Quỹ Kiến tạo ước mơ phối hợp trao tặng nhà ở xã hội tại An Giang

Độ tuổi vàng chỉnh nha cho trẻ: Phụ huynh đừng để lỡ trước thềm năm học mới

Khoẻ - Đẹp 16:20

Giai đoạn từ 6 - 12 tuổi là “cửa sổ cơ hội” để phát hiện và can thiệp sớm các vấn đề về răng, xương hàm như răng mọc lệch, khớp cắn sai, hàm hẹp.

BON Spa mở rộng hợp tác quốc tế tại Busan, Hàn Quốc

Khoẻ - Đẹp 16:18

BON Spa là một trong 13 doanh nghiệp Việt đồng hành cùng Lãnh đạo UBND TP HCM tham gia “Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị TP HCM- Busan”

Hoa hậu Võ Thu Sương đến 60 quốc gia và vùng lãnh thổ quảng bá áo dài Việt

Chuyện của Sao 16:00

Từ năm 2019 đến nay, Hoa hậu – doanh nhân Võ Thu Sương đã chọn áo dài Việt Nam làm "bạn đồng hành" đặt chân tới 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

ITL cùng VLA tổ chức Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics

Điểm đến 11:48

Tập đoàn ITL và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đồng tổ chức “Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics".

Bông Ahh - Gen Z nhiệt huyết cất tuổi trẻ trong từng ký ức

Bản lĩnh sống 10:47

Mùa nhập học lại sắp về. Sân trường rộn rã tiếng nói cười, những bước chân mới đầy háo hức bước qua cánh cổng đại học, mang theo bao hoài bão của tuổi trẻ.

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Tiêu dùng thông minh 17:18

Grab công bố ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam.

Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển châu Á

Điểm đến 17:16

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - ACSN.

Công bố Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Điểm đến 17:25

Vừa qua, BTC cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2026 tổ chức họp báo, tại sự kiện, Hội đồng giám khảo (vòng sơ khảo miền Nam) chính thức được công bố.

Một phụ nữ thoát khỏi mù mắt nhờ cấp cứu kịp thời sau khi bị ong đốt

Khoẻ - Đẹp 17:00

Ngày 11-8, Bệnh viện Mắt Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết đã cứu kịp thời một phụ nữ bị ong đốt vùng mí dưới, giúp bảo toàn thị lực và tránh biến chứng nguy hiểm.

Nam MC gây chú ý trên thảm đỏ Miss World Vietnam 2025

Chuyện của Sao 08:49

MC Hoàng Đình Tùng (sống và làm việc tại TP HCM), đang là Top 20 Gương mặt truyền hình 2025 (The TVFace) – chương trình thực tế tìm kiếm MC tiềm năng của HTV.

Ca sĩ trẻ Lee Anh Huy ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Chuyện của Sao 08:50

Lee Anh Huy, chàng sinh viên ngành điện ảnh- Đại học quốc tế RMIT có khả năng chơi nhiều nhạc cụ và sáng tác âm nhạc vừa ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Sacofood đảm bảo chất lượng sữa bột cho trẻ em như thế nào?

Tiêu dùng thông minh 08:46

NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đảm bảo chất lượng bằng nguyên liệu nhập khẩu chuẩn Châu Âu với quy trình sản xuất, quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

Cao Vũ - Luyến tiếc tình đầu

Chuyện của Sao 13:24

Cao Vũ sẽ cho ra mắt MV "Luyến tiếc tình đầu" – sản phẩm giàu cảm xúc, tái hiện nỗi niềm thanh xuân trong ca khúc độc quyền của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Sang.

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Chuyện của Sao 10:54

Hiện tại, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 19:24

Hơn 1.000 người dân đã được khám, tư vấn miễn phí trong khuôn khổ lễ phát động Chương trình “Tiếp cận Y tế toàn diện - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2025”.

Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế

Bản lĩnh sống 09:23

"Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế" là buổi tọa đàm diễn ra trong ngày triển khai dự án cộng đồng "Vì ngày mai bình yên".

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Chuyện của Sao 14:20

Miss Stylist – Hoa hậu phong cách Miss Glam Business 2024, Yaya Trần – chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam.

Grab phối hợp vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương ở TP Đà Nẵng

Tiêu dùng thông minh 12:54

Grab Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng công bố danh sách gần 70 nhà hàng, quán ăn được vinh danh tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" Đà Nẵng.

Doanh nhân Nguyễn Văn Bình chia sẻ về hành trình gian nan khi lập nghiệp

Khoẻ - Đẹp 19:50

Giám đốc điều hành Nha khoa Bình Dân Nguyễn Văn Bình đã chia sẻ về hành trình gian nan trong sự nghiệp kinh doanh của mình.

"Từ gian bếp đến gian hàng TikTok Shop"

Điểm đến 18:46

FBA đang xây dựng hệ sinh thái giúp người làm nghề F&B bước vào thương mại điện tử một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Quỹ Kiến tạo ước mơ phối hợp trao tặng nhà ở xã hội tại An Giang

16 tháng 8, 2025 | 14:17

Quỹ Kiến tạo Ước mơ (VNG Group bảo trợ) cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tặng 10 căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo tại xã Vĩnh Bình, (An Giang).

Sự kiện góp phần thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lễ bàn giao nhà hoàn thiện nằm trong giai đoạn 2 của Chương trình trao tặng nhà ở xã hội tại xã Vĩnh Bình. Trước đó, trong giai đoạn 1, hai đơn vị đã tiến hành khảo sát thực tế tại nhiều hộ dân từ cuối tháng 4-2025.

Trong quá trình khảo sát, đoàn công tác ghi nhận nhiều hộ dân đang sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, mái tôn cũ nát, vách tre yếu và nền đất thấp thường xuyên ngập nước, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, nhất là vào mùa mưa lũ.

Quỹ Kiến tạo ước mơ phối hợp trao tặng nhà ở xã hội tại An Giang- Ảnh 1.

Sau 4 tháng triển khai và thi công, 10 căn nhà đã được bàn giao cho các hộ dân cùng 10 bộ bàn ghế và 50 phần quà thiết yếu đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị tài trợ là 915 triệu đồng.

Bà Trương Cẩm Thanh, Giám đốc cấp cao Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, Chủ tịch Quỹ Kiến tạo Ước mơ, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi mái nhà mới không chỉ che mưa che nắng, mà còn là điểm tựa khơi dậy niềm tin và nghị lực vươn lên cho các gia đình.

VNG và Quỹ Kiến tạo Ước mơ tự hào được đồng hành cùng các cơ quan, ban ngành trong hành trình mang đến những mái ấm yêu thương, góp phần xây dựng cộng đồng an cư, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chung tay thực hiện nhiều dự án ý nghĩa khác, lan tỏa tinh thần “phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội” đến nhiều địa phương hơn nữa”.

Trong 6 tháng cuối năm, VNG Group và Quỹ Kiến tạo Ước mơ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan ban ngành mở rộng khảo sát, thi công và trao tặng nhà ở xã hội tại nhiều tỉnh thành khác, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng trên toàn quốc.

Được thành lập năm 2023 với sự bảo trợ của VNG, Quỹ Kiến tạo Ước mơ hướng đến sứ mệnh tạo ra những thay đổi thiết thực cho các cộng đồng yếu thế, thông qua việc cải thiện điều kiện sống và học tập…

Song Hà

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?