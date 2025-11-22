Vietnam Airlines “kể chuyện bằng hương sen” với hệ sinh thái mùi hương Nhã

Sự kiện đánh dấu bước triển khai thực tế đầy đủ trên toàn bộ hành trình trải nghiệm dịch vụ của hãng, từ Check-in lounge, phòng khách bông sen tại sân bay đến các không gian trên chuyến bay.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố ra mắt mùi hương thương hiệu Nhã

Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược nâng cấp trải nghiệm khách hàng và hoàn thiện tiêu chuẩn hãng hàng không 5 sao mà Vietnam Airlines hướng tới vào năm 2030.

Hệ sinh thái mùi hương thương hiệu của Vietnam Airlines được xây dựng như một lớp nhận diện cảm xúc mới, hiện diện đồng bộ tại nhiều điểm chạm dịch vụ. Từ sen, trà, cốm đến các loại trái cây đặc trưng, những tổ hợp hương mang trọn tinh thần Việt được thiết kế để tạo nên dấu ấn riêng biệt cho hành khách, thay vì chỉ là một chi tiết tạo hương trong suốt hành trình bay.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố ra mắt mùi hương thương hiệu Nhã

Quá trình hình thành mùi hương độc bản này kéo dài nhiều tháng với sự tham gia của nghệ sĩ Rei Nguyễn. Việc kết hợp các nguyên liệu này được nghiên cứu kỹ lưỡng để giữ trọn chất Việt, đồng thời phù hợp với những yêu cầu khắt khe của môi trường hàng không.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà, chia sẻ: "Chúng tôi không chọn mùi hương để làm đẹp khoang bay, mà để làm đẹp trải nghiệm và ký ức của hành khách. Hương thơm là con đường ngắn nhất chạm tới cảm xúc con người. Khi một làn hương có thể khiến hành khách nhớ về Vietnam Airlines, nhớ về sự thanh lịch và hiếu khách của người Việt, đó là lúc chúng tôi biết mình đang đi đúng hướng. ‘Nhã’ là một thành tố quan trọng trong phong cách phục vụ của Vietnam Airlines và là bước tiến thiết thực trên hành trình xây dựng hãng hàng không tiêu chuẩn 5 sao quốc tế mang bản sắc Việt Nam".

Sự kiện giới thiệu "Nhã" diễn ra trong thời điểm Vietnam Airlines đang đồng loạt nâng cấp hệ sinh thái dịch vụ, từ khai trương khu vực Check-in Lounge tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đến ứng dụng sinh trắc học khi làm thủ tục, triển khai dịch vụ Internet trên máy bay và làm mới nhiều tiện ích trên khoang.

Ra mắt mùi hương thương hiệu góp phần làm trọn vẹn hành trình của hành khách, tạo nên trải nghiệm liền mạch và mang đậm bản sắc Việt, đồng thời đưa Vietnam Airlines tiến gần hơn mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế vào năm 2030.