HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

Hội nghị Quốc tế về Mua bán và Sáp nhập (M&A) trong ngành y tế năm 2025 – HIMA 2025 (lần thứ nhất), do Công ty TNHH Tư vấn Pháp lý Y tế Việt Nam (Medicallaw) tổ chức, sẽ chính thức diễn ra ngày 21-11 tại Hà Nội (theo Công văn số 16749/VP-LSLT của UBND TP. Hà Nội). Sự kiện được kỳ vọng tạo ra cầu nối hợp tác giữa giới chuyên môn, quản lý, đầu tư và cộng đồng y tế trong và ngoài nước, mở ra hướng phát triển nhân văn và minh bạch hơn cho ngành chăm sóc sức khỏe Việt Nam.

Khi pháp lý gắn liền với giá trị y khoa

Điểm khác biệt của HIMA 2025 nằm ở việc đặt "pháp lý" song hành cùng "giá trị y khoa". Thay vì chỉ thảo luận về các thương vụ đầu tư, hội nghị sẽ bàn sâu vào quy trình pháp lý, tính minh bạch trong M&A, cũng như trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp y tế.

Các phiên thảo luận của HIMA 2025 xoay quanh nhiều chủ đề trọng tâm, từ bức tranh pháp lý trong M&A y tế, kinh nghiệm quốc tế về sáp nhập doanh nghiệp, đến cơ hội huy động vốn và hợp tác công – tư trong chuyển đổi số.

Không chỉ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về môi trường pháp lý tại Việt Nam, hội nghị còn mở ra diễn đàn để bệnh viện, tổ chức y tế và doanh nghiệp cùng tìm tiếng nói chung trong việc xây dựng hành lang pháp lý thống nhất, hướng tới lợi ích của người bệnh và cộng đồng.

HIMA 2025 là diễn đàn đầu tiên tại Việt Nam kết nối giới học thuật, nhà quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp công nghệ y tế - Ảnh: Medicallaw

Lan tỏa tinh thần hợp tác và nhân văn

HIMA 2025 bên cạnh kết nối doanh nghiệp còn mang tinh thần nhân văn sâu sắc. Thông qua các phiên tọa đàm và hoạt động kết nối quốc tế, hội nghị khuyến khích chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ, đồng thời chú trọng đến yếu tố con người trong mọi chiến lược phát triển.

Việc đặt trọng tâm vào yếu tố minh bạch và đạo đức nghề nghiệp cũng được xem là hướng đi phù hợp trong giai đoạn hậu COVID 19. Mỗi bước tiến về pháp lý, đầu tư hay công nghệ đều nhằm mục tiêu cuối cùng: nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người Việt.

Buổi trao đổi giữa Orion, Viện nghiên cứu Y Dược học Thăng Long (IMP), Nha khoa Việt Tín với sự tham vấn pháp lý của Medicallaw - Ảnh: Medicallaw

Medicallaw – "Bác sĩ của doanh nghiệp y tế"

Là đơn vị tổ chức HIMA 2025, Medicallaw được biết đến như cầu nối giữa Y tế – Luật – Đầu tư, tiên phong trong lĩnh vực tư vấn pháp lý y tế tại Việt Nam. Với triết lý hoạt động "Minh bạch pháp lý – Giá trị y khoa", Medicallaw không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp trong các thủ tục M&A, IPO hay hợp đồng đầu tư, mà còn đồng hành cùng hàng trăm bệnh viện trong việc chuẩn hóa pháp lý và vận hành hệ thống bền vững.

Medicallaw gặp gỡ với đại diện ONEtoONE Corporate Finance trong khuôn khổ hoạt động chuẩn bị cho HIMA 2025 - Ảnh: Medicallaw

Với sự cố vấn của PGS.TS.BS Đặng Đức Nhu – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Medicallaw đã tư vấn pháp lý cho hơn 200 bệnh viện trên cả nước, như Vinmec, Hoàn Mỹ, TTH, Mắt Sài Gòn, Hợp Lực, Phương Đông, Thiện Hạnh, Cửa Đông và Phúc Thịnh, góp phần hình thành môi trường đầu tư y tế minh bạch, an toàn, hướng đến con người.