BIDV MetLife có hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon 21:10

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon 11:29

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Món ngon 08:51

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Món ngon 15:58

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Món ngon 21:17

Mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại các sự kiện ra mắt đặc biệt ở TP HCM (11-2) và Hà Nội (18-2).

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Món ngon 07:26

Tết đến gần, không khí sum vầy lan tỏa khắp nơi, gợi lại những ký ức ấm áp bên gia đình, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Naturland quan tâm đến phát triển cà phê hữu cơ bền vững

Món ngon 08:55

Vào ngày 16-1 vừa qua, Theorganikcoffee đã có cuộc họp với Naturland nhằm thảo luận và định hướng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ.

BIDV MetLife có hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới

13 tháng 10, 2025 | 09:00

BIDV MetLife vừa tổ chức sự kiện trực tuyến giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới.


Hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới của BIDV MetLife bao gồm 3 sản phẩm bảo hiểm chính, 3 sản phẩm đính kèm và gói dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn diện.

Theo đó, sự kiện "Chủ động tương lai" được phát sóng trực tiếp trên fanpage Ngân hàng BIDV và fanpage Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.

BIDV MetLife có hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới - Ảnh 1.

Gói dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn diện - An thể chất - Vững tương lai.

BIDV MetLife hướng tới việc mang đến cho khách hàng những lựa chọn linh hoạt, đa dạng, phù hợp với nhu cầu và chủ động bảo vệ tương lai cho chính mình và những người thương yêu.

Tại sự kiện, BIDV MetLife đã giới thiệu Hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới gồm: 3 sản phẩm bảo hiểm chính, bao gồm: "Chủ động tương lai" là giải pháp Bảo hiểm Liên kết chung đóng phí định kỳ, mang đến sự linh hoạt trong việc bảo vệ và tích lũy, phù hợp với đa dạng nhóm khách hàng, cùng nhiều nhu cầu khác nhau.

"Quà tặng tương lai" là sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung đóng phí một lần, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp với ba ưu điểm nổi bật: bảo vệ - tích lũy - chuyển giao tài sản linh hoạt. Và cuối cùng, "Hành trình trọn vẹn" - sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ - giúp bảo vệ tài chính hữu hiệu trước những rủi ro bất ngờ, san sẻ kịp thời gánh nặng để khách hàng an tâm trong cuộc sống.

3 sản phẩm đính kèm để khách hàng có thể cá nhân hóa kế hoạch bảo vệ toàn diện hơn, gồm: Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí giúp giảm nhẹ gánh nặng chi phí điều trị; Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo toàn diện bảo vệ trước 109 bệnh hiểm nghèo; Bảo hiểm Tai nạn Tăng cường mở rộng lớp phòng vệ tài chính trước những rủi ro tai nạn không thể lường trước.

Gói dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn diện "An thể chất - Vững tương lai", gồm bốn quyền lợi nổi bật: tư vấn trực tuyến, khám sức khỏe tổng quát, thư ký y khoa và đào tạo/hội thảo sức khỏe.

Tại sự kiện, bà Elena Butarova, Phó Chủ tịch cấp cao MetLife Châu Á, Tổng Giám đốc BIDV MetLife, chia sẻ: "Từ năm 2014 đến nay, BIDV MetLife đã trải qua hành trình 11 năm không ngừng phát triển và tự hào đồng hành cùng gần 200.000 khách hàng trong việc bảo vệ tài chính và vun đắp tương lai cho gia đình. Trong khuôn khổ chiến lược toàn cầu New Frontier của Tập đoàn MetLife, chúng tôi thiết kế hệ sinh thái giải pháp thế hệ mới nhằm đồng hành cùng khách hàng Việt Nam trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Đây không chỉ là những sản phẩm bảo hiểm thông thường mà đó còn là những giải pháp tài chính cá nhân hóa, linh hoạt vượt trội, và đặc biệt được 'may đo' dành riêng cho nhu cầu của người Việt".

Song Hà

Generali Việt Nam lập “hat-trick” 3 giải thưởng tại APEA 2025

Khoẻ - Đẹp 08:56

Generali Việt Nam xuất sắc được xướng tên ở 3 hạng mục danh giá: Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á; Thương hiệu truyền cảm hứng và Doanh nhân xuất sắc Châu Á.

