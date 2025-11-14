VKCLF 2025: Cầu nối hợp tác sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

Du học Đức: Nên chọn du học nghề hay du học đại học?

14 tháng 11, 2025 | 20:13

Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn Đức là điểm đến học tập và làm việc.

Tuy nhiên, câu hỏi “Nên du học nghề hay học đại học tại Đức?” luôn khiến phụ huynh và học viên băn khoăn. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền – Trưởng Phòng Tư vấn tuyển sinh CMMB Việt Nam, để làm rõ sự khác biệt và đưa ra lời khuyên lựa chọn.

 Du học Đức: Đại học hay học nghề?

Du học Đức: Nên chọn du học nghề hay du học đại học? - Ảnh 1.

(Chị Ngọc Huyền tặng quà phụ huynh)

PV: Chào chị Huyền, theo chị du học nghề và du học đại học tại Đức khác nhau ở điểm nào?

Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền: Du học nghề (Ausbildung) là chương trình vừa học vừa làm kéo dài 2–3,5 năm. Học viên được đào tạo tại trường nghề song song với thực hành tại doanh nghiệp và nhận trợ cấp hàng tháng. Sau tốt nghiệp, học viên có bằng nghề được công nhận toàn quốc, dễ dàng xin việc.

Du học đại học tại Đức hướng đến nghiên cứu và học thuật. Sinh viên học toàn thời gian tại trường, thời gian trung bình từ 3–5 năm tùy chương trình. Sinh viên đại học không nhận trợ cấp hàng tháng, nhưng có cơ hội nhận học bổng và nghiên cứu chuyên sâu.

Điều kiện, chi phí du học nghề và du học đại học

Du học Đức: Nên chọn du học nghề hay du học đại học? - Ảnh 2.

(Chị Ngọc Huyền gặp gỡ phụ huynh)

PV: Điều kiện và chi phí của 2 chương trình này có gì khác biệt?

Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền: Nếu xét chi phí, du học nghề tiết kiệm hơn vì học viên nhận lương thực tập 800–1.200 euro/tháng. Du học đại học miễn học phí tại nhiều bang nhưng sinh viên vẫn phải tự lo sinh hoạt khoảng 700–1.000 euro/tháng.

Du học nghề hiện nay yêu cầu tiếng Đức từ B1, không đòi hỏi học lực xuất sắc. Du học đại học yêu cầu tiếng Đức B2 hoặc tiếng Anh IELTS 6.0–6.5, cùng bằng tốt nghiệp phổ thông đủ điều kiện. Về lộ trình sự nghiệp, du học nghề phù hợp với người muốn nhanh đi làm, có thu nhập và định cư sớm. Du học đại học phù hợp với bạn nào định hướng học thuật, mong muốn bằng cấp cao để phát triển lâu dài. Hạn chế là chi phí sinh hoạt cao, thời gian học dài và áp lực lớn.

Du học Đức: Học thật, thi thật, chứng chỉ thật

Du học Đức: Nên chọn du học nghề hay du học đại học? - Ảnh 3.

PV: Với phụ huynh và học viên đang phân vân, chị có lời khuyên nào không?

Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền: Huyền cho rằng điều quan trọng nhất là ứng viên cần chọn những trung tâm uy tín, có pháp nhân rõ ràng tại Việt Nam và có đối tác ở Đức. Người học nên yêu cầu minh bạch về chi phí, hợp đồng và quyền lợi trước khi ký kết. Trung tâm du học Đức CMMB Việt Nam luôn đặt sự minh bạch này lên hàng đầu, bởi chỉ có đi đúng luật,đúng quy trình thì mới đảm bảo một tương lai bền vững ở Đức.

Bên cạnh đó, các bạn cần tìm hiểu rõ và thật sự tỉnh táo trước những lời cam kết “đườngngắn” hay “chắc chắn thành công”. Chỉ có học thật, thi thật mới đem lại kết quả thật. Hãy tậptrung học tiếng Đức thật tốt, thi lấy chứng chỉ chính thống, đừng đi đường tắt vì những conđường đó thường tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

PV: Hiện CMMB Việt Nam có hỗ trợ gì cho ứng viên muốn du học Đức?

Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền: CMMB Việt Nam hiện là một trong số ít đơn vị đồng hành toàn diện cùng học viên trên cả ba giai đoạn: học – làm hồ sơ – hội nhập tại Đức.

Điểm mạnh dịch vụ của CMMB:

Tư vấn hướng nghiệp chính xác: Giúp học viên hiểu rõ năng lực, chọn đúng ngành nghề phù hợp với nhu cầu tuyển dụng tại Đức, tránh chọn ngành theo cảmtính.

- Đào tạo tiếng Đức chuẩn đầu ra: CMMB xây dựng giáo trình độc quyền kết hợp hệ thống học trực tuyến và phòng lab hiện đại, hướng đến năng lực giao tiếp thực tế chứ không chỉ thi đỗ chứng chỉ.

- Xử lý hồ sơ du học – visa trọn gói: Mọi hồ sơ đều được kiểm duyệt kỹ lưỡng, minh bạch, tuân thủ đúng quy định của Đức. Tỷ lệ visa đạt 100% là minh chứng cho chất lượng quy trình của CMMB.

- Hỗ trợ luyện phỏng vấn và mô phỏng tình huống thực tế: Giúp học viên tự tin khi làm việc với doanh nghiệp Đức và phỏng vấn tại Đại sứ quán. 

- Đồng hành sau tiễn bay: CMMB có văn phòng tại Đức, hỗ trợ học viên từ khi hạ cánh, đưa đón tại sân bay, hướng dẫn cư trú, mở tài khoản, bảo hiểm y tế và hội nhập văn hóa.

CMMB VIỆT NAM - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ DU HỌC ĐỨC

Think Germany - Think CMMB 

Hà Nội

Số 302 Nguyễn Trãi, Phường Đại Mỗ 

Số 8 Phan Văn Trường, Phường Cầu Giấy 

Điện thoại: 02473.041.711| 0986.504.482

TP HCM 

255 Nguyễn Đình Chiểu | 75 đường Số 3, Cư xá Đô Thành, Phường Bàn Cờ.

Số 31 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn. 

Điện thoại: 02873.041.711| 0948.701.380

 CHLB Đức 

Saumarkt 7, 88239 Wangen im AllgäuHotline, Zalo, Whatsapp: 017339112

Đan Sao

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.