Lợi thế các dòng sữa bột cho trẻ em của Atoko Pharmar

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon 21:10

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon 11:29

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Món ngon 08:51

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Món ngon 15:58

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Món ngon 21:17

Mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại các sự kiện ra mắt đặc biệt ở TP HCM (11-2) và Hà Nội (18-2).

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Món ngon 07:26

Tết đến gần, không khí sum vầy lan tỏa khắp nơi, gợi lại những ký ức ấm áp bên gia đình, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Naturland quan tâm đến phát triển cà phê hữu cơ bền vững

Naturland quan tâm đến phát triển cà phê hữu cơ bền vững

Món ngon 08:55

Vào ngày 16-1 vừa qua, Theorganikcoffee đã có cuộc họp với Naturland nhằm thảo luận và định hướng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ.

Dr Táo – Hương vị ngọt lành từ vùng đất nắng gió

Dr Táo – Hương vị ngọt lành từ vùng đất nắng gió

Món ngon 21:39

Sun&Wind – một thành viên của GC Food Group, vừa giới thiệu dòng sản phẩm đột phá mang tên Dr Táo.

Vinacoco tỏa sáng tại Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2024

Vinacoco tỏa sáng tại Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2024

Món ngon 13:49

Với việc nhận giải Sao Vàng Đất Việt, Vinacoco đã chứng minh nỗ lực vượt trội trong kinh doanh đồng thời khẳng định cam kết phát triển bền vững.

Nhà sản xuất thạch dừa lớn nhất Việt Nam – Vinacoco nhận giải thưởng chất lượng quốc gia

Nhà sản xuất thạch dừa lớn nhất Việt Nam – Vinacoco nhận giải thưởng chất lượng quốc gia

Món ngon 18:46

Tại lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2024 diễn ra tối 18-12 ở Hà Nội, Vinacoco thành viên GC Food Group, đã xuất sắc nhận giải.

Nhất Hương Group công bố định vị và hệ thống nhận diện thương hiệu mới

Nhất Hương Group công bố định vị và hệ thống nhận diện thương hiệu mới

Món ngon 17:08

Nhất Hương Group tổ chức "Lễ công bố định vị và hệ thống nhận diện thương hiệu mới".

Gần 500 thí sinh tham gia cuộc thi đầu bếp tài năng quốc tế

Gần 500 thí sinh tham gia cuộc thi đầu bếp tài năng quốc tế

Món ngon 10:42

Liên chi hội Bánh Việt Nam (Hiệp Hội Du lịch Việt Nam) đã tổ chức cuộc thi đầu bếp tài năng quốc tế tại Việt Nam - The Viet Nam Bakery cup 2024 (VNBC).

Lợi thế các dòng sữa bột cho trẻ em của Atoko Pharmar

16 tháng 8, 2025 | 22:01

AtokoPharmar hiện sản xuất 3 nhãn sữa bột cho trẻ em, gồm: SKOOLMILK GROW PLUS, SKOOLMILK GROWIQ PLUS và VUS-SURE GOLD A+.

Lợi thế của các dòng sữa bột này với những người tiêu dùng nhí là gì?

Đầu tháng 8-2025, chúng tôi có dịp ghé thăm Nhà máy sản xuất 3 nhãn sữa bột nói trên của Công ty cổ phần dược phẩm Atoko Pharmar (AtokoPharmar) tại xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh (huyện Cần Đước, tỉnh Long An cũ) và được chứng kiến quy trình sản xuất 1 chiều ấn tượng và đúng quy chuẩn, quy định về chất lượng nơi đây.

Lợi thế các dòng sữa bột cho trẻ em của Atoko Pharmar- Ảnh 1.

Bên trong phòng nghiên cứu chất lượng sản phẩm sữa bột trẻ em của Atoko Pharmar

Nhà máy với những thiết bị chuẩn, nhiệt độ chuẩn, quy trình chuẩn

Nhà máy nơi sản xuất của 3 nhãn sữa bột: SKOOLMILK GROW PLUS, SKOOLMILK GROWIQ PLUS và VUS-SURE GOLD A+ có diện tích rộng, thoáng mát với 3 tầng lầu và đầy đủ các phòng chức năng. Bước vào nhà máy sữa, chúng tôi phải thay dép, mặc đồ bảo hộ vô trùng và đầu tiên được ông giám đốc nhà máy dẫn đến phòng nghiên cứu và lưu mẫu sản phẩm.

