BIDV MetLife có hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới





Hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới của BIDV MetLife bao gồm 3 sản phẩm bảo hiểm chính, 3 sản phẩm đính kèm và gói dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn diện.

Theo đó, sự kiện "Chủ động tương lai" được phát sóng trực tiếp trên fanpage Ngân hàng BIDV và fanpage Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.

Gói dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn diện - An thể chất - Vững tương lai.

BIDV MetLife hướng tới việc mang đến cho khách hàng những lựa chọn linh hoạt, đa dạng, phù hợp với nhu cầu và chủ động bảo vệ tương lai cho chính mình và những người thương yêu.

Tại sự kiện, BIDV MetLife đã giới thiệu Hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới gồm: 3 sản phẩm bảo hiểm chính, bao gồm: "Chủ động tương lai" là giải pháp Bảo hiểm Liên kết chung đóng phí định kỳ, mang đến sự linh hoạt trong việc bảo vệ và tích lũy, phù hợp với đa dạng nhóm khách hàng, cùng nhiều nhu cầu khác nhau.

"Quà tặng tương lai" là sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung đóng phí một lần, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp với ba ưu điểm nổi bật: bảo vệ - tích lũy - chuyển giao tài sản linh hoạt. Và cuối cùng, "Hành trình trọn vẹn" - sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ - giúp bảo vệ tài chính hữu hiệu trước những rủi ro bất ngờ, san sẻ kịp thời gánh nặng để khách hàng an tâm trong cuộc sống.

3 sản phẩm đính kèm để khách hàng có thể cá nhân hóa kế hoạch bảo vệ toàn diện hơn, gồm: Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí giúp giảm nhẹ gánh nặng chi phí điều trị; Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo toàn diện bảo vệ trước 109 bệnh hiểm nghèo; Bảo hiểm Tai nạn Tăng cường mở rộng lớp phòng vệ tài chính trước những rủi ro tai nạn không thể lường trước.

Gói dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn diện "An thể chất - Vững tương lai", gồm bốn quyền lợi nổi bật: tư vấn trực tuyến, khám sức khỏe tổng quát, thư ký y khoa và đào tạo/hội thảo sức khỏe.

Tại sự kiện, bà Elena Butarova, Phó Chủ tịch cấp cao MetLife Châu Á, Tổng Giám đốc BIDV MetLife, chia sẻ: "Từ năm 2014 đến nay, BIDV MetLife đã trải qua hành trình 11 năm không ngừng phát triển và tự hào đồng hành cùng gần 200.000 khách hàng trong việc bảo vệ tài chính và vun đắp tương lai cho gia đình. Trong khuôn khổ chiến lược toàn cầu New Frontier của Tập đoàn MetLife, chúng tôi thiết kế hệ sinh thái giải pháp thế hệ mới nhằm đồng hành cùng khách hàng Việt Nam trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Đây không chỉ là những sản phẩm bảo hiểm thông thường mà đó còn là những giải pháp tài chính cá nhân hóa, linh hoạt vượt trội, và đặc biệt được 'may đo' dành riêng cho nhu cầu của người Việt".