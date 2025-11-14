Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025"

VKCLF 2025: Cầu nối hợp tác sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

Điểm đến 20:33

Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt – Hàn 2025 do KOCCA Việt Nam tổ chức khai mạc tại WTC EXPO, mở đầu ba ngày trải nghiệm và kết nối sáng tạo.

Du học Đức: Nên chọn du học nghề hay du học đại học?

Điểm đến 20:13

Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn Đức là điểm đến học tập và làm việc.

Khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 tại Hội An

Khoẻ - Đẹp 09:04

Bệnh viện Da liễu Trung ương khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 tại Hội An, và kêu gọi ủng hộ Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My khắc phục hậu quả bão lũ.

Sinh viên ngành truyền thông học tập sáng tạo cùng dự án Black PR Universe

Bản lĩnh sống 13:56

Dự án "Black PR Universe – PR Đen: Vẻ đẹp của Bóng Tối", giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện, kỹ năng và giá trị nhân văn.

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025

Điểm đến 10:14

BTC chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" chính thức công bố mùa giải lần thứ 8 năm 2025 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM.

Hóa phong cách theo gu riêng tại: Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service

Khoẻ - Đẹp 10:09

Trong thế giới của quý ông tinh tế, có một "bản giao hưởng" của giác quan, đó là trải nghiệm may đo bespoke tại gia của Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service.

Tình dục an toàn không còn là “Chuyện khó nói”

Khoẻ - Đẹp 10:06

Dự án được thiết kế như một “không gian mở và an toàn”, các bạn trẻ có thể thoải mái đặt câu hỏi, trò chuyện với bác sĩ về tình dục an toàn.

Ella Mây: "Lắng nghe là cách hiểu và giúp đỡ người khác"

Bản lĩnh sống 14:11

Ella Mây, nhà sáng tạo nội dung trực tuyến thế hệ Gen Z, không chỉ mang đến những buổi livestream thú vị mà còn truyền đi thông điệp tích cực cho cộng đồng.

Hướng đến mục tiêu “Lão hóa khỏe mạnh”

Khoẻ - Đẹp 12:48

Hội thảo “Tiêm chủng - Lá chắn bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và người có bệnh nền” do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cùng GSK Việt Nam tổ chức ngày 8-11.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Người trẻ đi chữa lành

Bản lĩnh sống 21:10

Ngày hội tạo ra không gian an toàn để các bạn trẻ chia sẻ, lắng nghe và chuyển hóa những khó khăn tâm lý thành sự an lạc nội tâm.

Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo

Khoẻ - Đẹp 21:04

Ngày 7-11, tại Saigon Innovation Hub (TP HCM), GGG đã ra mắt mặt nạ ngủ Cooling Mask.

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

Khoẻ - Đẹp 21:02

Hội nghị quốc tế quy tụ giới chuyên môn, nhà đầu tư và các chuyên gia y tế, cùng hướng đến một nền y tế nhân văn, minh bạch và bền vững hơn cho người Việt.

In An Khánh chuyên in hộp giấy theo yêu cầu và số lượng ít tại TP HCM

Tiêu dùng thông minh 17:40

In hộp giấy TP HCM với In An Khánh, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ in hộp giấy và nhận in số lượng ít tại TP HCM mang đến giải pháp bao bì chuyên nghiệp.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi

Khoẻ - Đẹp 16:31

Với phương pháp tiên tiến, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi. Sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân xuất viện.

Orion ra mắt dòng sản phẩm “Less sugar - giảm đường” giữ vị ngon

Tiêu dùng thông minh 15:17

Orion Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm mới ChocoPie và Custas Less Sugar - Giảm đường, lựa chọn giảm đường dành cho người tiêu dùng hiện đại.

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng

Điểm đến 10:33

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM cùng CHAGEE Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà (hơn 150 triệu đồng) tại Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng.

BST "Khí hiện sinh" của NTK Quỳnh Paris trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Chuyện của Sao 14:12

TS-NTK Quỳnh Paris mang đến Vietnam Heritage Áo Dài Fest và Vietnam ICON Fashion Tour BST "Khí hiện sinh", trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn

Điểm đến 14:09

Uniqlo, thương hiệu thời trang toàn cầu của Nhật Bản, giúp người dân Huế vượt khó. TokyoLife duy trì “Hành trình yêu thương” với nhiều chuyến thiện nguyện.

Nữ hoàng nhân ái Phạm Kim Thoa: Ủng hộ ca sĩ khiếm thị Bích Phương

Chuyện của Sao 11:13

Đêm nhạc "Người mang tâm sự" do Nữ hoàng Nhân ái Phạm Kim Thoa cùng đạo diễn-ca sĩ Thái Hoàng tổ chức, nhằm tiếp thêm nghị lực cho ca sĩ khiếm thị Bích Phương.

Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025"

14 tháng 11, 2025 | 20:14

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam vừa nhận danh hiệu "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025".

Danh hiệu được nhận tại Lễ công bố Sao Vàng Thương Hiệu Quốc Gia lần thứ XI - năm 2025, do Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á xét duyệt và trao giải tại Nhà hát Bến Thành, TP HCM.

Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025" - Ảnh 1.

Bà Hà Thị Hương Giang, Giám đốc Nhân sự Dai-ichi Life Việt Nam, nhận giải "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2025"

Được vinh danh "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025" trong lần đầu tiên tham gia chương trình, Dai-ichi Life Việt Nam đã minh chứng uy tín thương hiệu của nhà tuyển dụng với chính sách nhân sự ưu việt, mức độ gắn kết nhân viên cao và văn hóa doanh nghiệp hàng đầu thị trường.

Giải thưởng Sao Vàng Thương Hiệu Quốc Gia được tổ chức thường niên từ năm 2016, nhằm tôn vinh những nỗ lực đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước. 

Đặc biệt, hạng mục "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam" vinh danh các doanh nghiệp có môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, chính sách phúc lợi tốt, chú trọng phát triển con người và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong hành trình hơn 18 năm hình thành và phát triển, Dai-ichi Life Việt Nam không chỉ là người bạn đồng hành mang đến cuộc sống bình an và tương lai an tâm hạnh phúc cho hơn 5 triệu khách hàng và gia đình mà còn là "ngôi nhà thứ hai" của trên 1.900 nhân viên và 98.000 đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp tại gần 250 văn phòng và tổng đại lý trên toàn quốc.

Không chỉ chú trọng môi trường làm việc lý tưởng, Dai-ichi Life Việt Nam luôn ý thức xây dựng tinh thần sẻ chia, hỗ trợ cộng đồng trong toàn thể Nhân viên. Các hoạt động từ thiện xã hội ý nghĩa do Công ty khởi xướng hàng năm luôn được đông đảo nhân viên và đại lý bảo hiểm nhiệt tình tham gia.

Song Hà

