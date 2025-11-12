Hóa phong cách theo gu riêng tại: Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon 21:10

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon 11:29

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Món ngon 08:51

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Món ngon 15:58

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Hóa phong cách theo gu riêng tại: Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service

12 tháng 11, 2025 | 10:09

Trong thế giới của quý ông tinh tế, có một "bản giao hưởng" của giác quan, đó là trải nghiệm may đo bespoke tại gia của Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service.

Khi một bộ vest không chỉ là trang phục, mà là một trải nghiệm nghệ thuật

Đây không đơn thuần là một dịch vụ may đo, đây là một nghi thức đầy cảm hứng, nơi từng giác quan được đánh thức, nơi tâm hồn bạn kết nối với thời trang, để từ đó, phong cách cá nhân trở thành dấu ấn không thể trộn lẫn.

Bạn không chỉ chọn một bộ vest, bạn đang bước vào một thế giới mà nơi đó, thời trang là một phần của câu chuyện cá nhân, một tuyên ngôn bất biến về bản lĩnh và phong cách.

Hóa phong cách theo gu riêng tại: Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service - Ảnh 1.

Nghệ thuật "chạm" vào cảm xúc: bản giao hưởng đa giác quan của bespoke tại gia

Không gian riêng tư: "thánh đường" của phong cách cá nhân

- Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service, tin rằng, không gian riêng tư là "thánh đường" của sự sáng tạo, là nơi cái tôi được tự do thể hiện, không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy chuẩn nào.

- Dịch vụ may đo bespoke tại gia của Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service biến căn nhà của bạn thành một "ốc đảo" của sáng tạo, nơi bạn không chỉ thử nghiệm thời trang, mà còn khám phá chính mình. 

- Đây là nơi phong cách cá nhân không chỉ được định hình, mà còn được tôn vinh – bởi vì không có hai quý ông nào giống nhau, và cũng không có hai bộ vest bespoke nào trùng lặp. 

May đo bespoke tại gia không chỉ mang lại sự tiện lợi – mà còn tạo ra một không gian nơi sự tinh tế và quyền lực của bạn được tỏa sáng.

Hóa phong cách theo gu riêng tại: Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service - Ảnh 2.

Một bộ vest bespoke không chỉ là thứ bạn khoác lên người – mà là thứ giúp bạn thể hiện con người bên trong bạn.

Hóa phong cách theo gu riêng tại: Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service - Ảnh 3.

Từ cảm hứng đến hiện thực: sự ra đời của một kiệt tác bespoke

Chất liệu: khi vải vóc cất lên "tiếng nói" riêng

Chất liệu không chỉ là phần "xác" của bộ vest, mà còn là "linh hồn" của nó.

Hãy để đôi tay bạn cảm nhận:

- Sự mềm mại của cashmere – mang đến sự thanh lịch tuyệt đối. 

- Sự mượt mà của lụa – tạo hiệu ứng thị giác đầy cuốn hút. 

- Sự mạnh mẽ của tweed – gợi lên phong thái đĩnh đạc và quyền lực. 

Mỗi chất liệu đều mang một cá tính riêng – và Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service giúp bạn chọn chất liệu phản ánh đúng tinh thần của bản thân.

Bạn không chỉ chọn vải – bạn đang chọn câu chuyện mà bộ vest của bạn sẽ kể.

Kỹ thuật may: nét chấm phá cuối cùng trên bức tranh bespoke

- Mỗi đường kim mũi chỉ trên bộ vest bespoke là một nét vẽ tinh tế và hoàn mỹ, là sự hòa quyện của kỹ thuật truyền thống và gu thẩm mỹ hiện đại.

- Mon Amie Tailor Home không chỉ tạo ra những bộ vest đẹp – mà còn kiến tạo những tác phẩm nghệ thuật.

- Mỗi bộ vest của Mon Amie Tailor Home không chỉ ôm dáng – mà còn ôm trọn bản lĩnh của người mặc.

May đo bespoke là một môn nghệ thuật – và Mon Amie Tailor Home chính là những người nghệ sĩ tận tụy nhất.

Hóa phong cách theo gu riêng tại: Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service - Ảnh 4.

Mon Amie tailor home: nơi nghệ thuật bespoke gặp gỡ tâm hồn

Mối quan hệ đặc biệt: đồng hành cùng quý ông trên hành trình phong cách

Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service không chỉ bán sản phẩm – mà còn xây dựng mối quan hệ. 

- Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá và hoàn thiện phong cách cá nhân. 

- Mỗi khách hàng của Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service là một cá thể duy nhất – và bộ vest của họ cũng vậy.

Một bộ vest bespoke không chỉ là một lựa chọn – mà là một lời tuyên ngôn về đẳng cấp.

Hóa phong cách theo gu riêng tại: Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service - Ảnh 5.

Sự hài lòng: thước đo cho mọi thành công

- Niềm vui và sự tự tin của bạn khi khoác lên mình bộ vest bespoke chính là phần thưởng lớn nhất của Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service. 

- Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service không chỉ tạo ra trang phục – mà giúp bạn tìm thấy phiên bản xuất sắc nhất của chính mình.

Thời trang không chỉ để mặc – thời trang là để khẳng định bạn là ai!

Hóa phong cách theo gu riêng tại: Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service - Ảnh 6.

