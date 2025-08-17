Mon Amie có mặt tại 3 sự kiện lớn nhất tháng 8, kết nối các cặp đôi

Đây là chuỗi ngày hội đặc biệt, nơi Mon Amie đồng hành cùng hàng trăm cặp đôi trong hành trình chuẩn bị diện mạo lịch lãm và chỉn chu nhất cho ngày trọng đại.

Vietnam Wedding Week 2025 – 15/08 -17/8 | Landmark 81

Sự kiện quy tụ những thương hiệu hàng đầu ngành cưới, mang đến cho khách tham quan trải nghiệm đẳng cấp từ trang phục đến dịch vụ. Mon Amie giới thiệu bộ sưu tập suit cưới chuẩn mực, kết hợp tinh tế giữa sáng tạo hiện đại và kỹ nghệ may đo tinh xảo.

The Garden Embrace – 16-17/8 | Claris Palace

Không gian cưới sân vườn đầy lãng mạn do Claris tổ chức, nơi các cặp đôi được chiêm ngưỡng và trải nghiệm nhiều phong cách cưới mới lạ.

The Garden Embrace không chỉ là một buổi showcase thông thường, mà là hành trình đánh thức mọi cảm xúc yêu thương. Từng chi tiết – từ sắc hoa, ánh sáng đến cách bày trí – đều được chăm chút để trở thành chất liệu kể câu chuyện tình yêu và câu chuyện thương hiệu. Đây là nơi mỗi bước chân, mỗi ánh nhìn đều mang một thông điệp, nơi các cặp đôi không chỉ tìm thấy ý tưởng cho lễ cưới mà còn cảm nhận được tinh thần và phong cách riêng mà họ muốn khắc ghi.

Marina of Love – 16-17/8 | Marina Bay & Saigon South Marina Club

Lễ cưới không còn đơn thuần là một nghi thức truyền thống, mà trở thành hành trình trải nghiệm được cá nhân hóa, chạm đến cảm xúc sâu thẳm và lưu giữ những ký ức khó phai. Mỗi câu chuyện tình yêu ở đây đều mang dấu ấn riêng, và Marina of Love chính là nơi "dòng chảy" ấy được tìm thấy.

Tại sự kiện, bạn sẽ được bước vào một không gian nơi:

Nghệ thuật và công nghệ hòa quyện, tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn.

Nét đẹp truyền thống được khoác tấm áo mới, vừa quen thuộc vừa tươi mới.

Trải nghiệm cá nhân hóa giúp mỗi cặp đôi tìm ra phong cách cưới của riêng mình.

Không gian độc bản, nơi mọi chi tiết đều được thiết kế tinh tế, nâng tầm giá trị cảm xúc.

Hành trình 3 ngày – 3 sự kiện liên tiếp này không chỉ là dịp Mon Amie gặp gỡ, kết nối cùng các cặp đôi, mà còn khẳng định cam kết đồng hành để mỗi chú rể tìm thấy phiên bản lịch lãm nhất của chính mình trong ngày trọng đại.

Cả 3 sự kiện cưới cùng diễn ra trong 3 ngày và đón chào hàng trăm cặp đôi đến với Mon Amie với nhiều ưu đãi hấp dẫn đang chờ đón quý khách trong chuỗi chương trình diễn ra. Bạn hãy nhanh chóng đăng ký và đến với gian hàng Mon Amie trong 3 sự kiện này để sớm nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé!

Hẹn gặp bạn tại các booth Mon Amie trong 3 sự kiện và tận hưởng ưu đãi đặc biệt chỉ có trong tháng 8 này!

