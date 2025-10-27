Hàng trăm bác sĩ rời phòng khám, chạy vì sức khỏe cộng đồng

Sự kiện do Ban Dự án Cộng đồng Việt Nam phối hợp cùng Hội Xơ Vữa động mạch Việt Nam, Viatris và ADCREW Vietnam tổ chức, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, khép lại Tháng của Trái tim và mở đầu Tháng hành động vì Phòng chống Đột quỵ và Sức khỏe tinh thần.

Các bác sĩ tham gia giải chạy "25 năm vững bước - Vì một thế kỷ nâng tầm bảo vệ tim mạch Việt"

"25 năm vững bước - Vì một thế kỷ nâng tầm bảo vệ tim mạch Việt" không chỉ là một giải chạy, mà là hành trình lan tỏa năng lượng khỏe mạnh, nơi bác sĩ, người dân và cộng đồng yêu thể thao cùng hòa nhịp vì mục tiêu sống khỏe.

Với tinh thần "Bác sĩ không chỉ khám bệnh - Bác sĩ tiên phong chạy - Người dân hưởng ứng", sự kiện đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ:

Một trái tim khỏe là nền tảng của một cơ thể khỏe và một tinh thần vững vàng.

Giải chạy cũng góp phần thay đổi góc nhìn về chăm sóc sức khỏe - từ tuân thủ điều trị sang chủ động phòng ngừa, khuyến khích lối sống lành mạnh, vận động thường xuyên và kết nối giữa thể chất và tinh thần.

Thông qua "25 năm vững bước - Vì một thế kỷ nâng tầm bảo vệ tim mạch Việt", các bên đối tác cùng khẳng định cam kết: Đồng hành cùng đội ngũ y tế trong công tác nâng cao nhận thức về tim mạch và sức khỏe toàn thân. Thúc đẩy tinh thần "Sống khỏe chủ động" trong cộng đồng. Xây dựng một hành trình bền vững, nơi mỗi bước chạy là hành động vì một tương lai khỏe mạnh hơn.

Giải chạy hướng tới mục tiêu 10 triệu người Việt Nam chủ động phòng ngừa bệnh không lây nhiễm vào năm 2030, trong đó ít nhất 1 triệu người được hưởng lợi trực tiếp.



