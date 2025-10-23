Khai mạc CICON ASEAN5+ 2025 tại TP HCM

UOB Việt Nam tung bộ thẻ tín dụng với hàng loạt ưu đãi độc quyền khắp ASEAN

UOB Việt Nam tung bộ thẻ tín dụng với hàng loạt ưu đãi độc quyền khắp ASEAN

Tiêu dùng thông minh 13:00

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa ra mắt danh mục thẻ tín dụng được làm mới với nhiều cải tiến.

Elite Dental chính thức đạt chuẩn chất lượng AACI

Elite Dental chính thức đạt chuẩn chất lượng AACI

Khoẻ - Đẹp 12:58

Elite Dental vừa tổ chức Lễ công bố "Hệ thống nha khoa cao cấp quốc tế Elite Dental chính thức đạt chuẩn chất lượng AACI (Mỹ)".

Grab Việt Nam khởi động chương trình Vững-Xanh

Grab Việt Nam khởi động chương trình Vững-Xanh

Khoẻ - Đẹp 09:42

Grab Việt Nam khởi động chương trình Vững-Xanh nhằm thúc đẩy các dự án bảo vệ môi trường thông qua hợp tác với cơ quan ban ngành địa phương và các đối tác.

TS-NTK Quỳnh Paris: Sứ mệnh kết nối cộng đồng quốc tế bằng ngôn ngữ thời trang

TS-NTK Quỳnh Paris: Sứ mệnh kết nối cộng đồng quốc tế bằng ngôn ngữ thời trang

Chuyện của Sao 06:40

Nhận lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản, TS-NTK Quỳnh Paris tham gia chương trình "Tình yêu không biên giới".

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược

Khoẻ - Đẹp 22:31

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions phối hợp tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược.

NTK Lê Minh Phú - TS Quỳnh Paris: Hai thế hệ, một tình yêu thời trang

NTK Lê Minh Phú - TS Quỳnh Paris: Hai thế hệ, một tình yêu thời trang

Chuyện của Sao 13:41

Vừa qua, giảng viên - NTK Lê Minh Phú đã mang BST “Tình yêu không biên giới - Trái đất, vũ trụ và con người” sang Nhật Bản trình diễn.

Trao quyền cho điều dưỡng, nâng tầm chăm sóc bệnh nhân

Trao quyền cho điều dưỡng, nâng tầm chăm sóc bệnh nhân

Khoẻ - Đẹp 13:36

Hội nghị khoa học Điều dưỡng 2025 đã được Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tổ chức ngày 18-10, tại Hà Nội.

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn: Người kiến tạo vẻ đẹp Việt, hết lòng vì cộng đồng

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn: Người kiến tạo vẻ đẹp Việt, hết lòng vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 11:34

Hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành thẩm mỹ, TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn không chỉ là một bác sĩ tài năng, mà còn là người mang trái tim nhân ái, hết lòng vì cộng đồng.

SME Mart ra mắt mô hình siêu thị tại nhà - HomeMart

SME Mart ra mắt mô hình siêu thị tại nhà - HomeMart

Tiêu dùng thông minh 09:59

Chiều 17-10, chuỗi siêu thị SME Mart chính thức được ra mắt tại TP HCM trước sự quan tâm của đông đảo khách hàng và các đối tác.

IIHC hợp tác chiến lược cùng SHMS, triển khai mô hình “du học thông minh”

IIHC hợp tác chiến lược cùng SHMS, triển khai mô hình “du học thông minh”

Điểm đến 13:40

Bước tiến đưa sinh viên Việt Nam đến các trường đại học thế giới ngành quản trị du lịch - khách sạn tiết kiệm đến 3,6 tỉ đồng qua mô hình "Du học thông minh".

Grab Việt Nam tăng cường hỗ trợ và kết nối các đối tác tài xế nữ

Grab Việt Nam tăng cường hỗ trợ và kết nối các đối tác tài xế nữ

Tiêu dùng thông minh 13:39

Grab Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chương trình Grab Chị Em - chương trình dành cho nữ đối tác tài xế thông qua nhiều sáng kiến hỗ trợ thiết thực.

Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc

Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc

Bản lĩnh sống 22:30

Sau 9 tháng triển khai, chương trình GEARS@VN đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam đo lường và cải thiện chỉ số bình đẳng giới.

Nữ doanh nhân Việt Nam góp 1 tỉ đồng xây cầu cho người dân vùng bão lũ

Nữ doanh nhân Việt Nam góp 1 tỉ đồng xây cầu cho người dân vùng bão lũ

Điểm đến 11:03

CLB Nữ Doanh nhân Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu đã tổ chức giao lưu gặp mặt thường niên với chủ đề "Những mốc son lịch sử A80, A50".

Việt Nam và Cuba kết nối công nghệ sinh học vì tương lai xanh

Việt Nam và Cuba kết nối công nghệ sinh học vì tương lai xanh

Khoẻ - Đẹp 22:58

Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe tự nhiên Việt Nam – Cuba vừa ký kết tại La Habana.

