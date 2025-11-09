Hướng đến mục tiêu “Lão hóa khỏe mạnh”

Hội thảo đón nhận sự góp mặt của đại diện cơ quan y tế, bệnh viện, trường đại học cũng như các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia thảo luận xoay quanh tư vấn, tổ chức tiêm chủng cho người cao tuổi, người có bệnh nền, đồng thời góp phần xây dựng những hướng dẫn thực hành tiêm ngừa tại các bệnh viện và cơ sở y tế.

Tại hội thảo các chuyên gia cùng thảo luận về tầm quan trọng của chủng ngừa cho người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Kể từ năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác định "lão hóa khỏe mạnh" là trọng tâm của các hoạt động cho người lớn tuổi đến năm 2030. Cũng theo WHO, lão hóa khỏe mạnh là quá trình xây dựng và duy trì khả năng chức năng, giúp người lớn tuổi tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Số người từ 60 tuổi trở lên dự kiến đạt khoảng 21 triệu vào năm 2035. Tại Việt Nam, trung bình người lớn tuổi mắc 3-4 bệnh lý nền đi kèm, chịu nhiều ảnh hưởng đến chất lượng sống và có nguy cơ giảm số năm sống khỏe mạnh. Khi dân số già đi và tỉ lệ mắc các bệnh mạn tính gia tăng, xã hội ngày càng trở nên dễ tổn thương trước các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa.

Toàn cảnh hội thảo “Tiêm chủng - Lá chắn bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và người có bệnh nền” ngày 8-11

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết: "Tại Việt Nam, tiêm chủng cho người lớn, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền vẫn còn tương đối mới mẻ. Nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ nhóm dân số này, HCDC đã xây dựng và triển khai Kế hoạch Tiêm chủng bảo vệ người cao tuổi và người có bệnh nền".

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) TPHCM, phát biểu tại hội thảo.

Nhiều quốc gia đã ghi nhận lợi ích rõ rệt khi tích hợp tiêm ngừa người lớn vào hệ thống chăm sóc sức khỏe. Giáo sư, Hiệp sĩ Jonathan Van-Tam, Giáo sư danh dự, Trường Y, Đại học Nottingham, Vương quốc Anh; Phó Giám đốc Y tế của Anh từ năm 2017-2022, chịu trách nhiệm giám sát chương trình tiêm chủng của Vương quốc Anh trong giai đoạn này, nhấn mạnh: "Một yếu tố đặc biệt quan trọng là sự khuyến nghị từ chính bác sĩ hoặc nhân viên y tế mà người bệnh tin tưởng. Mỗi lần tiếp xúc với bệnh nhân đều là cơ hội để giúp người dân hiểu và chủ động hơn trong phòng ngừa bệnh tật thông qua tiêm ngừa trong các giai đoạn của cuộc đời".

Giáo sư, Hiệp sĩ Jonathan Van-Tam, Giáo sư danh dự, Trường Y, Đại học Nottingham; Phó Giám đốc Y tế của Anh từ năm 2017-2022 chia sẻ tại hội thảo.

Ông cũng cho biết chủng ngừa cho người lớn hiện là lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong ngành vắc xin học, mang lại lợi ích kép: vừa giảm tỉ lệ nhập viện và tái nhập viện do liên quan trực tiếp đến bệnh truyền nhiễm, vừa giảm biến chứng ở bệnh mạn tính như tim mạch, hô hấp do nhiễm trùng nặng gây ra, từ đó, giúp giảm chi phí điều trị và áp lực lên hệ thống y tế.