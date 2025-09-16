Lazada bứt phá với "Siêu Sale Chính Hãng 9.9"

Mon Amie Veston tiên phong đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025

Khoẻ - Đẹp 13:03

Thương hiệu veston Mon Amie đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025, sự kiện cưới đẳng cấp nhất năm nay thuộc khuôn khổ HCMC Business Summit 2025.

Cầu lông Việt Nam và mục tiêu giành huy chương quốc tế

Khoẻ - Đẹp 09:47

Cầu lông được chọn là một trong những môn thể thao trọng điểm của Việt Nam để giành huy chương tại SEA Games 33-2025 và Olympic 2028.

UOB Việt Nam gây quỹ hơn 940 triệu đồng qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2025

Khoẻ - Đẹp 09:46

Giải chạy bộ UOB Heartbeat 2025 do ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức ngày 13-9 quy tụ hơn 2.000 nhân viên, khách hàng... tại Công viên P2, Phú Mỹ Hưng, TP HCM.

Diễn viên Đoàn Minh Tài lãng mạn cầu hôn bạn gái bác sĩ tại Đà Lạt

Chuyện của Sao 10:40

Trên trang cá nhân, diễn viên Đoàn Minh Tài bất ngờ đăng loạt ảnh lãng mạn khi chính thức cầu hôn bạn gái bác sĩ trong khung cảnh nên thơ của thành phố Đà Lạt.

Áo dài Việt – Di sản trường tồn

Khoẻ - Đẹp 10:37

Chiếc áo dài với dáng vẻ thanh thoát, dịu dàng là biểu tượng, là niềm tự hào của văn hóa dân tộc Việt.

Payoo và JCB Việt Nam phối hợp triển khai ưu đãi “JCB Happy Weekend”

Tiêu dùng thông minh 23:49

CTCP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) đồng hành cùng JCB Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi "JCB Happy Weekend" từ tháng 9-2025 đến 3-2026.

Grab tổ chức chuỗi hoạt động tri ân đối tác tài xế khắp cả nước

Tiêu dùng thông minh 23:47

Đánh dấu năm đầu tiên trong thập kỷ thứ hai hoạt động tại Việt Nam, Grab triển khai chuỗi hoạt động tri ân dành cho các đối tác tài xế trên khắp cả nước.

LG đồng hành cùng chuỗi hoạt động ý nghĩa của FPT

Khoẻ - Đẹp 18:42

Công ty Điện tử LG (LG) đã chính thức khánh thành thư viện mang tên “Ươm mầm tri thức”, đồng thời khởi động chương trình “Nối tri thức – Vững tương lai”.

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ

Bản lĩnh sống 09:08

Brian Vũ, chàng trai trẻ đến từ Việt Nam đã trở thành một trong những trụ cột của đội bóng bầu dục Annie Wright Gators (Mỹ).

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 08:42

Một chiếc đồng hồ không chỉ đánh dấu từng khoảnh khắc trôi qua mà còn thể hiện sự lựa chọn và phong cách của người sở hữu.

TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước

Điểm đến 08:41

Hội In TP HCM đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội In TP vào tối 10-9.

Garmin ra mắt fenix 8 MicroLED, đồng hồ thông minh chuẩn mực hiển thị mới

Tiêu dùng thông minh 11:58

fēnix 8 MicroLED mang đến màn hình sáng và sắc nét nhất từ trước đến nay.

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Khoẻ - Đẹp 17:38

Pfizer Việt Nam và Hệ thống nhà thuốc-Trung tâm tiêm chủng Long Châu ký biên bản ghi nhớ hợp tác 2 năm nâng cao năng lực cho hàng nghìn cán bộ y tế Long Châu.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

Bản lĩnh sống 14:18

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, người vinh dự trở thành nhà tài trợ chính cho cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh 2025, ươm mầm tài năng điện ảnh.

Văn phòng phẩm Hồng Hà: Tôn vinh bản sắc và niềm tự hào Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:14

Trong không gian trang trọng của Triển lãm A80, khu trưng bày của Văn phòng phẩm Hồng Hà nổi bật như một điểm nhấn văn hóa độc đáo.

