Ella Mây: "Lắng nghe là cách hiểu và giúp đỡ người khác"

Hội thảo "Tiêm chủng - Lá chắn bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và người có bệnh nền" do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cùng GSK Việt Nam tổ chức ngày 8-11.

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Ngày hội tạo ra không gian an toàn để các bạn trẻ chia sẻ, lắng nghe và chuyển hóa những khó khăn tâm lý thành sự an lạc nội tâm.

Ngày 7-11, tại Saigon Innovation Hub (TP HCM), GGG đã ra mắt mặt nạ ngủ Cooling Mask.

Hội nghị quốc tế quy tụ giới chuyên môn, nhà đầu tư và các chuyên gia y tế, cùng hướng đến một nền y tế nhân văn, minh bạch và bền vững hơn cho người Việt.

Với phương pháp tiên tiến, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi. Sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân xuất viện.

Orion Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm mới ChocoPie và Custas Less Sugar - Giảm đường, lựa chọn giảm đường dành cho người tiêu dùng hiện đại.

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM cùng CHAGEE Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà (hơn 150 triệu đồng) tại Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng.

TS-NTK Quỳnh Paris mang đến Vietnam Heritage Áo Dài Fest và Vietnam ICON Fashion Tour BST "Khí hiện sinh", trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Uniqlo, thương hiệu thời trang toàn cầu của Nhật Bản, giúp người dân Huế vượt khó. TokyoLife duy trì "Hành trình yêu thương" với nhiều chuyến thiện nguyện.

Đêm nhạc "Người mang tâm sự" do Nữ hoàng Nhân ái Phạm Kim Thoa cùng đạo diễn-ca sĩ Thái Hoàng tổ chức, nhằm tiếp thêm nghị lực cho ca sĩ khiếm thị Bích Phương.

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Zen Tổng thích chụp lại chính mình với khoảnh khắc rất đỗi bình thường: Ngồi bên tách cà phê sáng, đứng giữa con hẻm nhỏ hay đơn giản là một buổi chiều đổ nắng.

Tối qua, tại phim trường Kim Thế Hoàng, khán giả đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc với chương trình "Người mang tâm sự".

Cuốn sách "Đôi giày mòn gót" của tác giả Thi Quốc Duy vừa chính thức ra mắt, góp thêm một tiếng nói mới cho dòng sách du lịch Việt Nam.

Chuẩn Massage là một trong những cơ sở massage trị liệu uy tín tại quận Tân Bình mang đến cho khách hàng những liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Vòng chung kết cuộc thi iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực y dược do AstraZeneca tổ chức – vừa khép lại thành công.

Ngày 2-11, Anker Innovations, thông qua soundcore, ra mắt dòng tai nghe mở Open-Ear Wireless Stereo, phối hợp cùng Smartlink và Thegioichaybo (TP HCM).

Nữ ca sĩ An Lê, Quán quân Ngôi sao nhạc Việt 2024, ra mắt MV "Áo giặt bên sông", một sản phẩm đầu tay được cô ấp ủ và thực hiện sau một năm đăng quang.

Người đứng sau thành công Hội nghị thượng đỉnh quốc tế CICON ASEAN 5+ 2025 do Korea CEO Summit (KCS) chủ trì là Lê Việt, Tổng đạo diện chương trình.

Ella Mây: "Lắng nghe là cách hiểu và giúp đỡ người khác"

9 tháng 11, 2025 | 14:11

Ella Mây, nhà sáng tạo nội dung trực tuyến thế hệ Gen Z, không chỉ mang đến những buổi livestream thú vị mà còn truyền đi thông điệp tích cực cho cộng đồng.

Ella Mây: "Lắng nghe là cách hiểu và giúp đỡ người khác" - Ảnh 1.

