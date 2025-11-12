Hóa phong cách theo gu riêng tại: Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025

12 tháng 11, 2025 | 10:14

BTC chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" chính thức công bố mùa giải lần thứ 8 năm 2025 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM.

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025 - Ảnh 1.

Buổi lễ ra mắt chương trình có sự hiện diện của nhiều vị khách quý như Tiến sĩ Phan Thị Thúy Quyên - Phó Hiệu Trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM; Tiến sĩ Tâm lý Lý Thị Mai; Nhà thơ Lê Tú Lệ – Nguyên Phó Chủ tịch các hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật TP HCM; Diễn viên Huỳnh Kiến An; Diễn viên - Á hậu Băng Châu; Đạo diễn Xuân Phước; Ca sĩ Huỳnh Thật; Ca sĩ Tuấn Nghĩa. 

Đặc biệt có sự tham gia của 2 tài năng dancesport nhí: Kubi và Anna (hai con của Kiện tướng Dancesport Khánh Thi- Phan Hiển). Ngoài ra còn có đại diện Vietskill, các thầy cô giáo, các đơn vị truyền thông, quý phụ huynh và đông đảo các thi sinh và học viên từ chương trình.

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025 - Ảnh 2.

"Tìm kiếm tài năng MC nhí" là chương trình thường niên do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATM (Đại diện thương hiệu Vietskill phía Nam) tổ chức. Đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh và mang tính nhân văn, được tạo ra với sứ mệnh giúp các em nhỏ khám phá và phát triển những khả năng tiềm ẩn. Thông qua chương trình, Vietskill mong muốn mang đến cho các bạn nhỏ cơ hội khám phá và phát huy tiềm năng của bản thân, đồng thời khuyến khích các em hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp và kỹ năng nói trước công chúng.

Kế thừa thành công từ những mùa trước, năm nay Vietskill tiếp tục tổ chức chương trình, tạo nên sân chơi dành cho các bạn nhỏ có niềm đam mê với nghệ thuật nói, ở độ tuổi từ 6 đến 15 (cấp tiểu học và trung học cơ sở).

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025 - Ảnh 3.

Qua các mùa tổ chức, chương trình đã tìm kiếm và ươm mầm nhiều gương mặt MC nhí xuất sắc. Sau cuộc thi, nhiều thí sinh đạt giải đã có cơ hội tham gia các gameshow truyền hình và đạt thành tích nổi bật trong những chương trình như Tiếu lâm tứ trụ nhí, Thiếu niên nói, Popkids, Đấu trường Ẩm thực nhí, The Voice Kids… Đồng thời, các em còn trở thành đại diện của trường trong nhiều sự kiện quan trọng, tự tin phát biểu và dẫn chương trình trước đông đảo khán giả

Ban giám khảo năm nay dự kiến gồm: Diễn giả - MC Thi Thảo; NSND Hồng Vân; MC Thanh Mai; Đạo diễn Xuân Phước; MC Quỳnh Hoa; MC Vũ Mạnh Cường. Cùng với đó là các đạo diễn, huấn luyện viên đồng hành: Đạo diễn Ngô Minh Trọng; Huấn luyện viên - Đạo diễn Hoàng Công Đạt; Huấn luyện viên MC Ca sĩ Bảo Trân; Huấn luyện viên MC Khả Duy; Biên kịch - MC Thúy Hằng và MC Tố Lâm.

Với vai trò là đơn vị đồng hành, Tập đoàn Khải Hưng không chỉ hỗ trợ về nguồn lực, mà còn cùng chương trình chung tay đào tạo thế hệ trẻ bản lĩnh, tự tin và sẵn sàng bày tỏ quan điểm trước đám đông, góp phần lan tỏa tinh thần học hỏi và phát triển bản thân cho thế hệ dẫn dắt tương lai.

Chương trình năm nay 2025 sẽ được phát động tại địa bàn TP HCM và tỉnh Lâm Đồng. Thí sinh sẽ trải qua các vòng sơ loại và bán kết diễn ra trong tháng 12 và Chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25/1/2026 tại TP HCM

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025 - Ảnh 4.

Theo trưởng Ban tổ chức, MC Thi Thảo cho biết: "Tôi rất tâm huyết và duy trì chương trình mỗi năm vì các bạn học sinh và phụ huynh rất mong đến Chương trình để được tham gia vì tiêu chí của Chương trình là: Công bằng, Tận tâm, chuyên nghiệp. Chúng tôi đảm bảo sự công tâm tuyệt đối cho các thí sinh và tư vấn dàn dựng kỹ lưỡng cho từng thí sinh để có thể mang lại một đêm Chung kết nhiều cảm xúc, nhiều giá trị, nhiều thông điệp tích cực nhất cho khán giả. Đây không phải là nơi các thí sinh cạnh tranh với nhau mà là nơi các bạn vượt qua chính mình, chinh phục mục tiêu của bản thân".

Chương trình nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày: 09/11/2025 - 28/11/2025

Thông tin đăng ký tham gia chương trình:

1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATM

2. Địa chỉ: Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

3. ĐT liên hệ: 0912888129 (Ms Thi Thảo); 0906994331 (Ms Ngọc Lan); 0706524515 (Mr Tấn Tài)


P.Nguyễn

