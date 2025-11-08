Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon 21:10

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon 11:29

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Món ngon 08:51

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Món ngon 15:58

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Món ngon 21:17

Mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại các sự kiện ra mắt đặc biệt ở TP HCM (11-2) và Hà Nội (18-2).

Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo

8 tháng 11, 2025 | 21:04

Ngày 7-11, tại Saigon Innovation Hub (TP HCM), GGG đã ra mắt mặt nạ ngủ Cooling Mask.

Sự kiện quy tụ hàng trăm khách mời là bác sĩ da liễu, chuyên gia làm đẹp, nhà sáng tạo nội dung, đại diện doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành.

Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo - Ảnh 1.

GGG đã định vị mình như một thương hiệu mỹ phẩm Việt cao cấp mang tinh thần sáng tạo và chất lượng quốc tế

Cooling Mask gây ấn tượng bởi cảm giác mát lạnh độc đáo, mà còn bởi hiệu quả dưỡng da đa chiều, giúp hô biến làn da sáng mịn, dịu mượt, căng bóng.

Hiệu quả sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng tại HUMAN Skin Clinical Trial Center (Hàn Quốc): 100% hài lòng với hiệu quả làm mát da. Nhiệt độ trên da giảm giảm 6ºC khi sử dụng sản phẩm; 96% hài lòng về khả năng làm dịu, phục hồi làn da tổn thương; 96% xác định tình trạng tích tụ sắc tố giảm rõ rệt, sắc da sáng; 96% hài lòng và sẵn sàng giới thiệu cho người khác về sản phẩm; 91% hài lòng với mùi hương của sản phẩm.

Để mang lại hiệu quả làm mát, dịu da, dưỡng sáng và căng bóng mạnh mẽ trên da, Cooling mask được tạo nên từ tổ hợp thành phần ưu việt được tinh chỉnh kỹ lưỡng.

Chiết xuất rau má, nha đam và panthenol (B5) giúp làm dịu da, giảm sưng viêm, phục hồi tổn thương trên da nhanh chóng. Ngoài ra, sản phẩm còn hội tụ cùng lúc bộ ba hoạt chất dưỡng sáng mạnh mẽ với 3% Arbutin , 3% Niacinamide và Adenosine giúp dưỡng sáng, làm đều màu da, mờ thâm sạm và tái tạo làn da sáng mịn rạng rỡ.

Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo - Ảnh 2.

Sự kiện thu hút nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng

Chiết xuất củ nghệ và lá neem giúp da săn chắc, thu nhỏ lỗ chân lông, kích thích sản sinh collagen và elastin cho da săn chắc, căng mọng và có độ đàn hồi tốt.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, sự kiện được thiết kế như một hành trình trải nghiệm cảm giác "Ahh! Mát lạnh cực đãaa!", kết hợp talkshow chia sẻ về cơ sở khoa học và hiệu quả kiểm nghiệm lâm sàng của Cooling Mask.

Không khí trẻ trung, sáng tạo và truyền cảm hứng đúng tinh thần mà G.G.G luôn theo đuổi, khơi dậy niềm đam mê chăm da, làm đẹp một cách thông minh, khoa học, hiệu quả mà vẫn tràn đầy niềm vui thích và thú vị.

Từ khi ra mắt, GGG đã định vị mình như một thương hiệu mỹ phẩm Việt cao cấp mang tinh thần sáng tạo và chất lượng quốc tế, liên tục tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm đơn giản, thông minh và mang lại hiệu quả chuyển biến rõ rệt trên làn da người dùng.

Tin-ảnh: P.Thanh

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

Khoẻ - Đẹp 21:02

Hội nghị quốc tế quy tụ giới chuyên môn, nhà đầu tư và các chuyên gia y tế, cùng hướng đến một nền y tế nhân văn, minh bạch và bền vững hơn cho người Việt.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi

Khoẻ - Đẹp 16:31

Với phương pháp tiên tiến, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi. Sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân xuất viện.

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền

Khoẻ - Đẹp 15:09

Chuẩn Massage là một trong những cơ sở massage trị liệu uy tín tại quận Tân Bình mang đến cho khách hàng những liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Cuộc thi iDEA 2025 ươm mầm tài năng ngành y dược

Cuộc thi iDEA 2025 ươm mầm tài năng ngành y dược

Khoẻ - Đẹp 14:08

Vòng chung kết cuộc thi iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực y dược do AstraZeneca tổ chức – vừa khép lại thành công.

