Du học Đức: Nên chọn du học nghề hay du học đại học?

Tuy nhiên, câu hỏi “Nên du học nghề hay học đại học tại Đức?” luôn khiến phụ huynh và học viên băn khoăn. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền – Trưởng Phòng Tư vấn tuyển sinh CMMB Việt Nam, để làm rõ sự khác biệt và đưa ra lời khuyên lựa chọn.

Du học Đức: Đại học hay học nghề?

(Chị Ngọc Huyền tặng quà phụ huynh)

PV: Chào chị Huyền, theo chị du học nghề và du học đại học tại Đức khác nhau ở điểm nào?

Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền: Du học nghề (Ausbildung) là chương trình vừa học vừa làm kéo dài 2–3,5 năm. Học viên được đào tạo tại trường nghề song song với thực hành tại doanh nghiệp và nhận trợ cấp hàng tháng. Sau tốt nghiệp, học viên có bằng nghề được công nhận toàn quốc, dễ dàng xin việc.

Du học đại học tại Đức hướng đến nghiên cứu và học thuật. Sinh viên học toàn thời gian tại trường, thời gian trung bình từ 3–5 năm tùy chương trình. Sinh viên đại học không nhận trợ cấp hàng tháng, nhưng có cơ hội nhận học bổng và nghiên cứu chuyên sâu.

Điều kiện, chi phí du học nghề và du học đại học

(Chị Ngọc Huyền gặp gỡ phụ huynh)

PV: Điều kiện và chi phí của 2 chương trình này có gì khác biệt?

Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền: Nếu xét chi phí, du học nghề tiết kiệm hơn vì học viên nhận lương thực tập 800–1.200 euro/tháng. Du học đại học miễn học phí tại nhiều bang nhưng sinh viên vẫn phải tự lo sinh hoạt khoảng 700–1.000 euro/tháng.

Du học nghề hiện nay yêu cầu tiếng Đức từ B1, không đòi hỏi học lực xuất sắc. Du học đại học yêu cầu tiếng Đức B2 hoặc tiếng Anh IELTS 6.0–6.5, cùng bằng tốt nghiệp phổ thông đủ điều kiện. Về lộ trình sự nghiệp, du học nghề phù hợp với người muốn nhanh đi làm, có thu nhập và định cư sớm. Du học đại học phù hợp với bạn nào định hướng học thuật, mong muốn bằng cấp cao để phát triển lâu dài. Hạn chế là chi phí sinh hoạt cao, thời gian học dài và áp lực lớn.

Du học Đức: Học thật, thi thật, chứng chỉ thật

PV: Với phụ huynh và học viên đang phân vân, chị có lời khuyên nào không?

Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền: Huyền cho rằng điều quan trọng nhất là ứng viên cần chọn những trung tâm uy tín, có pháp nhân rõ ràng tại Việt Nam và có đối tác ở Đức. Người học nên yêu cầu minh bạch về chi phí, hợp đồng và quyền lợi trước khi ký kết. Trung tâm du học Đức CMMB Việt Nam luôn đặt sự minh bạch này lên hàng đầu, bởi chỉ có đi đúng luật,đúng quy trình thì mới đảm bảo một tương lai bền vững ở Đức.

Bên cạnh đó, các bạn cần tìm hiểu rõ và thật sự tỉnh táo trước những lời cam kết “đườngngắn” hay “chắc chắn thành công”. Chỉ có học thật, thi thật mới đem lại kết quả thật. Hãy tậptrung học tiếng Đức thật tốt, thi lấy chứng chỉ chính thống, đừng đi đường tắt vì những conđường đó thường tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

PV: Hiện CMMB Việt Nam có hỗ trợ gì cho ứng viên muốn du học Đức?

Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền: CMMB Việt Nam hiện là một trong số ít đơn vị đồng hành toàn diện cùng học viên trên cả ba giai đoạn: học – làm hồ sơ – hội nhập tại Đức.



Điểm mạnh dịch vụ của CMMB:

- Tư vấn hướng nghiệp chính xác: Giúp học viên hiểu rõ năng lực, chọn đúng ngành nghề phù hợp với nhu cầu tuyển dụng tại Đức, tránh chọn ngành theo cảmtính.

- Đào tạo tiếng Đức chuẩn đầu ra: CMMB xây dựng giáo trình độc quyền kết hợp hệ thống học trực tuyến và phòng lab hiện đại, hướng đến năng lực giao tiếp thực tế chứ không chỉ thi đỗ chứng chỉ.

- Xử lý hồ sơ du học – visa trọn gói: Mọi hồ sơ đều được kiểm duyệt kỹ lưỡng, minh bạch, tuân thủ đúng quy định của Đức. Tỷ lệ visa đạt 100% là minh chứng cho chất lượng quy trình của CMMB.

- Hỗ trợ luyện phỏng vấn và mô phỏng tình huống thực tế: Giúp học viên tự tin khi làm việc với doanh nghiệp Đức và phỏng vấn tại Đại sứ quán.

- Đồng hành sau tiễn bay: CMMB có văn phòng tại Đức, hỗ trợ học viên từ khi hạ cánh, đưa đón tại sân bay, hướng dẫn cư trú, mở tài khoản, bảo hiểm y tế và hội nhập văn hóa.



PV: Hiện CMMB Việt Nam có hỗ trợ gì cho ứng viên muốn du học Đức?



Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền: CMMB Việt Nam hiện là một trong số ít đơn vị đồng hành toàn diện cùng học viên trên cả ba giai đoạn: học – làm hồ sơ – hội nhập tại Đức.

Xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền – Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh CMMB Việt Nam đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về du học nghề và du học đại học tại Đức. Hy vọng phụ huynh và học viên có thêm định hướng đúng đắn trên hành trình chinh phục ước mơ du học Đức.

CMMB VIỆT NAM - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ DU HỌC ĐỨC

Think Germany - Think CMMB

Hà Nội

Số 302 Nguyễn Trãi, Phường Đại Mỗ

Số 8 Phan Văn Trường, Phường Cầu Giấy

Điện thoại: 02473.041.711| 0986.504.482

TP HCM

255 Nguyễn Đình Chiểu | 75 đường Số 3, Cư xá Đô Thành, Phường Bàn Cờ.

Số 31 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn.

Điện thoại: 02873.041.711| 0948.701.380

CHLB Đức

Saumarkt 7, 88239 Wangen im AllgäuHotline, Zalo, Whatsapp: 017339112

