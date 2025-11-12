Tình dục an toàn không còn là “Chuyện khó nói”

Tại chương trình, các em học sinh được lắng nghe những chia sẻ chuyên môn từ các chuyên gia, bác sĩ chuyên khoa da liễu

Dự án cộng đồng "Ngại hỏi nhưng muốn biết" - dự án nâng cao nhận thức về bệnh lý lây truyền qua đường tình dục (STI) đã có buổi giao lưu, chia sẻ kiến thức cùng hơn 2.000 học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP HCM vào ngày 10-11.

Dự án cộng đồng do các nhà báo thâm niên phối hợp với đội ngũ thầy thuốc trẻ TP HCM sáng lập nhằm mang đến cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ những thông tin đúng, đủ và khoa học về sức khỏe tình dục, an toàn tình dục và các bệnh lý STI.

Dự án được thiết kế như một "không gian mở và an toàn", nơi các bạn trẻ có thể thoải mái đặt câu hỏi, trò chuyện trực tiếp với bác sĩ và tiếp nhận thông tin y khoa một cách gần gũi, chính xác và thực tế. Sau buổi giao lưu, các em học sinh đã được trang bị những kiến thức cơ bản từ dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân đến cách phòng ngừa các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục.

Chương trình mang đến kiến thức về y học, giới tính cho 2.000 học sinh

Tại chương trình, các em học sinh được lắng nghe những chia sẻ chuyên môn từ các chuyên gia, bác sĩ chuyên khoa da liễu.

ThS-BS Nguyễn Hoàng Liên, Giảng viên Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ: "Các học sinh nên là là nhóm cần được tiếp cận kiến về sức khỏe tình dục thức sớm nhất, bởi các em đang ở giai đoạn hình thành nhận thức và thói quen. Đây dự án mang giá trị xã hội rất lớn và có ý nghĩa bền vững".

Sau phần tư vấn từ các chuyên gia, em Bùi Cường Việt (lớp 12A3) chia sẻ: "Trước đây, với em đây là một chủ đề rất nhạy cảm. Dù sợ mắc bệnh nhưng em không dám hỏi ai, thậm chí tra cứu thông tin cũng thấy ngại. Sau buổi tư vấn hôm nay, em thấy tự tin hơn rất nhiều và không còn ngại khi tìm hiểu về vấn đề này nữa".

Dự án cũng nhận được sự đồng hành lan tỏa từ đội ngũ đại sứ truyền thông gồm: Á hậu Lệ Hằng (Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015), Á vương Minh Toại (Á vương 1 Mr World Vietnam 2024) và Á hậu Quốc tế Hà Tâm Như (Á hậu 2 Miss International Queen 2025).

Các em học sinh Trường PTTH Bùi Thị Xuân giao lưu cùng các đại sứ

Tại buổi giao lưu, thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, nhận định "Với sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ và các đại sứ truyền thông, chương trình đã mang đến cho các em một không gian giao lưu vô cùng thú vị, cùng những thông điệp rất cần thiết mà chính người lớn chúng tôi cũng phải ý thức để giáo dục học sinh. Tôi rất vui khi chứng kiến các em dám nói lên những điều trước đây còn e ngại khi chia sẻ trước đám đông".

Ở giai đoạn đầu, dự án tập trung tổ chức các buổi giao lưu tại trường học, giúp học sinh - sinh viên tiếp cận kiến thức về STI theo cách cởi mở, thân thiện và dễ hiểu. Đây là chủ đề quan trọng nhưng lâu nay vẫn bị xem là "nhạy cảm", khiến nhiều bạn trẻ ngại hỏi, ngại nói, dẫn đến thiếu hụt thông tin và gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và tương lai.