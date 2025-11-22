Vietnam Airlines “kể chuyện bằng hương sen” với hệ sinh thái mùi hương Nhã

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025.

Điểm đến 12:18

Gu Vietnam được lựa chọn là đơn vị đồng hành truyền thông xuyên suốt cuộc thi Manhunt Vietnam.

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

Khoẻ - Đẹp 11:16

AstraZeneca Việt Nam được Anphabe vinh danh “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, giữ vị trí top 4 toàn ngành dược/ thiết bị y tế/ chăm sóc sức khỏe.

Người Việt chọn Sun Guzto làm quà cho bạn bè

Người Việt chọn Sun Guzto làm quà cho bạn bè

Tiêu dùng thông minh 11:10

Từ Nhật Bản đến Thái Lan rồi sang New Zealand, bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto của Nhất Hương Group đang được rất nhiều người Việt lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Hội nghị quốc tế M&A y tế 2025: cơ hội đầu tư mở rộng

Hội nghị quốc tế M&A y tế 2025: cơ hội đầu tư mở rộng

Khoẻ - Đẹp 09:51

Sự kiện quy tụ hơn 150 chuyên gia và nhà đầu tư nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển mới cho ngành y tế Việt Nam.

Thương hiệu Mỹ phẩm & Home Relax Priméd’Or khai trương showroom tại Đội Cấn, Hà Nội

Thương hiệu Mỹ phẩm & Home Relax Priméd’Or khai trương showroom tại Đội Cấn, Hà Nội

Khoẻ - Đẹp 09:48

Priméd’Or khai trương showroom tại Hà Nội, giới thiệu sản phẩm “Đẹp và Thơm” làm từ thành phần thiên nhiên, hướng tới trở thành thương hiệu quà tặng tinh túy.

Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 16:46

Đêm chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 được Truyền hình trực tiếp trên HTV đã khép lại với nhiều cảm xúc và bất ngờ.

Phúc Lộc Thọ Honey: Nâng tầm giá trị mật ong - chuẩn hóa chất lượng sản phẩm

Phúc Lộc Thọ Honey: Nâng tầm giá trị mật ong - chuẩn hóa chất lượng sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 12:08

Khi người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng, Phúc Lộc Thọ Honey nổi lên như một thương hiệu mật ong chủ lực trên thị trường Việt Nam.

DADA Wine: Nhà nhập khẩu vang ý số 1 Việt Nam

DADA Wine: Nhà nhập khẩu vang ý số 1 Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 12:07

DADA Wine chọn cho mình hướng đi riêng: Tập trung nhậu khẩu chuyên biệt vào rượu vang Ý, đến từ những nhà nghề truyền thống uy tín chất lượng lâu đời tại Ý.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao giải tại Chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao giải tại Chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 13:08

Đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 diễn ra thành công tại TP. Hồ Chí Minh, khép lại hành trình tìm kiếm những giọng ca mới đầy ấn tượng.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth

Điểm đến 08:44

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth (quá cảnh tại Đài Bắc). Dự kiến tăng khai thác đường bay này lên 5 chuyến mỗi tuần từ ngày 18-11.

Nestlé Việt Nam tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Nestlé Việt Nam tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Tiêu dùng thông minh 21:56

Nestlé Việt Nam khởi động Chương trình Giáo dục dinh dưỡng hợp lý, tang cường vận động và lối sống tích cực dành cho học sinh tiểu học năm học 2025–2026.

DSLR Đà Nẵng – Đại lý chính hãng Canon, lựa chọn tin cậy của người yêu nhiếp ảnh

DSLR Đà Nẵng – Đại lý chính hãng Canon, lựa chọn tin cậy của người yêu nhiếp ảnh

Tiêu dùng thông minh 20:40

DSLR Đà Nẵng tự hào là đại lý ủy quyền chính thức của Canon Việt Nam, chuyên phân phối các sản phẩm máy ảnh, ống kính và phụ kiện Canon chính hãng 100%.