Đây là nơi có nhiều thiết bị hiện đại cùng đội ngũ làm việc chuyênnghiệp và hàng loạt sản phẩm được lưu nhằm tối ưu hóa chất lượng sản phẩm. Tùy vào nhu cầu thị trường của từng mùa, mỗi ngày nhà máy sản xuất khoảng từ 500 – 1.000 lon sữa thànhphẩm.

Đi vào bên trong nhà máy, điều đặc biệt mà người viết cảm nhận rõ là những tâm huyết của đơn vị này dành cho dòng sữa bột dùng cho trẻ em được thể hiện qua thiết kế nhà máy, thiết bị sản xuất, môi trường sản xuất đúng chuẩn được chăm chút từng ly từng tí.

Nhà máy sản xuất được thiết kế sắp xếp theo nguyên tắc1 chiều và theo hệ thống 3 tầng được phân chia theo các khu vực quy định.

Bước vào kho chứa nguyên liệu và bao bì sản phẩm, chúng tôi ấn tượng với chiếc nhiệt kế công nghiệp để kiểm soát nhiệt độ dưới 25 độ C nơi đây.

Khu vực này rộng rãi, sạch sẽ và bất cứ ai vào đây cũng phải mặc áo blu – những áo chỉ dùng trong phòng thí nghiệm – và những đồ dùng trong phòng theo quy định nhằm bảo quản nguyên liệu tốt nhất.

Kho chứa nguyên liệu được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ với những bao sữa bột được nhập khẩu theo từng khu vực. Cuối kho chứa nguyên liệu có một máy tời chuyên dụng để khi công nhân cần nguyên liệu máy tời sẽ chuyển nguyên liệu lên tầng 2 để phối trộn.

Tầng 2 của nhà máy là khu vực chứa các máy móc dành cho công tác tạo ra sản phẩm. Ở đây, giám đốc sản xuất cùng với các công nhân, người kiểm soát sản phẩm sẽ dựa vào công thức đã được nghiên cứu và kinh nghiệm sản xuất và thực hiện trên dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm đảm bảo các thành phần của sản phẩm, làm sao ra được những hộp sữa dinh dưỡng đồng đều về chất lượng, đảm bảo đủ chất cho sự phát triển tối ưu của trẻ từ 1-7 tuổi hoặc 1-10 tuổi theo yêu cầu sản phẩm đã đăng ký với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội).

Lợi thế các dòng sữa bột cho trẻ em của Atoko Pharmar- Ảnh 2.

Bên trong phòng nghiên cứu chất lượng sản phẩm sữa bột trẻ em của Atoko Pharmar

Sau công đoạn đó toàn bộ mẻ sữa sẽ đi về khu vực chiết rót để cho ra đời những lon sữa đúng khối lượng, đúng mẫu mã bao bì đã được cấp phép.

"Điều kiện nhiệt độ ở Việt Nam luôn nắng nóng nhưng nhà máy sản xuất của chúng tôi luôn duy trì mức nhiệt độ phòng dưới 25 độ C là nhằm đảm bảo tối ưu chất lượng sản phẩm đến tay các em nhỏ. Chúng tôi cũng áp dụng mức chuẩn cao, chuẩn châu Âu trong sản xuất, từ khâu chứa nguyên liệu, nhiệt độ phòng, quy trình 1 chiều… Và còn nhiều những điều trong công thức sữa… Đây là tâm huyết của chúng tôi, mong rằng những bậc phụ huynh nhìn con mình lớn lên với sữa bột dinh dưỡng của chúng tôi có thể cảm nhận và thấy rõ qua sự phát triển của trẻ" - giám đốc nhà máy sản xuất Atoko Pharmar chia sẻ.

Khâu kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp, kiểm tra chéo từđầu vào đến đầu ra

Tại Atoko Pharmar, mỗi lon sữa đến với tay người tiêu dùng đều được kiểm soát chặt chẽ với hệ thống quản lý chất lượng chuẩn nhất hiện nay. Atoko Pharmar đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 22000:2018 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Tuy đã có hệ thống quản lý chất lượng chuẩn chỉnh như trên nhưng tại công ty cũng đưa thêm quy trình kiểm soát chất lượng riêng với 5 khâu kiểm soát chất lượng. Đầu tiên, các bộ phận phải kiểm soát nguyên liệu đầu vào chặt chẽ theo chứng nhậnxuất xứ, chứng nhận đạt chuẩn…

Tiếp theo phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật từng loại. Các khâu sau đó đều hướng đến việc đảm bảo chất lượng đầu ra cho sản phẩm như tuân thủ nghiêm ngặt độ đồng đều và sản xuất theo công thức, sản phẩm cuối được kiểm soát theo hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Chưa dừng lại ở đó, Atoko Pharmar còn tiếp tục có thêm nhiều yêu cầu và quy định chặt chẽ để đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu cao nhất.

