Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim Sơn Ca

Khoẻ - Đẹp 21:15

Với gần hai thập kỷ phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Phúc Lộc Thọ đang khẳng định vị thế tiên phong của ngành ong mật Việt Nam.

Điểm đến 20:33

Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt – Hàn 2025 do KOCCA Việt Nam tổ chức khai mạc tại WTC EXPO, mở đầu ba ngày trải nghiệm và kết nối sáng tạo.

Tiêu dùng thông minh 20:14

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam vừa nhận danh hiệu "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025".

Điểm đến 20:13

Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn Đức là điểm đến học tập và làm việc.

Khoẻ - Đẹp 09:04

Bệnh viện Da liễu Trung ương khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 tại Hội An, và kêu gọi ủng hộ Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My khắc phục hậu quả bão lũ.

Bản lĩnh sống 13:56

Dự án "Black PR Universe – PR Đen: Vẻ đẹp của Bóng Tối", giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện, kỹ năng và giá trị nhân văn.

Điểm đến 10:14

BTC chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" chính thức công bố mùa giải lần thứ 8 năm 2025 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM.

Khoẻ - Đẹp 10:09

Trong thế giới của quý ông tinh tế, có một "bản giao hưởng" của giác quan, đó là trải nghiệm may đo bespoke tại gia của Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service.

Khoẻ - Đẹp 10:06

Dự án được thiết kế như một “không gian mở và an toàn”, các bạn trẻ có thể thoải mái đặt câu hỏi, trò chuyện với bác sĩ về tình dục an toàn.

Bản lĩnh sống 14:11

Ella Mây, nhà sáng tạo nội dung trực tuyến thế hệ Gen Z, không chỉ mang đến những buổi livestream thú vị mà còn truyền đi thông điệp tích cực cho cộng đồng.

Khoẻ - Đẹp 12:48

Hội thảo “Tiêm chủng - Lá chắn bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và người có bệnh nền” do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cùng GSK Việt Nam tổ chức ngày 8-11.

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Bản lĩnh sống 21:10

Ngày hội tạo ra không gian an toàn để các bạn trẻ chia sẻ, lắng nghe và chuyển hóa những khó khăn tâm lý thành sự an lạc nội tâm.

Khoẻ - Đẹp 21:04

Ngày 7-11, tại Saigon Innovation Hub (TP HCM), GGG đã ra mắt mặt nạ ngủ Cooling Mask.

Khoẻ - Đẹp 21:02

Hội nghị quốc tế quy tụ giới chuyên môn, nhà đầu tư và các chuyên gia y tế, cùng hướng đến một nền y tế nhân văn, minh bạch và bền vững hơn cho người Việt.

Tiêu dùng thông minh 17:40

In hộp giấy TP HCM với In An Khánh, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ in hộp giấy và nhận in số lượng ít tại TP HCM mang đến giải pháp bao bì chuyên nghiệp.

Khoẻ - Đẹp 16:31

Với phương pháp tiên tiến, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi. Sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân xuất viện.

Tiêu dùng thông minh 15:17

Orion Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm mới ChocoPie và Custas Less Sugar - Giảm đường, lựa chọn giảm đường dành cho người tiêu dùng hiện đại.

Điểm đến 10:33

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM cùng CHAGEE Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà (hơn 150 triệu đồng) tại Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng.

Chuyện của Sao 14:12

TS-NTK Quỳnh Paris mang đến Vietnam Heritage Áo Dài Fest và Vietnam ICON Fashion Tour BST "Khí hiện sinh", trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim Sơn Ca

14 tháng 11, 2025 | 22:00

Tiến sĩ – nghệ sĩ - Nhà sản xuất Phi Thanh Vân mới đây gây sự chú ý khi khoe loạt hình ảnh rạng rỡ của bé Kim Sơn Ca.

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim sơn ca - Ảnh 1.



Tiến sĩ - nghệ sĩ - Nhà sản xuất Phi Thanh Vân mới đây gây sự chú ý khi khoe loạt hình ảnh rạng rỡ của bé Kim Sơn Ca.gương mặt nhí sở hữu nét đẹp trong trẻo, phong thái cuốn hút và sự tự tin nổi bật trên sân khấu. Bé được cộng đồng yêu nghệ thuật ưu ái gọi là “thiên thần nhí”.


Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim sơn ca - Ảnh 4.

Không chỉ đáng yêu, Kim Sơn Ca còn gây ấn tượng bởi hàng loạt năng khiếu: hát hay, múa giỏi, diễn xuất tự nhiên, cảm xúc phong phú và phong thái catwalk chuyên nghiệp. Đây là những yếu tố giúp bé trở thành Đại sứ – Gương mặt đại diện của Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật & Truyền thông Miền Nam.

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim sơn ca - Ảnh 5.

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim sơn ca - Ảnh 6.

Gia đình bé cũng có nền tảng nghệ thuật vững chắc, khi cả Ba và Mẹ đều là giảng viên tại Trung tâm Nghệ thuật Kim Sướng (Vĩnh Long) – đơn vị đối tác đào tạo nghệ thuật uy tín dành cho trẻ em khu vực miền Tây. Sự dìu dắt của gia đình và môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp đã góp phần nuôi dưỡng đam mê của bé từ sớm.

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim sơn ca - Ảnh 7.

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim sơn ca - Ảnh 8.

Với vai trò Đại sứ, bé Kim Sơn Ca sẽ đồng hành cùng Trung tâm trong dự án phim 100 tập Kids, một dự án giàu tính giáo dục về tình yêu thương, gia đình, kỹ năng sống và giá trị nhân văn dành cho trẻ em Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt trực tiếp của TS – NS – Nhà sản xuất Phi Thanh Vân, bé được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ nhí mới.

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim sơn ca - Ảnh 9.

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim sơn ca - Ảnh 10.

Trung tâm và gia đình đều cam kết đồng hành, hỗ trợ để hình ảnh của bé được phát triển theo hướng chuyên nghiệp – chỉn chu – đúng giá trị – giàu nhân văn.

Xin chúc mừng bé Kim Sơn Ca, cô bé tài năng – giàu cảm xúc – đầy khát vọng toả sáng. Hành trình mới của con là niềm hãnh diện của gia đình, của Trung tâm,và của những ai luôn yêu mến nghệ thuật trẻ em Việt Nam.

P.Đình

