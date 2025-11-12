Sinh viên ngành truyền thông học tập sáng tạo cùng dự án Black PR Universe

Từ tác phẩm tiểu thuyết đến không gian học tập sáng tạo

Dự án bắt nguồn từ tiểu thuyết "PR Đen: Vẻ đẹp của bóng tối" của giảng viên Lê Trần Bảo Phương, được chuyển hóa thành nền tảng học tập thực hành cho sinh viên truyền thông.

Trong mô hình này, sinh viên không chỉ đọc và phân tích nội dung mà còn trực tiếp tham gia vào các dự án thực tế như sản xuất video, podcast, workshop, bài viết và chiến dịch truyền thông.

Khảo sát đánh giá sau dự án với 392 sinh viên, giảng viên và chuyên gia, hơn 84% cho thấy mô hình giúp họ "hiểu sâu hơn về vai trò và trách nhiệm nghề nghiệp".

"Sau dự án, mình biết cách kiểm chứng thông tin và suy nghĩ cẩn trọng hơn trước khi chia sẻ. Làm truyền thông phải hiểu đúng, nói đúng và có trách nhiệm với công chúng", Nguyễn Thanh Hương, sinh viên ngành Quan hệ Công chúng, chia sẻ.

Khi người học trở thành người sáng tạo tri thức

Trước khi tham gia dự án, nhiều sinh viên chỉ hình dung truyền thông như những hoạt động quảng bá đơn thuần. Nhưng khi được trải nghiệm thực tế, họ nhận ra rằng truyền thông là hành trình kiến tạo nhận thức xã hội, đòi hỏi sự trung thực, sáng tạo và tinh tế.

Theo Mạch Châu, sinh viên nhóm sản xuất video: "Tham gia dự án giúp mình thấy rõ những khía cạnh sâu hơn của nghề – vừa sáng tạo, vừa cần sự thấu hiểu và trách nhiệm".

Dự án giúp sinh viên phát triển năng lực phản biện, hiểu rõ tác động xã hội của truyền thông và định hướng hành vi nghề nghiệp đúng đắn, từ đó tối ưu hơn khi tương tác và chia sẻ nội dung.

Mô hình đồng sáng tạo: Giảng viên là "client", sinh viên là "agency"

Dự án Black PR Universe vận hành như dự án chuyên nghiệp: giảng viên là "khách hàng", sinh viên là "agency", chịu trách nhiệm xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch, sáng tạo nội dung và trình bày sản phẩm.

Sinh viên vào vai là "Agency" trình bày về ý tưởng trong dự án với mô hình học tập Co-Creation Learning

Mô hình Co-Creation Learning được triển khai dựa trên bốn trụ cột: cùng học tập, cùng sáng tạo, cùng phản tư, và cùng lan tỏa giá trị.

Từng hoạt động, từ việc biên soạn kịch bản, ghi âm podcast, tổ chức talkshow đến thực hiện truyền thông xã hội đều được thực hiện theo tinh thần hợp tác và chia sẻ tri thức.

"Truyền thông chân chính không chỉ là kể chuyện hay, mà là kể một cách có ý nghĩa và có trách nhiệm", chia sẻ từ nhóm sinh viên tham gia dự án.

Giáo dục truyền thông trong thời đại số: Học để làm nghề và làm người

Dự án Black PR Universe mang lại kỹ năng chuyên môn, giá trị nhân văn, giúp sinh viên quan sát đa chiều, kiểm chứng thông tin, thể hiện quan điểm cân bằng, tích cực, và trưởng thành hơn trong trách nhiệm nghề nghiệp.

Dự án cũng đề xuất mở rộng thành "Vũ trụ nhiều mùa" với học liệu mở song ngữ để lan tỏa giá trị quốc tế.

Một số sản phẩm thuộc dự án trong mô hình học tập Co-Creation Learning

Nhiều đánh giá đã chỉ ra mô hình học tập này là một hướng tiếp cận nhân văn và thực tế trong giáo dục truyền thông. Từ một tác phẩm văn học, dự án đã trở thành không gian để sinh viên cùng giảng viên đồng kiến tạo tri thức, phát triển tư duy sáng tạo và nuôi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.

Black PR Universe không chỉ là một dự án học tập mà là một hành trình tỉnh thức còn là nơi sinh viên học cách kể chuyện có trách nhiệm, lan tỏa giá trị tích cực và hình thành bản lĩnh của người làm nghề trong thời đại số.