Quy trình may đo tại nhà – tinh gọn, chuyên nghiệp, đẳng cấp

Bước 1: Đặt lịch hẹn qua Hotline/Zalo.

Bước 2: Chuyên viên Mon Amie Tailor Home đến tận nơi, mang theo bộ sưu tập vải cao cấp.

Bước 3: Tư vấn phong cách, đo đạc chính xác, chọn kiểu dáng, lớp lót, nút áo.

Bước 4: Xác nhận thiết kế, đội ngũ thợ may bắt tay vào thực hiện.

Bước 5: Giao hàng tận nơi, đảm bảo độ vừa vặn 100%, chỉnh sửa ngay nếu cần.

Định nghĩa lại phong cách cá nhân – tất cả bắt đầu từ một bộ vest bespoke được tạo ra dành riêng cho bạn!

Hotline/Zalo: 0888.111.118 - 0917.111.011 Email: lequoc@monamie.vn Website: https://maydotainha.vn

➡️ Branch: 80 - 82 - 84 3 Thang 2 Street, Hoa Hung Ward, Ho Chi Minh City

P.Nguyễn

Tình dục an toàn không còn là “Chuyện khó nói”

Khoẻ - Đẹp 10:06

Dự án được thiết kế như một “không gian mở và an toàn”, các bạn trẻ có thể thoải mái đặt câu hỏi, trò chuyện với bác sĩ về tình dục an toàn.

Hướng đến mục tiêu “Lão hóa khỏe mạnh”

Khoẻ - Đẹp 12:48

Hội thảo “Tiêm chủng - Lá chắn bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và người có bệnh nền” do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cùng GSK Việt Nam tổ chức ngày 8-11.

Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo

Khoẻ - Đẹp 21:04

Ngày 7-11, tại Saigon Innovation Hub (TP HCM), GGG đã ra mắt mặt nạ ngủ Cooling Mask.

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

Khoẻ - Đẹp 21:02

Hội nghị quốc tế quy tụ giới chuyên môn, nhà đầu tư và các chuyên gia y tế, cùng hướng đến một nền y tế nhân văn, minh bạch và bền vững hơn cho người Việt.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi

Khoẻ - Đẹp 16:31

Với phương pháp tiên tiến, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi. Sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân xuất viện.

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền

Khoẻ - Đẹp 15:09

Chuẩn Massage là một trong những cơ sở massage trị liệu uy tín tại quận Tân Bình mang đến cho khách hàng những liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Cuộc thi iDEA 2025 ươm mầm tài năng ngành y dược

Khoẻ - Đẹp 14:08

Vòng chung kết cuộc thi iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực y dược do AstraZeneca tổ chức – vừa khép lại thành công.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Tâm sự 13:44

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025

Điểm đến 10:14

BTC chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" chính thức công bố mùa giải lần thứ 8 năm 2025 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM.

Tình dục an toàn không còn là “Chuyện khó nói”

Khoẻ - Đẹp 10:06

Dự án được thiết kế như một “không gian mở và an toàn”, các bạn trẻ có thể thoải mái đặt câu hỏi, trò chuyện với bác sĩ về tình dục an toàn.

Ella Mây: "Lắng nghe là cách hiểu và giúp đỡ người khác"

Bản lĩnh sống 14:11

Ella Mây, nhà sáng tạo nội dung trực tuyến thế hệ Gen Z, không chỉ mang đến những buổi livestream thú vị mà còn truyền đi thông điệp tích cực cho cộng đồng.

Hướng đến mục tiêu “Lão hóa khỏe mạnh”

Khoẻ - Đẹp 12:48

Hội thảo “Tiêm chủng - Lá chắn bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và người có bệnh nền” do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cùng GSK Việt Nam tổ chức ngày 8-11.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Người trẻ đi chữa lành

Bản lĩnh sống 21:10

Ngày hội tạo ra không gian an toàn để các bạn trẻ chia sẻ, lắng nghe và chuyển hóa những khó khăn tâm lý thành sự an lạc nội tâm.

Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo

Khoẻ - Đẹp 21:04

Ngày 7-11, tại Saigon Innovation Hub (TP HCM), GGG đã ra mắt mặt nạ ngủ Cooling Mask.

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

Khoẻ - Đẹp 21:02

Hội nghị quốc tế quy tụ giới chuyên môn, nhà đầu tư và các chuyên gia y tế, cùng hướng đến một nền y tế nhân văn, minh bạch và bền vững hơn cho người Việt.

In An Khánh chuyên in hộp giấy theo yêu cầu và số lượng ít tại TP HCM

Tiêu dùng thông minh 17:40

In hộp giấy TP HCM với In An Khánh, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ in hộp giấy và nhận in số lượng ít tại TP HCM mang đến giải pháp bao bì chuyên nghiệp.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi

Khoẻ - Đẹp 16:31

Với phương pháp tiên tiến, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi. Sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân xuất viện.

Orion ra mắt dòng sản phẩm “Less sugar - giảm đường” giữ vị ngon

Tiêu dùng thông minh 15:17

Orion Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm mới ChocoPie và Custas Less Sugar - Giảm đường, lựa chọn giảm đường dành cho người tiêu dùng hiện đại.

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng

Điểm đến 10:33

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM cùng CHAGEE Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà (hơn 150 triệu đồng) tại Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.