Khi kim cương "kể chuyện" văn hóa

Khoẻ - Đẹp 16:21

Jemmia Diamond là thương hiệu trang sức kim cương cao cấp, minh bạch với tôn chỉ tôn vinh tinh hoa di sản Việt.

Hanwha Life triển khai chương trình "Finance Mentor" tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 15:19

Hanwha Life, công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên của Hàn Quốc, vừa triển khai chương trình tuyển chọn các tài năng trẻ xuất sắc tại TP HCM.

MoMo khởi động dự án “Grow with MoMo - Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”

Khoẻ - Đẹp 15:18

Ngày 7-10, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo phối hợp cùng Media AI Lab chính thức khởi động dự án “Grow with MoMo – Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”.

Món quà ý nghĩa từ quỹ "Vững thể chất, Vững tương lai"

Khoẻ - Đẹp 16:11

Trong hai ngày 2 và 3-10 tại Đà Nẵng, chương trình thiện nguyện "Vững thể chất, Vững tương lai" đã diễn ra tại xã Hùng Sơn và xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng.

Garmin Run Vietnam 2025, hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững

Khoẻ - Đẹp 14:09

Garmin Run Vietnam 2025 khép lại thành công với gần 6.000 runners tham dự, trở thành ngày hội thể thao cộng đồng sôi động.

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

Khoẻ - Đẹp 15:04

Phạm Chí Bình, nhà sáng lập thương hiệu 365 AI Beauty, từ vùng quê nghèo đến ước mơ thay đổi ngành làm đẹp trong kỷ nguyên số.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Tâm sự 13:44

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

Generali Việt Nam lập “hat-trick” 3 giải thưởng tại APEA 2025

Khoẻ - Đẹp 08:56

Generali Việt Nam xuất sắc được xướng tên ở 3 hạng mục danh giá: Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á; Thương hiệu truyền cảm hứng và Doanh nhân xuất sắc Châu Á.

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp

Điểm đến 14:43

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa là điểm hẹn của những du khách yêu thích phong cách nghỉ dưỡng sang trọng trong sự riêng tư tuyệt đối.

Cathay Travel Fair lần đầu tổ chức tại Việt Nam, quảng bá du lịch Hồng Kông - Trung Quốc

Điểm đến 12:34

Lần đầu tiên, Cathay Pacific tổ chức Cathay Travel Fair - Khám Phá Hồng Kông Với Cathay Pacific tại Việt Nam.

CICON ASEAN5 2025: Kết nối kiến tạo Cộng đồng doanh nhân Việt-Hàn

Điểm đến 12:34

Diễn đàn CICON ASEAN5 2025 chính thức khai mạc từ ngày 22 đến 23-10 tại tòa nhà Landmark 81, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh

Điểm đến 15:00

Tuần qua, Trạm dừng chân Suối Đá Hòn Giao đã tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa mang tên "Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười".

Nhẫn cưới độc bản: Tierra Diamond kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ thiết kế

Tiêu dùng thông minh 14:28

Nhẫn cưới không chỉ là dấu ấn hôn nhân mà còn là tín vật lưu giữ trọn vẹn câu chuyện tình yêu của mỗi cặp đôi.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

Grab thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện

Tiêu dùng thông minh 10:00

Grab Việt Nam chính thức thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện tại Hà Nội, bổ sung một lựa chọn trong danh mục dịch vụ di chuyển đa dạng dành cho người dùng Grab.

Khi kim cương "kể chuyện" văn hóa

Khoẻ - Đẹp 16:21

Jemmia Diamond là thương hiệu trang sức kim cương cao cấp, minh bạch với tôn chỉ tôn vinh tinh hoa di sản Việt.

Hanwha Life triển khai chương trình "Finance Mentor" tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 15:19

Hanwha Life, công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên của Hàn Quốc, vừa triển khai chương trình tuyển chọn các tài năng trẻ xuất sắc tại TP HCM.

MoMo khởi động dự án “Grow with MoMo - Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”

Khoẻ - Đẹp 15:18

Ngày 7-10, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo phối hợp cùng Media AI Lab chính thức khởi động dự án “Grow with MoMo – Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.