Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Tại Việt Nam, ngày hội Siêu Thương Hiệu sẽ diễn ra ngày 28-8 trên gian hàng LazMall của POPMART.

Người hâm mộ có thể đón chờ loạt bộ sưu tập đình đám như The Monsters và Crybaby được mở bán trong những khung giờ bất ngờ, cùng với chương trình ưu đãi giảm giá lên đến 8% cho toàn bộ gian hàng trong sự kiện và tận hưởng hàng loạt quà tặng độc quyền phiên bản giới hạn như CRYBABY Cupid's Tears và Zsiga Line Walker (số lượng có hạn). Cũng trong đợt này, POP MART sẽ trình làng sản phẩm mini Labubu từ 9h ngày 29-8.

POP MART cũng sẽ tăng cường số lượng sản phẩm và đẩy mạnh hiển thị cho gian hàng chính hãng trên LazMall nhằm đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ.

Thông qua các voucher và chương trình khuyến mãi được thiết kế riêng trên nền tảng, Lazada và POP MART hợp tác nhằm tạo cầu nối đưa thế giới đồ chơi nhân vật đến gần hơn các fan hâm mộ trung thành lẫn những nhà sưu tập mới.

"Chúng tôi rất vui mừng khi có thêm cơ hội hợp tác cùng POP MART, lần này với vai trò là nền tảng thương mại điện tử giúp mang đến những sản phẩm độc quyền cho người mua sắm trên Lazada. Sự hợp tác này cho phép chúng tôi kết hợp sức mạnh thương mại điện tử của Lazada với thế giới đầy sống động của cộng đồng đồ chơi nghệ thuật.

Bằng việc giúp người hâm mộ dễ dàng tiếp cận hơn với các bộ sưu tập độc quyền, chúng tôi hy vọng có thể kết nối thêm nhiều người hâm mộ trên toàn khu vực với trào lưu văn hóa đang ngày một lớn mạnh này", đại diện Lazada chia sẻ. "Đường chạy Lazada x POP MART 5KM trong khuôn khổ sự kiện Lazada Run cũng đã gặt hái thành công vang dội, thu hút đông đảo người tham gia và kết hợp hài hoà giữa giá trị thể chất và văn hoá đại chúng một cách chân thực và đậm tính bản địa".

Không chỉ dừng lại ở việc mang đến những sản phẩm giới hạn và độc đáo, sự hợp tác còn nhấn mạnh vai trò của Lazada như một cầu nối giữa các nhà sáng tạo, fan sưu tập và cộng đồng, đồng thời thể hiện cam kết của nền tảng trong việc hỗ trợ thúc đẩy sáng tạo và các mối quan hệ hợp tác đa ngành trên khắp Đông Nam Á.