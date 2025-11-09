Ella Mây: "Lắng nghe là cách hiểu và giúp đỡ người khác"

Đinh Thị Huệ Trinh, được biết đến với nghệ danh Ella Mây, sinh ngày 18/12/1995 tại Đồng Nai. Câu nói của Ella Mây: "Lắng nghe là bước đầu tiên để hiểu và giúp đỡ người khác" nghe có vẻ giản đơn, nhưng lại là một thông điệp đầy sức mạnh và thiết thực. Trong đời sống hiện đại, con người thường bận rộn và bị cuốn theo nhịp sống nhanh, đôi khi quên rằng mỗi người xung quanh đều có câu chuyện riêng, những khó khăn và nhu cầu được sẻ chia. Việc thực sự lắng nghe không chỉ giúp chúng ta hiểu người khác hơn mà còn tạo ra môi trường sống tích cực và gắn kết hơn trong cộng đồng.

Ella Mây chia sẻ: "Em nghĩ lắng nghe không chỉ là nghe bằng tai, mà là một nghệ thuật, gồm quan sát, thấu hiểu và đồng cảm. Khi muốn hiểu người khác, em thường cố gắng dừng lại, tập trung và đặt mình vào vị trí của họ, thay vì phản ứng hay đưa ra lời khuyên ngay lập tức".

Cô nhấn mạnh: "Trong gia đình, ngồi xuống trò chuyện với con trẻ, chú ý từng câu chuyện nhỏ hay lo lắng thầm kín sẽ giúp các bé cảm thấy được trân trọng và an toàn. Người thân cũng từ đó cảm nhận được sự quan tâm thật sự, giảm bớt áp lực mà không cần lời khuyên dài dòng".

Ella Mây nói thêm: "Em tin rằng chỉ một hành động lắng nghe chân thành thôi cũng có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực sâu rộng, không chỉ trong gia đình mà còn trong cộng đồng. Khi mọi người được thấu hiểu và đồng cảm, xã hội sẽ trở nên gắn kết và tử tế hơn".

Câu nói của Ella Mây còn nhấn mạnh một điểm quan trọng: chỉ khi hiểu rõ người khác, chúng ta mới có thể giúp đỡ đúng cách. Nhiều khi điều người khác cần không phải là lời khuyên hay hành động lớn lao, mà chỉ là sự thấu cảm và lắng nghe.

Ngay cả trong công việc hằng ngày của Ella May là nhà sáng tạo nội dung phát sóng trực tuyến, nơi mọi người thường chỉ "like" hay "comment" nhanh qua, việc lắng nghe cũng tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Ella Mây dành thời gian quan tâm, thấu hiểu và ghi nhận cảm xúc của người khác, từ đó cộng đồng sẽ trở nên thân thiện, hòa nhập và tích cực hơn. Mỗi hành động nhỏ như lắng nghe, chia sẻ hay động viên nhau của Ella May đều góp phần xây dựng một xã hội gắn kết, nơi mọi người cảm thấy được quan tâm và khích lệ.

Điều đặc biệt ở câu nói của Ella Mây là tính chuyển hóa từ cá nhân sang cộng đồng và xã hội. Một hành động đơn giản, như lắng nghe, tưởng như nhỏ bé nhưng lại là bước đầu tiên dẫn tới những thay đổi lớn: giảm xung đột, tăng sự đồng cảm, thúc đẩy tinh thần hợp tác và tạo ra môi trường sống tích cực hơn. Đây cũng là thông điệp nhắc nhở giới trẻ: mỗi người đều có thể đóng góp vào việc làm xã hội tốt đẹp hơn chỉ bằng một việc tưởng chừng rất đơn giản, đó là lắng nghe và thấu hiểu nhau.

Ella Mây: "Lắng nghe là bước đầu tiên để hiểu và giúp đỡ người khác" không chỉ là lời nhắc nhở cá nhân, mà còn là thông điệp ý nghĩa cho toàn cộng đồng. Khi mỗi người biết dừng lại, chú tâm và lắng nghe, xã hội sẽ trở nên gắn kết, đồng cảm và tích cực hơn.