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt

Khoẻ - Đẹp 15:59

Công ty SCC được vinh danh “Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025” và “Top 1 nhà sản xuất hóa - mỹ phẩm tại Việt Nam” do CareerViet tổ chức bình chọn.

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

Bản lĩnh sống 14:32

Với tinh thần cầu tiến và bản lĩnh, doanh nhân Lê Ngọc Thức vươn lên từ một người bảo vệ trở thành Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương.

BON Spa đoạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025"

BON Spa đoạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025"

Khoẻ - Đẹp 13:16

BON Spa vừa vinh dự nhận được Danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM năm 2025" do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) xét chọn.

BIDV MetLife có hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới

BIDV MetLife có hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới

Khoẻ - Đẹp 09:00

BIDV MetLife vừa tổ chức sự kiện trực tuyến giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới.

Generali Việt Nam lập “hat-trick” 3 giải thưởng tại APEA 2025

Generali Việt Nam lập “hat-trick” 3 giải thưởng tại APEA 2025

Khoẻ - Đẹp 08:56

Generali Việt Nam xuất sắc được xướng tên ở 3 hạng mục danh giá: Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á; Thương hiệu truyền cảm hứng và Doanh nhân xuất sắc Châu Á.

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp

Điểm đến 14:43

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa là điểm hẹn của những du khách yêu thích phong cách nghỉ dưỡng sang trọng trong sự riêng tư tuyệt đối.

Khai mạc CICON ASEAN5+ 2025 tại TP HCM

23 tháng 10, 2025 | 09:41

Diễn đàn Cicon Quốc tế – Hội nghị Công nghiệp Đô thị Văn hóa Thông minh năm 2025 (Cicon International Forum 2025) đã diễn ra tại tòa nhà Landmark 81 (TP HCM)

Khai mạc CICON ASEAN5+ 2025 tại Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Sự kiện do các doanh nghiệp trong cộng đồng Doanh nhân Việt Nam, đối tác trong và ngoài nước tổ chức… Với hơn 500 đại biểu đến từ các lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế, nông nghiệp, văn hóa và công nghiệp sáng tạo tham gia sự kiện. Với chủ đề "CICON ASEAN5+ 2025 – Công nghiệp Hội tụ Văn hóa Đô thị", Diễn đàn năm nay dự kiến quy tụ hơn 500 đại biểu gồm các doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia và 40 diễn giả đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới tham gia tọa đàm. Sự kiện là cơ hội để trao đổi, kết nối và hợp tác giữa các lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế, nông nghiệp, văn hóa và sáng tạo trong ngành điện ảnh – hướng tới xây dựng thành phố tương lai trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Khai mạc CICON ASEAN5+ 2025 tại Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Các chủ đề trọng tâm được thảo luận tại diễn đàn bao gồm:

- Đô thị Thông minh và Thành phố Tương lai – những xu hướng công nghệ định hình không gian sống mới.

- Sống sót và phát triển trong kỷ nguyên AI – ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị, giáo dục và sáng tạo nội dung.

- Nền tảng ASEAN và Hợp tác Khu vực – hướng đến sự hội tụ công nghiệp và giao lưu văn hóa.

- Tài chính tương lai với DeFi, nông nghiệp đô thị thông minh, và khởi nghiệp giáo dục – những lĩnh vực mang tính thời đại, cấp bách và có giá trị ứng dụng cao.

Khai mạc CICON ASEAN5+ 2025 tại Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Đặc biệt,"CICON ASEAN5+ 2025 còn là không gian kết nối văn hóa và đầu tư quốc tế. Nhiều hoạt động hợp tác đặc biệt sẽ diễn ra, trong đó có sự xuất hiện của kênh truyền hình KBS (Hàn Quốc), sự phối hợp giữa kênh Today TV cùng sự ra đời của Ủy ban Nghệ thuật Châu Âu (AAC) nhằm thúc đẩy vai trò của công nghiệp văn hóa trong phát triển bền vững. Giải thưởng "CICON AWARD 2025.

Điểm nhấn của sự kiện là Đêm Gala Nghệ thuật "Kiệt tác Sóng Đôi" diễn ra vào tối 22/10 tại Landmark 81, nơi khán giả sẽ được thưởng thức màn giao thoa nghệ thuật Việt Nam – Hàn Quốc thông qua các bộ sưu tập thời trang độc đáo và phần trình diễn của những giọng ca hàng đầu Việt Nam.

Khai mạc CICON ASEAN5+ 2025 tại Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Diễn đàn CICON ASEAN5+ 2025 hứa hẹn sẽ là bước tiến quan trọng trong hành trình đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối công nghiệp – đô thị – văn hóa của khu vực, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam.

P.Nguyễn

