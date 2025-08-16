Quỹ Kiến tạo ước mơ phối hợp trao tặng nhà ở xã hội tại An Giang

Sự kiện góp phần thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lễ bàn giao nhà hoàn thiện nằm trong giai đoạn 2 của Chương trình trao tặng nhà ở xã hội tại xã Vĩnh Bình. Trước đó, trong giai đoạn 1, hai đơn vị đã tiến hành khảo sát thực tế tại nhiều hộ dân từ cuối tháng 4-2025.

Trong quá trình khảo sát, đoàn công tác ghi nhận nhiều hộ dân đang sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, mái tôn cũ nát, vách tre yếu và nền đất thấp thường xuyên ngập nước, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, nhất là vào mùa mưa lũ.

Sau 4 tháng triển khai và thi công, 10 căn nhà đã được bàn giao cho các hộ dân cùng 10 bộ bàn ghế và 50 phần quà thiết yếu đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị tài trợ là 915 triệu đồng.

Bà Trương Cẩm Thanh, Giám đốc cấp cao Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, Chủ tịch Quỹ Kiến tạo Ước mơ, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi mái nhà mới không chỉ che mưa che nắng, mà còn là điểm tựa khơi dậy niềm tin và nghị lực vươn lên cho các gia đình.

VNG và Quỹ Kiến tạo Ước mơ tự hào được đồng hành cùng các cơ quan, ban ngành trong hành trình mang đến những mái ấm yêu thương, góp phần xây dựng cộng đồng an cư, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chung tay thực hiện nhiều dự án ý nghĩa khác, lan tỏa tinh thần “phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội” đến nhiều địa phương hơn nữa”.

Trong 6 tháng cuối năm, VNG Group và Quỹ Kiến tạo Ước mơ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan ban ngành mở rộng khảo sát, thi công và trao tặng nhà ở xã hội tại nhiều tỉnh thành khác, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng trên toàn quốc.

Được thành lập năm 2023 với sự bảo trợ của VNG, Quỹ Kiến tạo Ước mơ hướng đến sứ mệnh tạo ra những thay đổi thiết thực cho các cộng đồng yếu thế, thông qua việc cải thiện điều kiện sống và học tập…