Đinh Thị Huệ Trinh, được biết đến với nghệ danh Ella Mây, sinh ngày 18/12/1995 tại Đồng Nai. Câu nói của Ella Mây: "Lắng nghe là bước đầu tiên để hiểu và giúp đỡ người khác" nghe có vẻ giản đơn, nhưng lại là một thông điệp đầy sức mạnh và thiết thực. Trong đời sống hiện đại, con người thường bận rộn và bị cuốn theo nhịp sống nhanh, đôi khi quên rằng mỗi người xung quanh đều có câu chuyện riêng, những khó khăn và nhu cầu được sẻ chia. Việc thực sự lắng nghe không chỉ giúp chúng ta hiểu người khác hơn mà còn tạo ra môi trường sống tích cực và gắn kết hơn trong cộng đồng.

Ella Mây: "Lắng nghe là cách hiểu và giúp đỡ người khác" - Ảnh 2.

Ella Mây chia sẻ: "Em nghĩ lắng nghe không chỉ là nghe bằng tai, mà là một nghệ thuật, gồm quan sát, thấu hiểu và đồng cảm. Khi muốn hiểu người khác, em thường cố gắng dừng lại, tập trung và đặt mình vào vị trí của họ, thay vì phản ứng hay đưa ra lời khuyên ngay lập tức".

Cô nhấn mạnh: "Trong gia đình, ngồi xuống trò chuyện với con trẻ, chú ý từng câu chuyện nhỏ hay lo lắng thầm kín sẽ giúp các bé cảm thấy được trân trọng và an toàn. Người thân cũng từ đó cảm nhận được sự quan tâm thật sự, giảm bớt áp lực mà không cần lời khuyên dài dòng".

Ella Mây nói thêm: "Em tin rằng chỉ một hành động lắng nghe chân thành thôi cũng có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực sâu rộng, không chỉ trong gia đình mà còn trong cộng đồng. Khi mọi người được thấu hiểu và đồng cảm, xã hội sẽ trở nên gắn kết và tử tế hơn".

Câu nói của Ella Mây còn nhấn mạnh một điểm quan trọng: chỉ khi hiểu rõ người khác, chúng ta mới có thể giúp đỡ đúng cách. Nhiều khi điều người khác cần không phải là lời khuyên hay hành động lớn lao, mà chỉ là sự thấu cảm và lắng nghe.

Ngay cả trong công việc hằng ngày của Ella May là nhà sáng tạo nội dung phát sóng trực tuyến, nơi mọi người thường chỉ "like" hay "comment" nhanh qua, việc lắng nghe cũng tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Ella Mây dành thời gian quan tâm, thấu hiểu và ghi nhận cảm xúc của người khác, từ đó cộng đồng sẽ trở nên thân thiện, hòa nhập và tích cực hơn. Mỗi hành động nhỏ như lắng nghe, chia sẻ hay động viên nhau của Ella May đều góp phần xây dựng một xã hội gắn kết, nơi mọi người cảm thấy được quan tâm và khích lệ.

Ella Mây: "Lắng nghe là cách hiểu và giúp đỡ người khác" - Ảnh 3.

Điều đặc biệt ở câu nói của Ella Mây là tính chuyển hóa từ cá nhân sang cộng đồng và xã hội. Một hành động đơn giản, như lắng nghe, tưởng như nhỏ bé nhưng lại là bước đầu tiên dẫn tới những thay đổi lớn: giảm xung đột, tăng sự đồng cảm, thúc đẩy tinh thần hợp tác và tạo ra môi trường sống tích cực hơn. Đây cũng là thông điệp nhắc nhở giới trẻ: mỗi người đều có thể đóng góp vào việc làm xã hội tốt đẹp hơn chỉ bằng một việc tưởng chừng rất đơn giản, đó là lắng nghe và thấu hiểu nhau.

Ella Mây: "Lắng nghe là cách hiểu và giúp đỡ người khác" - Ảnh 4.

Ella Mây: "Lắng nghe là bước đầu tiên để hiểu và giúp đỡ người khác" không chỉ là lời nhắc nhở cá nhân, mà còn là thông điệp ý nghĩa cho toàn cộng đồng. Khi mỗi người biết dừng lại, chú tâm và lắng nghe, xã hội sẽ trở nên gắn kết, đồng cảm và tích cực hơn.

P.Nguyễn

