Khai mạc CICON ASEAN5+ 2025 tại TP HCM

Sự kiện do các doanh nghiệp trong cộng đồng Doanh nhân Việt Nam, đối tác trong và ngoài nước tổ chức… Với hơn 500 đại biểu đến từ các lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế, nông nghiệp, văn hóa và công nghiệp sáng tạo tham gia sự kiện. Với chủ đề "CICON ASEAN5+ 2025 – Công nghiệp Hội tụ Văn hóa Đô thị", Diễn đàn năm nay dự kiến quy tụ hơn 500 đại biểu gồm các doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia và 40 diễn giả đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới tham gia tọa đàm. Sự kiện là cơ hội để trao đổi, kết nối và hợp tác giữa các lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế, nông nghiệp, văn hóa và sáng tạo trong ngành điện ảnh – hướng tới xây dựng thành phố tương lai trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Các chủ đề trọng tâm được thảo luận tại diễn đàn bao gồm:

- Đô thị Thông minh và Thành phố Tương lai – những xu hướng công nghệ định hình không gian sống mới.

- Sống sót và phát triển trong kỷ nguyên AI – ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị, giáo dục và sáng tạo nội dung.

- Nền tảng ASEAN và Hợp tác Khu vực – hướng đến sự hội tụ công nghiệp và giao lưu văn hóa.

- Tài chính tương lai với DeFi, nông nghiệp đô thị thông minh, và khởi nghiệp giáo dục – những lĩnh vực mang tính thời đại, cấp bách và có giá trị ứng dụng cao.

Đặc biệt,"CICON ASEAN5+ 2025 còn là không gian kết nối văn hóa và đầu tư quốc tế. Nhiều hoạt động hợp tác đặc biệt sẽ diễn ra, trong đó có sự xuất hiện của kênh truyền hình KBS (Hàn Quốc), sự phối hợp giữa kênh Today TV cùng sự ra đời của Ủy ban Nghệ thuật Châu Âu (AAC) nhằm thúc đẩy vai trò của công nghiệp văn hóa trong phát triển bền vững. Giải thưởng "CICON AWARD 2025.

Điểm nhấn của sự kiện là Đêm Gala Nghệ thuật "Kiệt tác Sóng Đôi" diễn ra vào tối 22/10 tại Landmark 81, nơi khán giả sẽ được thưởng thức màn giao thoa nghệ thuật Việt Nam – Hàn Quốc thông qua các bộ sưu tập thời trang độc đáo và phần trình diễn của những giọng ca hàng đầu Việt Nam.

Diễn đàn CICON ASEAN5+ 2025 hứa hẹn sẽ là bước tiến quan trọng trong hành trình đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối công nghiệp – đô thị – văn hóa của khu vực, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam.