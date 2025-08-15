Độ tuổi vàng chỉnh nha cho trẻ: Phụ huynh đừng để lỡ trước thềm năm học mới

Theo Hiệp hội Chỉnh nha Hoa Kỳ (ADA), bé ở độ tuổi 6-7 tuổi chính là thời điểm hoàn hảo để khám và tầm soát chỉnh nha. Việc điều trị ở giai đoạn này sẽ giúp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí, đồng thời giảm nguy cơ phải nhổ răng hoặc phẫu thuật khi trưởng thành.

Nhằm giúp phụ huynh nắm bắt "thời điểm vàng" này, Elite Dental triển khai "Tuần lễ Back to School 2025" từ 15/8 – 5/9 với 30 suất trải nghiệm miễn phí gồm:

Tầm soát chỉnh nha và chụp phim X-ray khảo sát xương hàm cho trẻ từ 6–12 tuổi.

Tầm soát phát hiện sớm các vấn đề về răng, xương hàm và khớp cắn của trẻ

Khám phá Elite Stationery và nhận ngay quà tặng đồ dùng học tập xinh xắn.

Ngoài ra, Elite dành tặng ưu đãi cho người thân đi cùng: Tặng 1 triệu đồng cho dịch vụ chỉnh nha tăng trưởng và 12 triệu đồng khi chỉnh nha bằng khay trong suốt.

Vì sao đây là thời điểm thích hợp cho bé đi tầm soát chỉnh nha?

Thời điểm 1–3 tuần trước khi tựu trường là thời điểm lý tưởng để nếu cần, trẻ có thể gắn mắc cài hoặc đeo khí cụ. Khi đó, con có đủ thời gian làm quen, và việc học tập trong năm sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ cần tái khám định kỳ mỗi tháng.

Một nụ cười khỏe mạnh, đều đẹp không chỉ giúp trẻ tự tin hơn khi giao tiếp với thầy cô, bạn bè mà còn là nền tảng để con phát triển tâm lý tích cực trong suốt quá trình học tập.

Chỉ áp dụng cho 30 suất đăng ký sớm – Phụ huynh có thể đăng ký ngay tại: chinhnhatreem.elitedental.com.vn

Thông tin liên hệ: ELITE DENTAL - TIÊN PHONG CHỈNH NHA TRẺ EM, CHO CON TỰ TIN VÀO ĐỜI Trung tâm Nha khoa Thẩm mỹ và Chỉnh nha 75 Huỳnh Tịnh Của, Phường Xuân Hòa, TP.HCM - Hotline 0902661100 Elite Dental Metropole B0108 - Galleria Residence, Phường An Khánh, TP.HCM - Hotline: 0902536322