Giải pháp bảo vệ trẻ em trước phế cầu khuẩn

Giải pháp bảo vệ trẻ em trước phế cầu khuẩn

Khoẻ - Đẹp 19:56

Chuyên gia nhấn mạnh phòng ngừa chủ động là chiến lược trọng tâm, phù hợp định hướng “chữa bệnh sang phòng bệnh” của ngành y tế.

Giới thiệu chuỗi Talkshow "Nước Đức, người trẻ và di sản”

Giới thiệu chuỗi Talkshow "Nước Đức, người trẻ và di sản”

Điểm đến 14:53

Trong dòng chảy toàn cầu hóa ngày nay, hiểu người khác cũng là một cách để hiểu chính mình.

Ba “ông lớn” kiến trúc toàn cầu góp mặt tại cuộc thi thiết kế Nhà ga hành khách

Ba “ông lớn” kiến trúc toàn cầu góp mặt tại cuộc thi thiết kế Nhà ga hành khách

Điểm đến 12:44

Cuộc thi tuyển Thiết kế kiến trúc Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình do Masterise Group tổ chức

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Tổng giám đốc ESUHAI Group Lê Long Sơn ra mắt MV “Ơn thầy”

Tổng giám đốc ESUHAI Group Lê Long Sơn ra mắt MV “Ơn thầy”

Bản lĩnh sống 12:38

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Tổng Giám đốc ESUHAI Group - ông Lê Long Sơn - ra mắt MV “Ơn thầy”, ca khúc nổi bật trong album đầu tay "Trường đời".

Điều trị khúc xạ mắt ngày càng an toàn, hiệu quả

Điều trị khúc xạ mắt ngày càng an toàn, hiệu quả

Khoẻ - Đẹp 22:19

Rất nhiều người, đặc biệt người trẻ, muốn phẫu thuật để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, tìm lại sự tự tin.

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim Sơn Ca

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim Sơn Ca

Chuyện của Sao 22:00

Tiến sĩ – nghệ sĩ - Nhà sản xuất Phi Thanh Vân mới đây gây sự chú ý khi khoe loạt hình ảnh rạng rỡ của bé Kim Sơn Ca.

Vietnam Airlines “kể chuyện bằng hương sen” với hệ sinh thái mùi hương Nhã

22 tháng 11, 2025 | 09:49

Vietnam Airlines vừa chính thức hoàn thiện và giới thiệu hệ sinh thái mùi hương thương hiệu “Nhã” (LotuScent).

Sự kiện đánh dấu bước triển khai thực tế đầy đủ trên toàn bộ hành trình trải nghiệm dịch vụ của hãng, từ Check-in lounge, phòng khách bông sen tại sân bay đến các không gian trên chuyến bay.

Vietnam Airlines “kể chuyện bằng hương sen” với hệ sinh thái mùi hương Nhã - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố ra mắt mùi hương thương hiệu Nhã

Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược nâng cấp trải nghiệm khách hàng và hoàn thiện tiêu chuẩn hãng hàng không 5 sao mà Vietnam Airlines hướng tới vào năm 2030.

Hệ sinh thái mùi hương thương hiệu của Vietnam Airlines được xây dựng như một lớp nhận diện cảm xúc mới, hiện diện đồng bộ tại nhiều điểm chạm dịch vụ. Từ sen, trà, cốm đến các loại trái cây đặc trưng, những tổ hợp hương mang trọn tinh thần Việt được thiết kế để tạo nên dấu ấn riêng biệt cho hành khách, thay vì chỉ là một chi tiết tạo hương trong suốt hành trình bay.

