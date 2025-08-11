Một phụ nữ thoát khỏi mù mắt nhờ cấp cứu kịp thời sau khi bị ong đốt

Bệnh viện tiếp nhận bà L.T.L (Sinh năm 1973, Hoa Lư) trong tình trạng sưng nề, đau nhức dữ dội vùng mí dưới sau khi bị ong đốt.

Hình ảnh kết mạc bị phù toàn bộ - chụp qua máy sinh hiển vi

Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực. Nhận thấy mắt bà L. sưng nhanh và đau tăng, có biểu hiện choáng váng gia đình đã lập tức đưa bà đến bệnh viện Mắt Hoa Lư chỉ khoảng 30 phút sau khi bị nạn.

Tại khoa Cấp cứu, BS Trịnh Thế Sơn - Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Quản lý chất lượng bệnh viện Mắt Hoa Lư, trực tiếp thăm khám. Qua kiểm tra, bác sĩ nhận định đây là tổn thương vùng mi mắt do nọc độc côn trùng, sưng nề lớn, phù toàn bộ kết mạc, nguy cơ gây nhiễm trùng, viêm mô quanh hốc mắt hoặc phản ứng phản vệ nặng nếu không xử lý đúng cách.

Bệnh nhân đã được tiến hành dùng thuốc chống viêm dự phòng sốc phản vệ, giảm đau, kháng sinh tra, đồng thời nhập viện theo dõi. Nhờ can thiệp kịp thời, mắt bà L. dần giảm sưng, giảm đau, không xuất hiện phản ứng nguy hiểm và thị lực được bảo toàn.

BS Trịnh Thế Sơn trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân

BS Trịnh Thế Sơn khuyến cáo hàng năm có hàng nghìn trường hợp cấp cứu do bị ong đốt và có rất nhiều trường hợp tử vong do sốc phản vệ với độc tố của ong do chủ quan và không điều trị đúng cách.

Khi bị ong hoặc côn trùng đốt ở vùng mắt, tuyệt đối không tự ý chà xát, nặn nọc độc hay đắp các loại lá/thuốc dân gian. Cần rửa nhẹ bằng nước sạch và đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt để được xử trí đúng, tránh nguy cơ nhiễm trùng hoặc ảnh hưởng thị lực.

Đồng thời, bác sĩ cũng muốn nhắn nhủ trong cấp cứu chấn thương mắt, thời gian chính là thị lực - can thiệp càng sớm, cơ hội bảo toàn đôi mắt càng cao. Vì vậy, hãy xử trí đúng cách và đến bệnh viện chuyên khoa ngay khi xảy ra sự cố để được điều trị kịp thời.