơi thở Á Đông.

8 vị bánh cho phép Sun Guzto chinh phục cả những người khó tính nhất.

Sun Guzto tạo ấn tượng với lớp hạnh nhân dày phủ trên mặt bánh, hương thơm dịu nhẹ. Khi ăn, bánh giòn nhưng không khô, vị béo bùi tự nhiên và độ ngọt vừa phải giúp người thưởng thức dễ yêu thích. Những nguyên liệu như hạnh nhân, matcha, chocolate hay mè đen cũng góp phần tăng giá trị dinh dưỡng cho sản phẩm.

Sun Guzto có bao bì sang trọng, hiện đại và phù hợp để biếu tặng trong mọi dịp.

Tất cả những giá trị trên là thành quả của ba năm nghiên cứu từ Fancy Foods - Nhất Hương Group. Sun Guzto không chỉ mang tinh thần hiện đại mà còn giữ trọn dấu ấn Việt Nam, khiến nhiều người Việt ở nước ngoài lựa chọn sản phẩm này để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

