FINDKOSTS cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho trẻ theo chuẩn châu Âu

Ba loại gồm: FINDKOST'S DELI KID (cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi), FINDKOST'S GROW PLUS (dành cho trẻ từ 1-7 tuổi), FINDKOST'S ENPHA+ (dành cho trẻ từ 1-10 tuổi).

Ba loại sữa bột đặc biệt này được sản xuất tại chi nhánh của công ty FINDKOSTS tại xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (cũ), nay là xã Long Cang tỉnh Tây Ninh. Đến nay các loại sữa bột này đã nhiều năm được người tiêu dùng đón nhận, tin dùng bởi chất lượng và khẩu vị nghiên cứu phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt Nam.

Ba sản phẩm một cam kết chữ tín về chất lượng

Chúng tôi tới thăm nhà máy nơi sản xuất ba loại sữa bột nói trên vào buổi sáng một ngày hè tháng 8-2025. Trong không khí khẩn trương phục vụ cho năm học mới 2025-2026, những nguyên liệu tươi ngon để làm nên các loại sữa bột này được nhập khẩu từ nhiều nhà cung cấp uy tín ở Châu Âu, Úc… vừa cập bến và nhập kho của FINDKOSTS tại xã Long Cang.

Điều đặc biệt, tại nhà máy không có một sản phẩm tồn kho nào vì theo như lời giải thích của người quản đốc là "chúng tôi sản xuất đến đâu sản phẩm được đón nhận đến đó".

FINDKOST'S DELI KID là sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi (tương đương độ tuổi trẻ mầm non), dùng thay thế bữa ăn phụ, bổ sung dinh dưỡng, cung cấp vitamin và khoáng chất cho trẻ. Bên ngoài lon sữa này là hình ảnh một chú cá heo đội mũ cử nhân tươi vui, hoạt bát nhanh nhẹn.

Tương tự như vậy, hai loại sữa bột FINDKOST'S GROW PLUS và FINDKOST'S ENPHA+ đều là sản phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn phụ với mục tiêu bổ sung dinh dưỡng, cung cấp vitamin và khoáng chất cho trẻ. Bên ngoài hai nhãn sản phẩm này đều là những chú hươu cao cổ đội mũ cử nhân với chiếc cổ cao đặc trưng và đôi chân dài hoạt bát.

Cung cấp cho chúng tôi các bản đăng ký công bố sản phẩm được Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm (Sở Y Tế Hà Nội) cấp, ba nhãn sữa này đều chứa những thành phần mà giới y học đều công nhận đảm bảo cho sự phát triển tối ưu và vượt trội cho trẻ như DHA (phát triển trí thông minh), D3 (vitamin ánh nắng)… các khoáng chất.

Chưa hết, ba loại sữa bột này đều có một thành phần đó chính là "sữa non"- một thành phần rất giàu kháng thể và các yếu tố miễn dịch, giúp bảo vệ và hỗ trợ sự phát triển hệ tiêu hóa và miễn dịch của trẻ.

Điều đáng nói là ngoài những nguyên liệu tốt để làm nên chất lượng những lon sữa bột, FINDKOSTS đã áp dụng các quy trình nghiêm ngặt, được đánh giá tốt nhất để đưa những sản phẩm chất lượng cao đến người tiêu dùng.

Đã tốt còn tốt hơn nữa

Chia sẻ với chúng tôi về những tâm huyết đối với sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em nói trên, lãnh đạo Công ty FINDKOSTS cho biết hiện nay công ty đang áp dụng nghiêm ngặt các hệ thống quản lý chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế.

Trong đó, hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng tại công ty là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018. Nguyên liệu đầu vào được kiểm soát chất lượng theo các chứng nhận xuất xứ và các chứng nhận đạt chuẩn. Quy trình kiểm soát chất chất lượng chặt chẽ và chuyên biệt dành cho các nhãn sữa dùng cho trẻ em.

Công ty cũng áp dụng hệ thống quy trình sản xuất một chiều để đảm bảo tốt nhất chất lượng sữa bột thành phẩm, gồm: vào cửa – nguyên liệu đầu vào – sơ chế - sản xuất, chế biến – thành phẩm – cửa ra.

Chia sẻ về chất lượng của nhãn sữa bột qua từng năm sản xuất, đại diện công ty cho biết họ luôn có tâm niệm "đã tốt nay còn tốt hơn nữa".

"Tất cả những hệ thống và quy trình sản xuất này vừa đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn Việt Nam vừa được công nhận là quy trình tốt từ toàn cầu. Trong đó, hệ thống lon của chúng tôi được tiệt trùng bằng tia UV… Sự thật là chúng tôi sản xuất sữa bột bằng kinh nghiệm và tâm huyết cao, nên ngoài những nghiên cứu để cải tiến chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, chúng tôi luôn tối ưu hóa các công đoạn sản xuất để làm sao những thành phần trong sản phẩm đạt được chất lượng cao nhất khi tới tay người tiêu dùng. Sắp tới, chúng tôi sẽ có nhà máy rộng với máy móc hiện đại để sản xuất được nhiều hơn nữa những sản phẩm dinh dưỡng tốt cho trẻ", lãnh đạo công ty này cho biết.