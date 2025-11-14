Phúc Lộc Thọ Honey và KingBee: Tinh hoa mật ong Việt chinh phục thị trường

Thông qua hai thương hiệu nổi bật: Phúc Lộc Thọ Honey và KingBee – biểu tượng cho chất lượng, sự tinh khiết và niềm tự hào Việt.

Hành trình từ thiên nhiên đến thương hiệu uy tín

Thành lập năm 2009, Phúc Lộc Thọ khởi đầu với khát vọng mang đến sản phẩm mật ong nguyên chất, đạt chuẩn quốc tế. Với triết lý "Chất lượng tạo nên niềm tin khách hàng", công ty đã xây dựng quy trình sản xuất khép kín, an toàn tuyệt đối, đạt chứng nhận ISO 22000:2018 và HACCP – những tiêu chuẩn hàng đầu về an toàn thực phẩm.

Nhờ hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt, Phúc Lộc Thọ Honey và KingBee nhanh chóng tạo dựng niềm tin nơi người tiêu dùng và trở thành hai thương hiệu mật ong Việt được yêu thích nhất hiện nay.

Phúc Lộc Thọ Honey – Mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên Việt



Phúc Lộc Thọ Honey được khai thác thủ công từ các vùng nguyên liệu trải dài khắp cả nước: rừng U Minh, rừng ngập mặn Cà Mau, cao nguyên Tây Nguyên và các vườn hoa, vườn cây ăn trái miền Nam.

Mỗi giọt mật là sự kết tinh từ thiên nhiên thuần khiết, mang hương vị đặc trưng của các loài hoa như cà phê, bạc hà, bưởi, oải hương, vải, nhãn... Sản phẩm không pha chế, không chất bảo quản, giữ nguyên màu sắc và mùi vị tự nhiên.

Với chất lượng ổn định và quy trình sản xuất minh bạch, công ty Phúc Lộc Thọ đã được trao nhiều danh hiệu uy tín:

+ Chứng nhận OCOP 4 sao.

+ Chứng nhận Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia (năm 2023 và 2025)

KingBee – Tinh hoa mật ongViệt cho người tiêu dùng hiện đại



Song hành cùng Phúc Lộc Thọ Honey, KingBee là dòng sản phẩm cao cấp hướng đến người tiêu dùng ưa chuộng lối sống lành mạnh. Được khai thác hoàn toàn thủ công và đóng chai theo chuẩn ISO 22000:2018 – HACCP, KingBee giữ nguyên vị ngọt thanh, hương thơm dịu nhẹ và màu vàng óng đặc trưng.

Không chỉ chú trọng chất lượng, KingBee còn nổi bật với thiết kế bao bì sang trọng, hiện đại, phù hợp làm quà tặng sức khỏe cao cấp. Nhờ đó, thương hiệu nhanh chóng chiếm lĩnh nhiều hệ thống phân phối trong nước và được xem là đại diện tiêu biểu của mật ong Việt chất lượng cao.

Vươn tầm quốc tế – Lan tỏa hương vị Việt



Hiện nay, Phúc Lộc Thọ có năng lực cung ứng hơn 5.000 tấn mật ong mỗi năm, đủ đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu. Mỗi sản phẩm không chỉ là thực phẩm dinh dưỡng, mà còn là niềm tự hào mang đậm dấu ấn Việt Nam.

"Chúng tôi tin rằng mỗi giọt mật là kết tinh của thiên nhiên và tâm huyết con người Việt. Phúc Lộc Thọ cam kết mang hương vị mật ong thuần khiết đến với mọi nhà." – Đại diện công ty chia sẻ.

Với nền tảng sản xuất hiện đại, quy trình chuẩn quốc tế và hai thương hiệu mạnh Phúc Lộc Thọ Honey cùng KingBee, Công ty Phúc Lộc Thọ đang không chỉ khẳng định bản lĩnh thương hiệu Việt, mà còn góp phần đưa mật ong Việt Nam vươn tầm thế giới.

