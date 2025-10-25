Handmade Bee – Nét tinh hoa nghệ thuật đến từ sản phẩm xưa cũ

Được sáng lập bởi Đào Kim Chi, người phụ nữ mang trong mình đam mê cháy bỏng với nghệ thuật tái chế và khát vọng gìn giữ giá trị truyền thống.

Từ những bộ quần áo jean cũ, dưới bàn tay khéo léo của nghệ nhân Hà Nội, Handmade Bee đã "thổi hồn" thành những sản phẩm độc bản như túi xách, guốc gỗ, phụ kiện trang trí. Với triết lý "Biến cũ thành mới – Biến giản đơn thành tinh hoa", chị Đào Kim Chi đã đưa Handmade Bee trở thành điểm sáng của mô hình sản xuất xanh, góp phần gìn giữ nghề thủ công truyền thống.

Thành tích và tinh thần sáng tạo bền bỉ

Handmade Bee liên tục được ghi nhận bằng các giải thưởng uy tín, khẳng định chất lượng và hướng đi bền vững:

• Top Thương hiệu Sản phẩm Sao Vàng Đất Việt 2024 – ghi dấu uy tín của sản phẩm thủ công Việt.

• Giải Nhì Cuộc thi Thiết kế sản phẩm thủ công do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức (2024).

• Giải Ba Cuộc thi Thiết kế sản phẩm thủ công Hà Nội (10/10/2025).

• Giải Khuyến khích Cuộc thi Sản phẩm Thủ công do Sở Nông nghiệp & Môi trường Hà Nội trao tặng (23/10/2025).

Chuỗi thành tích hai năm liên tiếp phản ánh nỗ lực sáng tạo không ngừng của tập thể nghệ nhân dưới sự dẫn dắt của Đào Kim Chi, đồng thời ghi nhận đóng góp của thương hiệu trong việc bảo tồn nghề truyền thống trong kỷ nguyên xanh.

Vươn tầm quốc tế: Mang thủ công Việt ra thế giới

Handmade Bee đã góp mặt tại nhiều hội chợ quốc tế danh tiếng, đưa tinh hoa thủ công Việt đến gần bạn bè năm châu:

• Tháng 12/2024 – Fieramilano (Milan, Ý): giới thiệu bộ sưu tập lấy cảm hứng Hà Nội, kết hợp jean tái chế và gỗ CNC họa tiết truyền thống.

• Tháng 7/2025 – Home & Gift (London, Anh): sản phẩm Việt được đánh giá cao về tính nghệ thuật và tính bền vững.

• Tháng 5 & 10/2025 – Foire de Paris và Foire de Marseille (Pháp): Handmade Bee nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khách châu Âu.

Sự hiện diện liên tục tại các sự kiện lớn là minh chứng cho năng lực sáng tạo, chất lượng và tầm nhìn hội nhập quốc tế của Handmade Bee.

Tái sinh vật liệu – Sống xanh và ý nghĩa cộng đồng

Triết lý của Handmade Bee được cô đọng trong câu nói của Đào Kim Chi: "Không có gì là cũ, chỉ có những giá trị đang chờ được đánh thức". Từ jean cũ đến gỗ tái chế, mỗi vật liệu được hồi sinh thành sản phẩm thời trang độc đáo, thân thiện với môi trường.

Handmade Bee không chỉ bán sản phẩm mà còn truyền cảm hứng về tiêu dùng có trách nhiệm, giúp người tiêu dùng hiểu rõ giá trị của đồ thủ công và vai trò của kinh tế tuần hoàn trong đời sống hiện đại.

Trải nghiệm tự tay làm thủ công – Mời bạn tham gia

Không chỉ sản xuất, Handmade Bee còn là không gian kết nối cộng đồng yêu nghệ thuật thủ công. Nhằm lan tỏa tinh thần sáng tạo và lối sống xanh, Handmade Bee sẽ ra mắt điểm trải nghiệm thủ công vào đầu tháng 11 tại 14/2/23 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Tại đây, khách hàng có thể tự tay thiết kế túi hoặc phụ kiện từ quần áo jean cũ dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân – một trải nghiệm ý nghĩa, khơi gợi tình yêu môi trường và trân trọng giá trị thủ công Việt.

Từ thủ công Việt đến tương lai bền vững

Từ một xưởng nhỏ, Handmade Bee do Đào Kim Chi sáng lập đã trở thành biểu tượng thời trang thủ công xanh – sáng tạo, nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng. Các giải thưởng quốc tế khẳng định hướng đi đúng trong việc gìn giữ nghề truyền thống và lan tỏa lối sống xanh.