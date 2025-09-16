Lazada bứt phá với "Siêu Sale Chính Hãng 9.9"

Trong mùa 9.9 năm nay, LazMall, kênh mua sắm chính hãng của Lazada với hơn 32.000 thương hiệu quốc tế và nội địa, tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng toàn khu vực.

Ông Ronald Fu, Trưởng bộ phận Chiến dịch, Lazada Group, cho biết: "Người tiêu dùng Đông Nam Á ngày càng đặt niềm tin vào sản phẩm chính hãng, trải nghiệm cao cấp và sự gắn kết từ thương hiệu. LazMall chính là 'trái tim' của các chiến dịch lớn, đưa thương hiệu đến gần hơn với khách hàng".

Lazada ghi nhận mức tăng trưởng gần 30% trên giá trị đơn hàng trung bình so với 9.9 năm trước. Top 100 nhà bán hàng trong khu vực đạt mức tăng trưởng ngoạn mục hơn 49 lần, củng cố vị thế của Lazada là điểm đến hàng đầu cho các thương hiệu uy tín và sản phẩm chính hãng.

Trong năm vừa qua, Lazada Việt Nam cũng đã cho ra mắt nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) cho cả người bán hàng và người tiêu dùng, ví dụ như: đề xuất sản phẩm thông minh, tạo thông tin sản phẩm tự động và tối ưu hoá sản phẩm bằng AI, ghi nhận sự hưởng ứng từ phía người dùng.

Ở các thị trường khác, kể từ khi ra mắt vào tháng 10 năm ngoái, AI Lazzie, trợ lý mua sắm cá nhân ứng dụng AI của Lazada, đã trở thành công cụ chủ lực giúp Lazada nâng cao hiệu quả và mức độ tương tác trong các mùa siêu sale.

Trong sự kiện 9.9 lần này, AI Lazzie tiếp tục trực tiếp đóng góp vào hành vi mua hàng, giúp giúp lượng đơn đặt hàng tăng 36% so với D6 2025 thông qua các tương tác.

Nhiều ngành hàng đã ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trong chiến dịch năm nay:

Ngành hàng thời trang & chăm sóc cá nhân: Các thiết bị giặt là và chăm sóc trang phục (39%), giày thể thao nam và nữ (40%) và các dụng cụ chăm sóc sắc đẹp (21%) ghi nhận tăng trưởng tích cực cho dịp cuối năm. Mô hình nhân vật và đồ sưu tầm tăng trưởng 31%, được thúc đẩy bởi các cộng đồng người hâm mộ cho các mặt hàng như POP MART.

Hàng hóa liên quan tới thần tượng (Idol merchandise) đạt mức tăng trưởng kỷ lục 6.930%, trong đó Thái Lan (+9.860%) và Việt Nam (+43.198%) đóng góp đáng kể. Ngành hàng điện tử ghi nhận tăng trưởng cao: máy nghe nhạc và loa di động tăng 58%, và máy ghi hình tăng trưởng hơn 138% lần, do nhu cầu mạnh mẽ từ xu hướng sáng tạo nội dung.