Lợi thế các dòng sữa bột cho trẻ em của Atoko Pharmar- Ảnh 3.

Nhà máy sản xuất sữa bột trẻ em của Atoko Pharmar

"Ngoài việc đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm ở Viện Y tế công cộng TP HCM để kiểm soát các yêu cầu hóa lý của sản phẩm, công ty chúng tôi còn phối hợp một phòng thí nghiệm độc lập – đây là một đối tác uy tín trong nghiên cứu và kiểm soát chất lượng thực phẩm - nhằm kiểm soát mọi quy trình trong tất cả khâu đầu vào, đầu ra để đảm bảo chất lượng cao nhất cho sản phẩm. Tuy nhiên, dù rất tin tưởng vào khâu kiểm soát chất lượng của đơn vị này nhưng công ty chúng tôi vẫn cử đội ngũ có chuyên môn cao để kiểm tra lại các công đoạn của đối tác, giám sát trong các khâu quy trình nhằm mục tiêu mang đến những lon sữa bột tốt nhất cho trẻ", đại diện công ty Atoko Pharmar khẳng định.

Trong không khí khẩn trương chuẩn bị cho trẻ đón năm học mới 2025-2026, Atoko Pharmar vẫn hàng ngày đều đặn sản xuất sữa bột dinh dưỡng với 3 nhãn sữa đã được nhiều phụ huynh, trẻ em tin dùng, gồm: SKOOLMILK GROW PLUS (1-10 tuổi), SKOOLMILK GROWIQ PLUS (1-7 tuổi) vàVUS-SURE GOLD A+ (1-10 tuổi). Các sản phẩm này nhằm bổ sung chất dinh dưỡng, vitamin và kháong chất cho trẻ, giúp trẻ phát triển tối ưu trong giai đoạn vàng của phát triển thể chất và trí tuệ.

Sơn Nam

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

FINDKOSTS cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho trẻ theo chuẩn châu Âu

FINDKOSTS cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho trẻ theo chuẩn châu Âu

Khoẻ - Đẹp 22:06

Công ty cổ phần giải pháp dinh dưỡng FINDKOSTS (FINDKOSTS) cung cấp 3 loại sữa bột dành cho trẻ mầm non đến tiểu học theo chuẩn chất lượng dinh dưỡng châu Âu.

Độ tuổi vàng chỉnh nha cho trẻ: Phụ huynh đừng để lỡ trước thềm năm học mới

Độ tuổi vàng chỉnh nha cho trẻ: Phụ huynh đừng để lỡ trước thềm năm học mới

Khoẻ - Đẹp 16:20

Giai đoạn từ 6 - 12 tuổi là “cửa sổ cơ hội” để phát hiện và can thiệp sớm các vấn đề về răng, xương hàm như răng mọc lệch, khớp cắn sai, hàm hẹp.

BON Spa mở rộng hợp tác quốc tế tại Busan, Hàn Quốc

BON Spa mở rộng hợp tác quốc tế tại Busan, Hàn Quốc

Khoẻ - Đẹp 16:18

BON Spa là một trong 13 doanh nghiệp Việt đồng hành cùng Lãnh đạo UBND TP HCM tham gia “Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị TP HCM- Busan”

Một phụ nữ thoát khỏi mù mắt nhờ cấp cứu kịp thời sau khi bị ong đốt

Một phụ nữ thoát khỏi mù mắt nhờ cấp cứu kịp thời sau khi bị ong đốt

Khoẻ - Đẹp 17:00

Ngày 11-8, Bệnh viện Mắt Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết đã cứu kịp thời một phụ nữ bị ong đốt vùng mí dưới, giúp bảo toàn thị lực và tránh biến chứng nguy hiểm.

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 19:24

Hơn 1.000 người dân đã được khám, tư vấn miễn phí trong khuôn khổ lễ phát động Chương trình “Tiếp cận Y tế toàn diện - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2025”.

Doanh nhân Nguyễn Văn Bình chia sẻ về hành trình gian nan khi lập nghiệp

Doanh nhân Nguyễn Văn Bình chia sẻ về hành trình gian nan khi lập nghiệp

Khoẻ - Đẹp 19:50

Giám đốc điều hành Nha khoa Bình Dân Nguyễn Văn Bình đã chia sẻ về hành trình gian nan trong sự nghiệp kinh doanh của mình.

