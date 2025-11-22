AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”





Đây là năm thứ 7 liên tiếp kể từ 2018, minh chứng cho cam kết bền vững của AstraZeneca trong việc kiến tạo một môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm, đa dạng và đổi mới.

Với gần 800 nhân sự và hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, AstraZeneca luôn không ngừng đầu tư phát triển tài năng, nuôi dưỡng văn hóa học tập và trao quyền, để mỗi cá nhân được truyền cảm hứng vượt qua giới hạn, đóng góp cho mục tiêu chung: thúc đẩy tiến bộ khoa học vì sức khỏe cộng đồng.

AstraZeneca Việt Nam không ngừng đầu tư phát triển đội ngũ nhân sự tài năng, đa dạng, đồng thời nuôi dưỡng văn hóa học tập, đổi mới và trao quyền. Môi trường làm việc tại đây truyền cảm hứng để mỗi cá nhân vượt qua giới hạn của bản thân, đóng góp cho mục tiêu chung là thúc đẩy tiến bộ khoa học vì sức khỏe cộng đồng.

Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên Pulse 2024 cho thấy nhân viên AstraZeneca cảm nhận rõ sự gắn kết, được lắng nghe và trân trọng, phản ánh văn hóa hòa nhập và đa dạng. Chúng tôi khuyến khích đối thoại cởi mở, chia sẻ ý tưởng mới và duy trì chuẩn mực đạo đức trong mọi hoạt động.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Atul Tandon, Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ:"Sự ghi nhận này như một minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể AstraZeneca Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc cởi mở, hợp tác và trao quyền. Suốt hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu cải thiện cuộc sống của bệnh nhân, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế, đồng thời góp phần cùng đất nước hướng tới tương lai xanh và bền vững, phù hợp với cam kết chung về Net Zero. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục tạo ra những giá trị thiết thực cho con người và xã hội".

Việc AstraZeneca Việt Nam tiếp tục được vinh danh khẳng định chiến lược phát triển nhân lực bền vững và những đóng góp cho cộng đồng.