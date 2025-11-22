AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

22 tháng 11, 2025

AstraZeneca Việt Nam được Anphabe vinh danh “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, giữ vị trí top 4 toàn ngành dược/ thiết bị y tế/ chăm sóc sức khỏe.


Đây là năm thứ 7 liên tiếp kể từ 2018, minh chứng cho cam kết bền vững của AstraZeneca trong việc kiến tạo một môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm, đa dạng và đổi mới.

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” - Ảnh 1.

Với gần 800 nhân sự và hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, AstraZeneca luôn không ngừng đầu tư phát triển tài năng, nuôi dưỡng văn hóa học tập và trao quyền, để mỗi cá nhân được truyền cảm hứng vượt qua giới hạn, đóng góp cho mục tiêu chung: thúc đẩy tiến bộ khoa học vì sức khỏe cộng đồng.

AstraZeneca Việt Nam không ngừng đầu tư phát triển đội ngũ nhân sự tài năng, đa dạng, đồng thời nuôi dưỡng văn hóa học tập, đổi mới và trao quyền. Môi trường làm việc tại đây truyền cảm hứng để mỗi cá nhân vượt qua giới hạn của bản thân, đóng góp cho mục tiêu chung là thúc đẩy tiến bộ khoa học vì sức khỏe cộng đồng.

Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên Pulse 2024 cho thấy nhân viên AstraZeneca cảm nhận rõ sự gắn kết, được lắng nghe và trân trọng, phản ánh văn hóa hòa nhập và đa dạng. Chúng tôi khuyến khích đối thoại cởi mở, chia sẻ ý tưởng mới và duy trì chuẩn mực đạo đức trong mọi hoạt động.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Atul Tandon, Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ:"Sự ghi nhận này như một minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể AstraZeneca Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc cởi mở, hợp tác và trao quyền. Suốt hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu cải thiện cuộc sống của bệnh nhân, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế, đồng thời góp phần cùng đất nước hướng tới tương lai xanh và bền vững, phù hợp với cam kết chung về Net Zero. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục tạo ra những giá trị thiết thực cho con người và xã hội".  

Việc AstraZeneca Việt Nam tiếp tục được vinh danh khẳng định chiến lược phát triển nhân lực bền vững và những đóng góp cho cộng đồng.

Song Hà

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.