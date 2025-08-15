BON Spa mở rộng hợp tác quốc tế tại Busan, Hàn Quốc

Chương trình là hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị TP HCM và Busan (1995 - 2025), đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Việt Nam - Hàn Quốc, đặc biệt giữa TP HCM và TP Busan.



CEO Trang Phương giao lưu cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc

Chương trình là hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị TP HCM và Busan (1995 - 2025), đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Việt Nam - Hàn Quốc, đặc biệt giữa TP HCM và TP Busan.



Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước đẩy mạnh hội nhập sâu rộng, đổi mới sáng tạo và bước vào kỷ nguyên mới, BON Spa tự hào là một trong những doanh nghiệp (DN) trẻ tiên phong với mô hình chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chuẩn quốc tế.

BON Spa đã phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện cho phụ nữ, mẹ bầu, mẹ và bé sau sinh với hệ thống gồm 1 trụ sở chính và 10 chi nhánh trên toàn quốc.

BON Spa định vị thương hiệu thông qua dòng sản phẩm organic an lành, lan tỏa tinh thần chăm sóc và phụng sự từ tâm với những dịch vụ chất lượng cao, quan tâm sâu sắc đến trải nghiệm và sức khỏe của khách hàng.



BON Spa - một trong 13 doanh nghiệp tiêu biểu vinh dự được tham gia “Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị TP HCM- TP Busan”.

CEO Trang Phương là đại diện của hệ thống BON Spa - một trong 13 DN tiêu biểu vinh dự được giao lưu, kết nối với chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch nổi bật trong khuôn khổ chương trình “Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị TP HCM- TP Busan”.

Ngày 13-8-20225, CEO Trang Phương cùng đoàn công tác đã tham gia chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam được tổ chức nhân chuyến thăm và làm việc của Lãnh đạo TP HCM tại Busan, Hàn Quốc;

Đồng thời tham dự Diễn đàn DN TP HCM và Busan, Hàn Quốc.Ngày 14-8-2025, CEO Trang Phương tiếp tục đồng hành cùng Đoàn đại biểu TP HCM tham dự chương trình gặp gỡ DN TP HCM và TP Busan về hợp tác, phát triển công nghiệp, sản xuất thông minh và logistics.

"Chúng tôi định hướng sẽ hợp tác cùng các DN Hàn Quốc trong lĩnh vực y tế và làm đẹp với mục tiêu không chỉ tiếp cận thị trường, mà còn là cầu nối giúp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao của Hàn Quốc đến gần hơn với khách hàng Việt Nam, đồng thời đưa ngành chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của Việt Nam vươn tầm quốc tế”-CEO Trang Phương chia sẻ.

Bên cạnh đó, với sứ mệnh phụng sự từ tâm và lan tỏa những giá trị tích cực cho xã hội, CEO Trang Phương còn mong muốn phát triển các mô hình du lịch làm đẹp bền vững, góp phần đưa TP HCM trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách quốc tế trong hành trình khơi mở một phong cách sống tích cực, mang những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe an lành và hạnh phúc nhất cho chị em phụ nữ, mẹ bầu, mẹ bé sau sinh Việt Nam lẫn quốc tế.

Dịp này, CEO Trang Phương đã có cơ hội trực tiếp trao đổi và kết nối cùng các đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc, mở ra hành trình hợp tác chiến lược lâu dài. Đây cũng là bước đệm để BON Spa không ngừng hoàn thiện dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và cập nhật những tiêu chuẩn toàn cầu vào từng sản phẩm, liệu trình.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Busan do Lãnh đạo UBND TP HCM tổ chức là minh chứng rõ nét cho tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa.

Chương trình này đã giúp BON Spa nói riêng và rất nhiều DN cùng tham gia mở ra nhiều định hướng mới để phát triển và hội nhập sâu rộng cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.



