Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo

Sự kiện quy tụ hàng trăm khách mời là bác sĩ da liễu, chuyên gia làm đẹp, nhà sáng tạo nội dung, đại diện doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành.

Cooling Mask gây ấn tượng bởi cảm giác mát lạnh độc đáo, mà còn bởi hiệu quả dưỡng da đa chiều, giúp hô biến làn da sáng mịn, dịu mượt, căng bóng.

Hiệu quả sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng tại HUMAN Skin Clinical Trial Center (Hàn Quốc): 100% hài lòng với hiệu quả làm mát da. Nhiệt độ trên da giảm giảm 6ºC khi sử dụng sản phẩm; 96% hài lòng về khả năng làm dịu, phục hồi làn da tổn thương; 96% xác định tình trạng tích tụ sắc tố giảm rõ rệt, sắc da sáng; 96% hài lòng và sẵn sàng giới thiệu cho người khác về sản phẩm; 91% hài lòng với mùi hương của sản phẩm.

Để mang lại hiệu quả làm mát, dịu da, dưỡng sáng và căng bóng mạnh mẽ trên da, Cooling mask được tạo nên từ tổ hợp thành phần ưu việt được tinh chỉnh kỹ lưỡng.

Chiết xuất rau má, nha đam và panthenol (B5) giúp làm dịu da, giảm sưng viêm, phục hồi tổn thương trên da nhanh chóng. Ngoài ra, sản phẩm còn hội tụ cùng lúc bộ ba hoạt chất dưỡng sáng mạnh mẽ với 3% Arbutin , 3% Niacinamide và Adenosine giúp dưỡng sáng, làm đều màu da, mờ thâm sạm và tái tạo làn da sáng mịn rạng rỡ.

Sự kiện thu hút nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng

Chiết xuất củ nghệ và lá neem giúp da săn chắc, thu nhỏ lỗ chân lông, kích thích sản sinh collagen và elastin cho da săn chắc, căng mọng và có độ đàn hồi tốt.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, sự kiện được thiết kế như một hành trình trải nghiệm cảm giác "Ahh! Mát lạnh cực đãaa!", kết hợp talkshow chia sẻ về cơ sở khoa học và hiệu quả kiểm nghiệm lâm sàng của Cooling Mask.

Không khí trẻ trung, sáng tạo và truyền cảm hứng đúng tinh thần mà G.G.G luôn theo đuổi, khơi dậy niềm đam mê chăm da, làm đẹp một cách thông minh, khoa học, hiệu quả mà vẫn tràn đầy niềm vui thích và thú vị.

Từ khi ra mắt, GGG đã định vị mình như một thương hiệu mỹ phẩm Việt cao cấp mang tinh thần sáng tạo và chất lượng quốc tế, liên tục tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm đơn giản, thông minh và mang lại hiệu quả chuyển biến rõ rệt trên làn da người dùng.