Vietnam Airlines “kể chuyện bằng hương sen” với hệ sinh thái mùi hương Nhã - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố ra mắt mùi hương thương hiệu Nhã

Quá trình hình thành mùi hương độc bản này kéo dài nhiều tháng với sự tham gia của nghệ sĩ Rei Nguyễn. Việc kết hợp các nguyên liệu này được nghiên cứu kỹ lưỡng để giữ trọn chất Việt, đồng thời phù hợp với những yêu cầu khắt khe của môi trường hàng không.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà, chia sẻ: "Chúng tôi không chọn mùi hương để làm đẹp khoang bay, mà để làm đẹp trải nghiệm và ký ức của hành khách. Hương thơm là con đường ngắn nhất chạm tới cảm xúc con người. Khi một làn hương có thể khiến hành khách nhớ về Vietnam Airlines, nhớ về sự thanh lịch và hiếu khách của người Việt, đó là lúc chúng tôi biết mình đang đi đúng hướng. ‘Nhã’ là một thành tố quan trọng trong phong cách phục vụ của Vietnam Airlines và là bước tiến thiết thực trên hành trình xây dựng hãng hàng không tiêu chuẩn 5 sao quốc tế mang bản sắc Việt Nam".

Sự kiện giới thiệu "Nhã" diễn ra trong thời điểm Vietnam Airlines đang đồng loạt nâng cấp hệ sinh thái dịch vụ, từ khai trương khu vực Check-in Lounge tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đến ứng dụng sinh trắc học khi làm thủ tục, triển khai dịch vụ Internet trên máy bay và làm mới nhiều tiện ích trên khoang.

Ra mắt mùi hương thương hiệu góp phần làm trọn vẹn hành trình của hành khách, tạo nên trải nghiệm liền mạch và mang đậm bản sắc Việt, đồng thời đưa Vietnam Airlines tiến gần hơn mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế vào năm 2030.

Song Hà

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Người Việt chọn Sun Guzto làm quà cho bạn bè

Người Việt chọn Sun Guzto làm quà cho bạn bè

Tiêu dùng thông minh 11:10

Từ Nhật Bản đến Thái Lan rồi sang New Zealand, bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto của Nhất Hương Group đang được rất nhiều người Việt lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Phúc Lộc Thọ Honey: Nâng tầm giá trị mật ong - chuẩn hóa chất lượng sản phẩm

Phúc Lộc Thọ Honey: Nâng tầm giá trị mật ong - chuẩn hóa chất lượng sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 12:08

Khi người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng, Phúc Lộc Thọ Honey nổi lên như một thương hiệu mật ong chủ lực trên thị trường Việt Nam.

DADA Wine: Nhà nhập khẩu vang ý số 1 Việt Nam

DADA Wine: Nhà nhập khẩu vang ý số 1 Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 12:07

DADA Wine chọn cho mình hướng đi riêng: Tập trung nhậu khẩu chuyên biệt vào rượu vang Ý, đến từ những nhà nghề truyền thống uy tín chất lượng lâu đời tại Ý.

Nestlé Việt Nam tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Nestlé Việt Nam tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Tiêu dùng thông minh 21:56

Nestlé Việt Nam khởi động Chương trình Giáo dục dinh dưỡng hợp lý, tang cường vận động và lối sống tích cực dành cho học sinh tiểu học năm học 2025–2026.

DSLR Đà Nẵng – Đại lý chính hãng Canon, lựa chọn tin cậy của người yêu nhiếp ảnh

DSLR Đà Nẵng – Đại lý chính hãng Canon, lựa chọn tin cậy của người yêu nhiếp ảnh

Tiêu dùng thông minh 20:40

DSLR Đà Nẵng tự hào là đại lý ủy quyền chính thức của Canon Việt Nam, chuyên phân phối các sản phẩm máy ảnh, ống kính và phụ kiện Canon chính hãng 100%.

Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025"

Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025"

Tiêu dùng thông minh 20:14

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam vừa nhận danh hiệu "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025".

In An Khánh chuyên in hộp giấy theo yêu cầu và số lượng ít tại TP HCM

In An Khánh chuyên in hộp giấy theo yêu cầu và số lượng ít tại TP HCM

Tiêu dùng thông minh 17:40

In hộp giấy TP HCM với In An Khánh, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ in hộp giấy và nhận in số lượng ít tại TP HCM mang đến giải pháp bao bì chuyên nghiệp.

Món ngon

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

TÁM

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.