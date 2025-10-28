Sự kiện quy tụ hơn 500 cán bộ y tế nhằm cập nhật dữ liệu về virus hợp bào hô hấp (RSV), gánh nặng bệnh tật, thảo luận các giải pháp phòng ngừa và thúc đẩy hợp tác đa ngành để lấp đầy “vòng lặp bảo vệ” cho hai nhóm đối tượng dễ tổn thương nhất trong gia đình: đó là trẻ nhũ nhi và người lớn tuổi.



Toàn cảnh hội nghị khoa học “Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ”

RSV là nguyên nhân phổ biến gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới, ước tính ảnh hưởng khoảng 64 triệu người và gây 160.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu.

Đáng chú ý, gần 75% ca nhập viện do RSV xảy ra ở trẻ sinh đủ tháng, khỏe mạnh, cho thấy không có nhóm trẻ nào hoàn toàn an toàn trước virus này.

Ở đầu bên kia của “vòng lặp”, người từ 60 tuổi trở lên lại có nguy cơ tiến triển nặng phải nhập Khoa hồi sức tích cực, đặc biệt khi kèm bệnh nền hô hấp như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)/tim mạch.

Vì vậy, bảo vệ trẻ hôm nay đồng nghĩa xây nền tảng sứckhỏe cho thế hệ lớn tuổi tương lai, và bảo vệ người già hôm nay cũng giúp giảm nguồn lây đối với trẻ trong gia đình.



GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TP HCM, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TP HCM, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, chia sẻ: “Mối nguy này càng đáng lo ngại khi RSV chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và miễn dịch sau nhiễm không bền do đặc tính virus làm suy giảm đáp ứng miễn dịch, dẫn đến nguy cơ tái nhiễm nhiều lần. Việc bảo vệ trẻ từ những ngày tháng đầu đời là cần thiết. Hệ miễn dịch trẻ sơ sinh còn non nớt, phần lớn sự bảo vệ của trẻ khỏi các bệnh truyền nhiễm ở giai đoạn này đến từ kháng thể thụ động mà trẻ nhận từ mẹ trong thai kỳ”.

Ở nhóm người lớn tuổi, đặc biệt từ 60 tuổi trở lên, RSV thường biểu hiện nhẹ ở giai đoạn đầu nhưng tiềm ẩn nguy cơ tiến triển nặng.

Tại hội thảo, PGS-TS-BS Lê Khắc Bảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, chia sẻ: “Người cao tuổi mắc RSV có thể khiến khởi phát hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh nền như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hay các biến cố tim mạch như rối loạn nhịp tim, suy tim, thiếu máu cục bộ, nguy cơ độ quỵ cao hơn. Dữ liệu quốc tế ước tính, cứ 10 người lớn tuổi nhiễm RSV thì có 1 người phải vào khoa hồi sức tích cực, đồng thời tỷ lệ trở nặng tăng cao ở những người có bệnh lý mạn tính kèm theo”.



TS Mark Fletcher, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Y khoa Nghiên cứu và Phát triển Vắc-xin, Pfizer chia sẻ tại hội nghị

Theo TS Mark Fletcher, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Y khoa Nghiên cứu và Phát triển Vắc-xin, Pfizer: "Phòng ngừa bệnh RSV không nên chỉ giới hạn ở trẻ sơ sinh. Bằng cách chủ động kết hợp phòng ngừa RSV cho người lớn tuổi với các biện pháp vệ sinh thường xuyên, cộng đồng có thể tạo ra một vòng bảo vệ cộng hưởng, giúp giảm đáng kể số ca bệnh nặng và tỷ lệ nhập viện. Ở cả trẻ sơ sinh và người cao tuổi, các biện pháp phòng ngừa phù hợp cũng góp phần giảm áp lực lên hệ thống y tế”.

