Chăm sóc mắt cho du khách tại Lễ hội Kinh khí cầu năm 2025

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt (tập đoàn Y Khoa VISI) cùng đồng hành trong chương tư vấn chăm sóc mắt cho người dân tại địa phương và các du khách về tham dự.

Lễ khai mạc lễ hội Khinh Khí Cầu và Nghệ Thuật Lâm Đồng 2025

Bầu trời Đà Lạt hôm nay trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết với 22 khinh khí cầu khổng lồ bay cao, tạo nên khung cảnh lung linh và đầy cảm xúc. Đây là một trong những sự kiện du lịch có quy mô lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, kết hợp giữa trình diễn khinh khí cầu, nghệ thuật ánh sáng và âm nhạc trong chương trình "The Sunrise Legacy".

Lễ hội Khinh Khí Cầu và Nghệ Thuật Lâm Đồng 2025

Đồng hành cùng lễ hội, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt (thành viên của Tập đoàn Y khoa VISI) góp phần lan tỏa thông điệp "Mỗi ánh mắt – một niềm tin" thể hiện cam kết bảo vệ và chăm sóc sức khỏe thị lực cho cộng đồng.

Hoạt động tư vấn sức khỏe và trò chơi kiến thức chăm sóc mắt (nhận quà tặng) của bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt trong lễ hội Khinh Khí Cầu 2025

Trong khuôn khổ sự kiện, bệnh viện tổ chức nhiều hoạt động tương tác sôi nổi như mini game vui nhộn, tư vấn sức khỏe nhãn khoa miễn phí, cùng các phần quà ý nghĩa dành cho người dân và du khách. Các hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui cho người tham dự mà còn giúp nâng cao nhận thức về việc chăm sóc mắt định kỳ và duy trì đôi mắt sáng khỏe.

Sự góp mặt của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt tại lễ hội năm nay của tỉnh Lâm Đồng không chỉ tạo thêm sắc màu cho bầu trời thành phố ngàn hoa, mà còn khẳng định vai trò của y tế không chỉ hướng đến điều trị chất lượng cao mà còn chăm lo về trải nghiệm và đời sống tinh thần cho người dân, cuộc sống khỏe – mắt sáng – hạnh phúc.



