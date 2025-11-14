Khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 tại Hội An

Tối 13-11, tại Hội An, TP Đà Nẵng, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc thường niên năm 2025 cùng Hội nghị Nghiên cứu Da liễu lần III – một trong những sự kiện khoa học lớn nhất của chuyên ngành trong năm.

Hội nghị diễn ra từ 13 đến 15-11, là diễn đàn kết nối các chuyên gia da liễu trong nước và quốc tế, trao đổi kiến thức chuyên môn, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và ứng dụng y học tiên tiến.



Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tặng hoa chúc mừng hội nghị

Đây cũng là nơi các bác sĩ, chuyên gia trao đổi kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ y khoa và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân, hướng tới an toàn và hiệu quả cao nhất.

PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết chương trình năm nay quy tụ 26 phiên khoa học và hơn 150 báo cáo, trong đó có hơn 30 chuyên gia quốc tế đến từ Mỹ, Pháp, Canada, Nhật Bản, Singapore, Úc, Thụy Sĩ, Ý, Đan Mạch, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia…

Các phiên họp tập trung đa dạng chủ đề từ bệnh lý phổ biến như viêm da cơ địa, nấm da, bệnh virus, bọng nước, đến các chuyên đề chuyên sâu về rụng tóc, vảy nến, mày đay, viêm mạch, ung thư da, bạch biến, trứng cá, bệnh lây truyền qua đường tình dục, thẩm mỹ nội khoa, sẹo, cũng như các bệnh hiếm gặp. Nhiều báo cáo là kết quả nghiên cứu lâm sàng, giúp cập nhật kiến thức và nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị.



Chung tay ủng hộ Trung tâm Y tế Khu vực Nam Trà My khắc phục hậu quả bão lũ

Hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với các phiên toàn thể và báo cáo chọn lọc phát trực tuyến trên nền tảng số, đảm bảo các đồng nghiệp không thể tham dự vẫn theo dõi kiến thức kịp thời.

Nhân dịp này, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Da liễu Trung ương đã chung tay ủng hộ Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My khắc phục hậu quả bão lũ đồng thời kêu gọi các đại biểu tham dự cùng đóng góp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Trước đó, chiều 13-11, Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp với Hội Da liễu Việt Nam và Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Xô Viết, cùng Hội Da liễu Campuchia, tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực da liễu.



Việt Nam và Campuchia ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực da liễu

Biên bản ghi nhớ lần này đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, đào tạo, giảng dạy, trao đổi bác sĩ...

Nhiều năm qua, hai bên thường xuyên phối hợp tổ chức hội nghị khoa học, trao đổi, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn cho bác sĩ trẻ, chia sẻ kinh nghiệm điều trị lâm sàng các bệnh da liễu, bệnh phong, bệnh lây truyền qua đường tình dục, cũng như thực hiện các phẫu thuật da liễu chuyên sâu.

