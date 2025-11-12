Tình dục an toàn không còn là “Chuyện khó nói”

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon 21:10

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon 11:29

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Món ngon 08:51

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Món ngon 15:58

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Tình dục an toàn không còn là “Chuyện khó nói”

12 tháng 11, 2025 | 10:06

Dự án được thiết kế như một “không gian mở và an toàn”, các bạn trẻ có thể thoải mái đặt câu hỏi, trò chuyện với bác sĩ về tình dục an toàn.

Tình dục an toàn không còn là “Chuyện khó nói” - Ảnh 1.

Tại chương trình, các em học sinh được lắng nghe những chia sẻ chuyên môn từ các chuyên gia, bác sĩ chuyên khoa da liễu

Dự án cộng đồng "Ngại hỏi nhưng muốn biết" - dự án nâng cao nhận thức về bệnh lý lây truyền qua đường tình dục (STI) đã có buổi giao lưu, chia sẻ kiến thức cùng hơn 2.000 học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP HCM vào ngày 10-11.

Dự án cộng đồng do các nhà báo thâm niên phối hợp với đội ngũ thầy thuốc trẻ TP HCM sáng lập nhằm mang đến cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ những thông tin đúng, đủ và khoa học về sức khỏe tình dục, an toàn tình dục và các bệnh lý STI.

Dự án được thiết kế như một "không gian mở và an toàn", nơi các bạn trẻ có thể thoải mái đặt câu hỏi, trò chuyện trực tiếp với bác sĩ và tiếp nhận thông tin y khoa một cách gần gũi, chính xác và thực tế. Sau buổi giao lưu, các em học sinh đã được trang bị những kiến thức cơ bản từ dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân đến cách phòng ngừa các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục.

Tình dục an toàn không còn là “Chuyện khó nói” - Ảnh 2.

Chương trình mang đến kiến thức về y học, giới tính cho 2.000 học sinh

Tại chương trình, các em học sinh được lắng nghe những chia sẻ chuyên môn từ các chuyên gia, bác sĩ chuyên khoa da liễu.

ThS-BS Nguyễn Hoàng Liên, Giảng viên Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ: "Các học sinh nên là là nhóm cần được tiếp cận kiến về sức khỏe tình dục thức sớm nhất, bởi các em đang ở giai đoạn hình thành nhận thức và thói quen. Đây dự án mang giá trị xã hội rất lớn và có ý nghĩa bền vững".

Sau phần tư vấn từ các chuyên gia, em Bùi Cường Việt (lớp 12A3) chia sẻ: "Trước đây, với em đây là một chủ đề rất nhạy cảm. Dù sợ mắc bệnh nhưng em không dám hỏi ai, thậm chí tra cứu thông tin cũng thấy ngại. Sau buổi tư vấn hôm nay, em thấy tự tin hơn rất nhiều và không còn ngại khi tìm hiểu về vấn đề này nữa".

Dự án cũng nhận được sự đồng hành lan tỏa từ đội ngũ đại sứ truyền thông gồm: Á hậu Lệ Hằng (Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015), Á vương Minh Toại (Á vương 1 Mr World Vietnam 2024) và Á hậu Quốc tế Hà Tâm Như (Á hậu 2 Miss International Queen 2025).

Tình dục an toàn không còn là “Chuyện khó nói” - Ảnh 3.

Các em học sinh Trường PTTH Bùi Thị Xuân giao lưu cùng các đại sứ

Tại buổi giao lưu, thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, nhận định "Với sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ và các đại sứ truyền thông, chương trình đã mang đến cho các em một không gian giao lưu vô cùng thú vị, cùng những thông điệp rất cần thiết mà chính người lớn chúng tôi cũng phải ý thức để giáo dục học sinh. Tôi rất vui khi chứng kiến các em dám nói lên những điều trước đây còn e ngại khi chia sẻ trước đám đông".

Ở giai đoạn đầu, dự án tập trung tổ chức các buổi giao lưu tại trường học, giúp học sinh - sinh viên tiếp cận kiến thức về STI theo cách cởi mở, thân thiện và dễ hiểu. Đây là chủ đề quan trọng nhưng lâu nay vẫn bị xem là "nhạy cảm", khiến nhiều bạn trẻ ngại hỏi, ngại nói, dẫn đến thiếu hụt thông tin và gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và tương lai.

P.Thanh

