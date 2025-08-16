Lợi thế các dòng sữa bột cho trẻ em của Atoko Pharmar

Lợi thế của các dòng sữa bột này với những người tiêu dùng nhí là gì?

Đầu tháng 8-2025, chúng tôi có dịp ghé thăm Nhà máy sản xuất 3 nhãn sữa bột nói trên của Công ty cổ phần dược phẩm Atoko Pharmar (AtokoPharmar) tại xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh (huyện Cần Đước, tỉnh Long An cũ) và được chứng kiến quy trình sản xuất 1 chiều ấn tượng và đúng quy chuẩn, quy định về chất lượng nơi đây.

Bên trong phòng nghiên cứu chất lượng sản phẩm sữa bột trẻ em của Atoko Pharmar

Nhà máy với những thiết bị chuẩn, nhiệt độ chuẩn, quy trình chuẩn

Nhà máy nơi sản xuất của 3 nhãn sữa bột: SKOOLMILK GROW PLUS, SKOOLMILK GROWIQ PLUS và VUS-SURE GOLD A+ có diện tích rộng, thoáng mát với 3 tầng lầu và đầy đủ các phòng chức năng. Bước vào nhà máy sữa, chúng tôi phải thay dép, mặc đồ bảo hộ vô trùng và đầu tiên được ông giám đốc nhà máy dẫn đến phòng nghiên cứu và lưu mẫu sản phẩm.

Đây là nơi có nhiều thiết bị hiện đại cùng đội ngũ làm việc chuyênnghiệp và hàng loạt sản phẩm được lưu nhằm tối ưu hóa chất lượng sản phẩm. Tùy vào nhu cầu thị trường của từng mùa, mỗi ngày nhà máy sản xuất khoảng từ 500 – 1.000 lon sữa thànhphẩm.

Đi vào bên trong nhà máy, điều đặc biệt mà người viết cảm nhận rõ là những tâm huyết của đơn vị này dành cho dòng sữa bột dùng cho trẻ em được thể hiện qua thiết kế nhà máy, thiết bị sản xuất, môi trường sản xuất đúng chuẩn được chăm chút từng ly từng tí.

Nhà máy sản xuất được thiết kế sắp xếp theo nguyên tắc1 chiều và theo hệ thống 3 tầng được phân chia theo các khu vực quy định.

Bước vào kho chứa nguyên liệu và bao bì sản phẩm, chúng tôi ấn tượng với chiếc nhiệt kế công nghiệp để kiểm soát nhiệt độ dưới 25 độ C nơi đây.

Khu vực này rộng rãi, sạch sẽ và bất cứ ai vào đây cũng phải mặc áo blu – những áo chỉ dùng trong phòng thí nghiệm – và những đồ dùng trong phòng theo quy định nhằm bảo quản nguyên liệu tốt nhất.

Kho chứa nguyên liệu được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ với những bao sữa bột được nhập khẩu theo từng khu vực. Cuối kho chứa nguyên liệu có một máy tời chuyên dụng để khi công nhân cần nguyên liệu máy tời sẽ chuyển nguyên liệu lên tầng 2 để phối trộn.

Tầng 2 của nhà máy là khu vực chứa các máy móc dành cho công tác tạo ra sản phẩm. Ở đây, giám đốc sản xuất cùng với các công nhân, người kiểm soát sản phẩm sẽ dựa vào công thức đã được nghiên cứu và kinh nghiệm sản xuất và thực hiện trên dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm đảm bảo các thành phần của sản phẩm, làm sao ra được những hộp sữa dinh dưỡng đồng đều về chất lượng, đảm bảo đủ chất cho sự phát triển tối ưu của trẻ từ 1-7 tuổi hoặc 1-10 tuổi theo yêu cầu sản phẩm đã đăng ký với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội).

Sau công đoạn đó toàn bộ mẻ sữa sẽ đi về khu vực chiết rót để cho ra đời những lon sữa đúng khối lượng, đúng mẫu mã bao bì đã được cấp phép.

"Điều kiện nhiệt độ ở Việt Nam luôn nắng nóng nhưng nhà máy sản xuất của chúng tôi luôn duy trì mức nhiệt độ phòng dưới 25 độ C là nhằm đảm bảo tối ưu chất lượng sản phẩm đến tay các em nhỏ. Chúng tôi cũng áp dụng mức chuẩn cao, chuẩn châu Âu trong sản xuất, từ khâu chứa nguyên liệu, nhiệt độ phòng, quy trình 1 chiều… Và còn nhiều những điều trong công thức sữa… Đây là tâm huyết của chúng tôi, mong rằng những bậc phụ huynh nhìn con mình lớn lên với sữa bột dinh dưỡng của chúng tôi có thể cảm nhận và thấy rõ qua sự phát triển của trẻ" - giám đốc nhà máy sản xuất Atoko Pharmar chia sẻ.

Khâu kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp, kiểm tra chéo từđầu vào đến đầu ra

Tại Atoko Pharmar, mỗi lon sữa đến với tay người tiêu dùng đều được kiểm soát chặt chẽ với hệ thống quản lý chất lượng chuẩn nhất hiện nay. Atoko Pharmar đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 22000:2018 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Tuy đã có hệ thống quản lý chất lượng chuẩn chỉnh như trên nhưng tại công ty cũng đưa thêm quy trình kiểm soát chất lượng riêng với 5 khâu kiểm soát chất lượng. Đầu tiên, các bộ phận phải kiểm soát nguyên liệu đầu vào chặt chẽ theo chứng nhậnxuất xứ, chứng nhận đạt chuẩn…

Tiếp theo phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật từng loại. Các khâu sau đó đều hướng đến việc đảm bảo chất lượng đầu ra cho sản phẩm như tuân thủ nghiêm ngặt độ đồng đều và sản xuất theo công thức, sản phẩm cuối được kiểm soát theo hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Chưa dừng lại ở đó, Atoko Pharmar còn tiếp tục có thêm nhiều yêu cầu và quy định chặt chẽ để đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu cao nhất.

Nhà máy sản xuất sữa bột trẻ em của Atoko Pharmar

"Ngoài việc đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm ở Viện Y tế công cộng TP HCM để kiểm soát các yêu cầu hóa lý của sản phẩm, công ty chúng tôi còn phối hợp một phòng thí nghiệm độc lập – đây là một đối tác uy tín trong nghiên cứu và kiểm soát chất lượng thực phẩm - nhằm kiểm soát mọi quy trình trong tất cả khâu đầu vào, đầu ra để đảm bảo chất lượng cao nhất cho sản phẩm. Tuy nhiên, dù rất tin tưởng vào khâu kiểm soát chất lượng của đơn vị này nhưng công ty chúng tôi vẫn cử đội ngũ có chuyên môn cao để kiểm tra lại các công đoạn của đối tác, giám sát trong các khâu quy trình nhằm mục tiêu mang đến những lon sữa bột tốt nhất cho trẻ", đại diện công ty Atoko Pharmar khẳng định.