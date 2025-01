Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Giữa lòng TP HCM náo nhiệt, The Odys Boutique Hotel mang đến một góc Tết đậm đà bản sắc với Nồi bánh tính thân khổng lồ – biểu tượng đầy ý nghĩa về truyền thống và tình thân Việt Nam.

Cao 2m và được chế tác hoàn toàn từ vật liệu tái chế, nồi bánh không chỉ là một công trình nghệ thuật độc đáo mà còn gói trọn tinh thần Tết Việt.

Trong không gian ấm áp ấy, từng chiếc bánh chưng xanh vuông vắn như truyền tải trọn vẹn câu chuyện về lòng biết ơn tổ tiên, sự đoàn viên của gia đình, và tình yêu quê hương sâu đậm.

Nồi bánh chưng xanh bên ánh lửa đỏ rực rỡ, tỏa sáng ấm áp như ôm trọn không khí gia đình quây quần những ngày giáp Tết, gợi nhắc hình ảnh thân thuộc và thiêng liêng của Tết cổ truyền.

Dừng chân tại đây, ai cũng có thể cảm nhận được không khí mộc mạc mà thấm đượm nghĩa tình – một Việt Nam bình dị, bền bỉ, và luôn hướng về những giá trị văn hóa truyền thống.

Không gian này không chỉ dành cho những bức ảnh kỷ niệm, mà còn là nơi để mỗi người sống lại những cảm xúc xưa cũ, tìm thấy sự kết nối thiêng liêng với cội nguồn. Mỗi góc nhìn, mỗi ánh mắt đều chứa đựng hơi thở của Tết, nhắc nhở về sự ấm áp của đoàn viên và niềm vui sẻ chia.

Đặc biệt, cuộc thi ảnh “Nồi Bánh Hai Mét, Check-in Căng Đét” do The Odys Boutique Hotel hợp tác cùng Kodak Photo Printer Việt Nam tổ chức là dịp để bạn ghi lại những khoảnh khắc Tết đẹp nhất. Từng bức ảnh không chỉ lưu giữ kỷ niệm mà còn lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa Việt đến khắp năm châu, mang một Việt Nam gần gũi đến với bạn bè quốc tế.

Tết này, hãy ghé The Odys Boutique Hotel, tận hưởng không gian “Nồi Bánh Tình Thân” đầy ý nghĩa. Hơi ấm từ chiếc nồi bánh chưng, những nụ cười chân thành và những ký ức đẹp đẽ sẽ là món quà Tết mà The Odys muốn gửi đến mỗi người – chúc cho một năm mới an khang, hạnh phúc, và tràn đầy yêu thương!