Béo phì đang là vấn đề toàn cầu

Béo phì đang là vấn đề toàn cầu

Khoẻ - Đẹp 15:24

Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TP HCM cùng HCDC tổ chức hội nghị dinh dưỡng "Gánh nặng kép về dinh dưỡng và những tiến bộ trong thực hành lâm sàng".

Tâm sự

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Tâm sự 13:44

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

TÁM

FINDKOSTS cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho trẻ theo chuẩn châu Âu

FINDKOSTS cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho trẻ theo chuẩn châu Âu

Khoẻ - Đẹp 22:06

Công ty cổ phần giải pháp dinh dưỡng FINDKOSTS (FINDKOSTS) cung cấp 3 loại sữa bột dành cho trẻ mầm non đến tiểu học theo chuẩn chất lượng dinh dưỡng châu Âu.

Quỹ Kiến tạo ước mơ phối hợp trao tặng nhà ở xã hội tại An Giang

Quỹ Kiến tạo ước mơ phối hợp trao tặng nhà ở xã hội tại An Giang

Bản lĩnh sống 14:17

Quỹ Kiến tạo Ước mơ (VNG Group bảo trợ) cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tặng 10 căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo tại xã Vĩnh Bình, (An Giang).

Độ tuổi vàng chỉnh nha cho trẻ: Phụ huynh đừng để lỡ trước thềm năm học mới

Độ tuổi vàng chỉnh nha cho trẻ: Phụ huynh đừng để lỡ trước thềm năm học mới

Khoẻ - Đẹp 16:20

Giai đoạn từ 6 - 12 tuổi là “cửa sổ cơ hội” để phát hiện và can thiệp sớm các vấn đề về răng, xương hàm như răng mọc lệch, khớp cắn sai, hàm hẹp.

BON Spa mở rộng hợp tác quốc tế tại Busan, Hàn Quốc

BON Spa mở rộng hợp tác quốc tế tại Busan, Hàn Quốc

Khoẻ - Đẹp 16:18

BON Spa là một trong 13 doanh nghiệp Việt đồng hành cùng Lãnh đạo UBND TP HCM tham gia “Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị TP HCM- Busan”

Hoa hậu Võ Thu Sương đến 60 quốc gia và vùng lãnh thổ quảng bá áo dài Việt

Hoa hậu Võ Thu Sương đến 60 quốc gia và vùng lãnh thổ quảng bá áo dài Việt

Chuyện của Sao 16:00

Từ năm 2019 đến nay, Hoa hậu – doanh nhân Võ Thu Sương đã chọn áo dài Việt Nam làm "bạn đồng hành" đặt chân tới 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

ITL cùng VLA tổ chức Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics

ITL cùng VLA tổ chức Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics

Điểm đến 11:48

Tập đoàn ITL và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đồng tổ chức “Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics".

Bông Ahh - Gen Z nhiệt huyết cất tuổi trẻ trong từng ký ức

Bông Ahh - Gen Z nhiệt huyết cất tuổi trẻ trong từng ký ức

Bản lĩnh sống 10:47

Mùa nhập học lại sắp về. Sân trường rộn rã tiếng nói cười, những bước chân mới đầy háo hức bước qua cánh cổng đại học, mang theo bao hoài bão của tuổi trẻ.

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Tiêu dùng thông minh 17:18

Grab công bố ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam.

Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển châu Á

Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển châu Á

Điểm đến 17:16

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - ACSN.

Công bố Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Công bố Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Điểm đến 17:25

Vừa qua, BTC cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2026 tổ chức họp báo, tại sự kiện, Hội đồng giám khảo (vòng sơ khảo miền Nam) chính thức được công bố.

Một phụ nữ thoát khỏi mù mắt nhờ cấp cứu kịp thời sau khi bị ong đốt

Một phụ nữ thoát khỏi mù mắt nhờ cấp cứu kịp thời sau khi bị ong đốt

Khoẻ - Đẹp 17:00

Ngày 11-8, Bệnh viện Mắt Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết đã cứu kịp thời một phụ nữ bị ong đốt vùng mí dưới, giúp bảo toàn thị lực và tránh biến chứng nguy hiểm.

Nam MC gây chú ý trên thảm đỏ Miss World Vietnam 2025

Nam MC gây chú ý trên thảm đỏ Miss World Vietnam 2025

Chuyện của Sao 08:49

MC Hoàng Đình Tùng (sống và làm việc tại TP HCM), đang là Top 20 Gương mặt truyền hình 2025 (The TVFace) – chương trình thực tế tìm kiếm MC tiềm năng của HTV.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?