Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim Sơn Ca







Tiến sĩ - nghệ sĩ - Nhà sản xuất Phi Thanh Vân mới đây gây sự chú ý khi khoe loạt hình ảnh rạng rỡ của bé Kim Sơn Ca.gương mặt nhí sở hữu nét đẹp trong trẻo, phong thái cuốn hút và sự tự tin nổi bật trên sân khấu. Bé được cộng đồng yêu nghệ thuật ưu ái gọi là “thiên thần nhí”.







Không chỉ đáng yêu, Kim Sơn Ca còn gây ấn tượng bởi hàng loạt năng khiếu: hát hay, múa giỏi, diễn xuất tự nhiên, cảm xúc phong phú và phong thái catwalk chuyên nghiệp. Đây là những yếu tố giúp bé trở thành Đại sứ – Gương mặt đại diện của Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật & Truyền thông Miền Nam.

Gia đình bé cũng có nền tảng nghệ thuật vững chắc, khi cả Ba và Mẹ đều là giảng viên tại Trung tâm Nghệ thuật Kim Sướng (Vĩnh Long) – đơn vị đối tác đào tạo nghệ thuật uy tín dành cho trẻ em khu vực miền Tây. Sự dìu dắt của gia đình và môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp đã góp phần nuôi dưỡng đam mê của bé từ sớm.

Với vai trò Đại sứ, bé Kim Sơn Ca sẽ đồng hành cùng Trung tâm trong dự án phim 100 tập Kids, một dự án giàu tính giáo dục về tình yêu thương, gia đình, kỹ năng sống và giá trị nhân văn dành cho trẻ em Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt trực tiếp của TS – NS – Nhà sản xuất Phi Thanh Vân, bé được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ nhí mới.

Trung tâm và gia đình đều cam kết đồng hành, hỗ trợ để hình ảnh của bé được phát triển theo hướng chuyên nghiệp – chỉn chu – đúng giá trị – giàu nhân văn.

Xin chúc mừng bé Kim Sơn Ca, cô bé tài năng – giàu cảm xúc – đầy khát vọng toả sáng. Hành trình mới của con là niềm hãnh diện của gia đình, của Trung tâm,và của những ai luôn yêu mến nghệ thuật trẻ em Việt Nam.