Nghề massage trị liệu - Lựa chọn bền vững giữa thời đại AI

Nghề massage trị liệu - Lựa chọn bền vững giữa thời đại AI

Khoẻ - Đẹp 11:00

Nghề massage trị liệu - nghề của đôi tay, của sự lắng nghe cơ thể và chữa lành tâm hồn, đang được xem là lựa chọn nghề nghiệp bền vững giữa thời đại AI.

Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ

Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ

Khoẻ - Đẹp 15:53

Hội nghị khoa học “Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ” do Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào ngày 23-10  tại TP HCM.

Coca-Cola triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối"

Coca-Cola triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối"

Khoẻ - Đẹp 14:24

Coca-Cola Việt Nam vừa triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" năm thứ 3 tại hai thành phố lớn: Hà Nội và TP HCM.

Tâm sự

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Tâm sự 13:44

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

TÁM

Người trẻ đi chữa lành

Người trẻ đi chữa lành

Bản lĩnh sống 21:10

Ngày hội tạo ra không gian an toàn để các bạn trẻ chia sẻ, lắng nghe và chuyển hóa những khó khăn tâm lý thành sự an lạc nội tâm.

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

Khoẻ - Đẹp 21:02

Hội nghị quốc tế quy tụ giới chuyên môn, nhà đầu tư và các chuyên gia y tế, cùng hướng đến một nền y tế nhân văn, minh bạch và bền vững hơn cho người Việt.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi

Khoẻ - Đẹp 16:31

Với phương pháp tiên tiến, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi. Sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân xuất viện.

Orion ra mắt dòng sản phẩm “Less sugar - giảm đường” giữ vị ngon

Orion ra mắt dòng sản phẩm “Less sugar - giảm đường” giữ vị ngon

Tiêu dùng thông minh 15:17

Orion Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm mới ChocoPie và Custas Less Sugar - Giảm đường, lựa chọn giảm đường dành cho người tiêu dùng hiện đại.

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng

Điểm đến 10:33

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM cùng CHAGEE Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà (hơn 150 triệu đồng) tại Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng.

BST "Khí hiện sinh" của NTK Quỳnh Paris trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

BST "Khí hiện sinh" của NTK Quỳnh Paris trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Chuyện của Sao 14:12

TS-NTK Quỳnh Paris mang đến Vietnam Heritage Áo Dài Fest và Vietnam ICON Fashion Tour BST "Khí hiện sinh", trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn

Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn

Điểm đến 14:09

Uniqlo, thương hiệu thời trang toàn cầu của Nhật Bản, giúp người dân Huế vượt khó. TokyoLife duy trì “Hành trình yêu thương” với nhiều chuyến thiện nguyện.

Nữ hoàng nhân ái Phạm Kim Thoa: Ủng hộ ca sĩ khiếm thị Bích Phương

Nữ hoàng nhân ái Phạm Kim Thoa: Ủng hộ ca sĩ khiếm thị Bích Phương

Chuyện của Sao 11:13

Đêm nhạc "Người mang tâm sự" do Nữ hoàng Nhân ái Phạm Kim Thoa cùng đạo diễn-ca sĩ Thái Hoàng tổ chức, nhằm tiếp thêm nghị lực cho ca sĩ khiếm thị Bích Phương.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Zen Tổng: "Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời"

Zen Tổng: "Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời"

Bản lĩnh sống 18:43

Zen Tổng thích chụp lại chính mình với khoảnh khắc rất đỗi bình thường: Ngồi bên tách cà phê sáng, đứng giữa con hẻm nhỏ hay đơn giản là một buổi chiều đổ nắng.

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Chuyện của Sao 20:55

Tối qua, tại phim trường Kim Thế Hoàng, khán giả đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc với chương trình “Người mang tâm sự”.

“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

Điểm đến 15:13

Cuốn sách “Đôi giày mòn gót” của tác giả Thi Quốc Duy vừa chính thức ra mắt, góp thêm một tiếng nói mới cho dòng sách du lịch Việt Nam.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.