Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025"

Danh hiệu được nhận tại Lễ công bố Sao Vàng Thương Hiệu Quốc Gia lần thứ XI - năm 2025, do Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á xét duyệt và trao giải tại Nhà hát Bến Thành, TP HCM.

Bà Hà Thị Hương Giang, Giám đốc Nhân sự Dai-ichi Life Việt Nam, nhận giải "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2025"

Được vinh danh "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025" trong lần đầu tiên tham gia chương trình, Dai-ichi Life Việt Nam đã minh chứng uy tín thương hiệu của nhà tuyển dụng với chính sách nhân sự ưu việt, mức độ gắn kết nhân viên cao và văn hóa doanh nghiệp hàng đầu thị trường.

Giải thưởng Sao Vàng Thương Hiệu Quốc Gia được tổ chức thường niên từ năm 2016, nhằm tôn vinh những nỗ lực đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước.

Đặc biệt, hạng mục "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam" vinh danh các doanh nghiệp có môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, chính sách phúc lợi tốt, chú trọng phát triển con người và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong hành trình hơn 18 năm hình thành và phát triển, Dai-ichi Life Việt Nam không chỉ là người bạn đồng hành mang đến cuộc sống bình an và tương lai an tâm hạnh phúc cho hơn 5 triệu khách hàng và gia đình mà còn là "ngôi nhà thứ hai" của trên 1.900 nhân viên và 98.000 đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp tại gần 250 văn phòng và tổng đại lý trên toàn quốc.

Không chỉ chú trọng môi trường làm việc lý tưởng, Dai-ichi Life Việt Nam luôn ý thức xây dựng tinh thần sẻ chia, hỗ trợ cộng đồng trong toàn thể Nhân viên. Các hoạt động từ thiện xã hội ý nghĩa do Công ty khởi xướng hàng năm luôn được đông đảo nhân viên và đại lý bảo hiểm nhiệt tình tham gia.