Mon Amie có mặt tại 3 sự kiện lớn nhất tháng 8, kết nối các cặp đôi

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại các sự kiện ra mắt đặc biệt ở TP HCM (11-2) và Hà Nội (18-2).

Tết đến gần, không khí sum vầy lan tỏa khắp nơi, gợi lại những ký ức ấm áp bên gia đình, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Vào ngày 16-1 vừa qua, Theorganikcoffee đã có cuộc họp với Naturland nhằm thảo luận và định hướng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ.

Sun&Wind – một thành viên của GC Food Group, vừa giới thiệu dòng sản phẩm đột phá mang tên Dr Táo.

Với việc nhận giải Sao Vàng Đất Việt, Vinacoco đã chứng minh nỗ lực vượt trội trong kinh doanh đồng thời khẳng định cam kết phát triển bền vững.

Tại lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2024 diễn ra tối 18-12 ở Hà Nội, Vinacoco thành viên GC Food Group, đã xuất sắc nhận giải.

Nhất Hương Group tổ chức "Lễ công bố định vị và hệ thống nhận diện thương hiệu mới".

Liên chi hội Bánh Việt Nam (Hiệp Hội Du lịch Việt Nam) đã tổ chức cuộc thi đầu bếp tài năng quốc tế tại Việt Nam - The Viet Nam Bakery cup 2024 (VNBC).

Mon Amie có mặt tại 3 sự kiện lớn nhất tháng 8, kết nối các cặp đôi

17 tháng 8, 2025 | 12:55

Mon Amie tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành cưới khi góp mặt cùng lúc tại 3 sự kiện cưới quy mô lớn diễn ra liên tiếp trong 3 ngày 15 đến 17- 8.

Đây là chuỗi ngày hội đặc biệt, nơi Mon Amie đồng hành cùng hàng trăm cặp đôi trong hành trình chuẩn bị diện mạo lịch lãm và chỉn chu nhất cho ngày trọng đại.

Mon Amie có mặt tại 3 sự kiện lớn nhất tháng 8, kết nối các cặp đôi. - Ảnh 1.

Mon Amie có mặt tại 3 sự kiện lớn nhất tháng 8, kết nối các cặp đôi. - Ảnh 2.

Vietnam Wedding Week 2025 – 15/08 -17/8 | Landmark 81

Sự kiện quy tụ những thương hiệu hàng đầu ngành cưới, mang đến cho khách tham quan trải nghiệm đẳng cấp từ trang phục đến dịch vụ. Mon Amie giới thiệu bộ sưu tập suit cưới chuẩn mực, kết hợp tinh tế giữa sáng tạo hiện đại và kỹ nghệ may đo tinh xảo.

Mon Amie có mặt tại 3 sự kiện lớn nhất tháng 8, kết nối các cặp đôi. - Ảnh 3.

The Garden Embrace – 16-17/8 | Claris Palace

Không gian cưới sân vườn đầy lãng mạn do Claris tổ chức, nơi các cặp đôi được chiêm ngưỡng và trải nghiệm nhiều phong cách cưới mới lạ.

The Garden Embrace không chỉ là một buổi showcase thông thường, mà là hành trình đánh thức mọi cảm xúc yêu thương. Từng chi tiết – từ sắc hoa, ánh sáng đến cách bày trí – đều được chăm chút để trở thành chất liệu kể câu chuyện tình yêu và câu chuyện thương hiệu. Đây là nơi mỗi bước chân, mỗi ánh nhìn đều mang một thông điệp, nơi các cặp đôi không chỉ tìm thấy ý tưởng cho lễ cưới mà còn cảm nhận được tinh thần và phong cách riêng mà họ muốn khắc ghi.

Mon Amie có mặt tại 3 sự kiện lớn nhất tháng 8, kết nối các cặp đôi. - Ảnh 4.

Marina of Love – 16-17/8 | Marina Bay & Saigon South Marina Club

Lễ cưới không còn đơn thuần là một nghi thức truyền thống, mà trở thành hành trình trải nghiệm được cá nhân hóa, chạm đến cảm xúc sâu thẳm và lưu giữ những ký ức khó phai. Mỗi câu chuyện tình yêu ở đây đều mang dấu ấn riêng, và Marina of Love chính là nơi "dòng chảy" ấy được tìm thấy.

Tại sự kiện, bạn sẽ được bước vào một không gian nơi:

Nghệ thuật và công nghệ hòa quyện, tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn.

Nét đẹp truyền thống được khoác tấm áo mới, vừa quen thuộc vừa tươi mới.

Trải nghiệm cá nhân hóa giúp mỗi cặp đôi tìm ra phong cách cưới của riêng mình.

Không gian độc bản, nơi mọi chi tiết đều được thiết kế tinh tế, nâng tầm giá trị cảm xúc.

Hành trình 3 ngày – 3 sự kiện liên tiếp này không chỉ là dịp Mon Amie gặp gỡ, kết nối cùng các cặp đôi, mà còn khẳng định cam kết đồng hành để mỗi chú rể tìm thấy phiên bản lịch lãm nhất của chính mình trong ngày trọng đại.

Cả 3 sự kiện cưới cùng diễn ra trong 3 ngày và đón chào hàng trăm cặp đôi đến với Mon Amie với nhiều ưu đãi hấp dẫn đang chờ đón quý khách trong chuỗi chương trình diễn ra. Bạn hãy nhanh chóng đăng ký và đến với gian hàng Mon Amie trong 3 sự kiện này để sớm nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé!

Mon Amie có mặt tại 3 sự kiện lớn nhất tháng 8, kết nối các cặp đôi. - Ảnh 5.

Hẹn gặp bạn tại các booth Mon Amie trong 3 sự kiện và tận hưởng ưu đãi đặc biệt chỉ có trong tháng 8 này!

Mon Amie có mặt tại 3 sự kiện lớn nhất tháng 8, kết nối các cặp đôi. - Ảnh 6.

Hotline/Zalo: 0968.111.118 - 0888.111.118

📩 Email: Contact@monamie.vn

➡️ CN1: 357 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TP HCM

➡️ CN2: 114-116 Hồ Văn Huê, Phường Đức Nhuận, TP HCM

➡️ CN3: 80-82-84 Đường 3/2, Phường Hòa Hưng, TP HCM

➡️ CN4: 37-39 Dương Tử Giang, Phường Chợ Lớn, TP HCM

➡️ CN5: Caravelle Hotel, 19-23 Lam Son Square, Phường Sài Gòn, TP HCM

➡️ CN6: 13 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, TP HCM

➡️ CN7: Serenity Sky Villas, 259 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP HCM

➡️ CN8: Đường số 8, KP3 , Phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai

P..Nguyễn