Dạ Minh Châu đạt giải Nhất "Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng 2025"

Chuyện của Sao 13:12

Thí sinh Dạ Minh Châu vượt qua nhiều gương mặt tiềm năng giành giải Nhất cuộc thi Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng năm 2025.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Điệp Văn: Khi đạo diễn biến âm nhạc thành hành trình sẻ chia

Chuyện của Sao 09:48

Với vai trò đạo diễn, Điệp Văn đã mang âm nhạc làm nhịp cầu nối yêu thương cho đêm diễn Children for Children.

Nha sĩ, ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Hát phục vụ cộng đồng

Bản lĩnh sống 09:27

Đạt giải cao tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2024, nha sĩ - ca sĩ Phạm Kỳ Anh mang sứ mệnh của một nghệ sĩ phục vụ cộng đồng bằng lời ca, giọng hát nội lực.

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao

Điểm đến 09:24

Sáng ngày khai giảng, tại xã Ea Riêng (tỉnh Đắk Lắk), không khí rộn ràng của ngày tựu trường đã trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn với nhiều học sinh nghèo.

Lazada bứt phá với "Siêu Sale Chính Hãng 9.9"

16 tháng 9, 2025 | 15:58

Lazada, một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, ghi nhận tăng trưởng mạnh trên toàn khu vực với chiến dịch "Siêu Sale Chính Hãng 9.9".

Trong mùa 9.9 năm nay, LazMall, kênh mua sắm chính hãng của Lazada với hơn 32.000 thương hiệu quốc tế và nội địa, tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng toàn khu vực.

Lazada bứt phá với "Siêu Sale Chính Hãng 9.9"- Ảnh 1.

Ông Ronald Fu, Trưởng bộ phận Chiến dịch, Lazada Group, cho biết: "Người tiêu dùng Đông Nam Á ngày càng đặt niềm tin vào sản phẩm chính hãng, trải nghiệm cao cấp và sự gắn kết từ thương hiệu. LazMall chính là 'trái tim' của các chiến dịch lớn, đưa thương hiệu đến gần hơn với khách hàng".

Lazada ghi nhận mức tăng trưởng gần 30% trên giá trị đơn hàng trung bình so với 9.9 năm trước. Top 100 nhà bán hàng trong khu vực đạt mức tăng trưởng ngoạn mục hơn 49 lần, củng cố vị thế của Lazada là điểm đến hàng đầu cho các thương hiệu uy tín và sản phẩm chính hãng.

Lazada bứt phá với "Siêu Sale Chính Hãng 9.9"- Ảnh 2.

Trong năm vừa qua, Lazada Việt Nam cũng đã cho ra mắt nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) cho cả người bán hàng và người tiêu dùng, ví dụ như: đề xuất sản phẩm thông minh, tạo thông tin sản phẩm tự động và tối ưu hoá sản phẩm bằng AI, ghi nhận sự hưởng ứng từ phía người dùng.

Ở các thị trường khác, kể từ khi ra mắt vào tháng 10 năm ngoái, AI Lazzie, trợ lý mua sắm cá nhân ứng dụng AI của Lazada, đã trở thành công cụ chủ lực giúp Lazada nâng cao hiệu quả và mức độ tương tác trong các mùa siêu sale.

Trong sự kiện 9.9 lần này, AI Lazzie tiếp tục trực tiếp đóng góp vào hành vi mua hàng, giúp giúp lượng đơn đặt hàng tăng 36% so với D6 2025 thông qua các tương tác.

Nhiều ngành hàng đã ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trong chiến dịch năm nay:

Lazada bứt phá với "Siêu Sale Chính Hãng 9.9"- Ảnh 3.

Ngành hàng thời trang & chăm sóc cá nhân: Các thiết bị giặt là và chăm sóc trang phục (39%), giày thể thao nam và nữ (40%) và các dụng cụ chăm sóc sắc đẹp (21%) ghi nhận tăng trưởng tích cực cho dịp cuối năm. Mô hình nhân vật và đồ sưu tầm tăng trưởng 31%, được thúc đẩy bởi các cộng đồng người hâm mộ cho các mặt hàng như POP MART. 

 Hàng hóa liên quan tới thần tượng (Idol merchandise) đạt mức tăng trưởng kỷ lục 6.930%, trong đó Thái Lan (+9.860%) và Việt Nam (+43.198%) đóng góp đáng kể. Ngành hàng điện tử ghi nhận tăng trưởng cao: máy nghe nhạc và loa di động tăng 58%, và máy ghi hình tăng trưởng hơn 138% lần, do nhu cầu mạnh mẽ từ xu hướng sáng tạo nội dung.

Minh Phúc

