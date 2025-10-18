IIHC hợp tác chiến lược cùng SHMS, triển khai mô hình “du học thông minh”





Trường IMPERIAL International Hospitality Management College (IIHC) - thành viên của Tập đoàn IMPERIAL vừa chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Swiss Hotel Management School (SHMS), trường thuộc Tốp 3 thế giới trong lĩnh vực Hospitality & Leisure Management (QS World University Rankings 2025), và là thành viên của Swiss Education Group (SEG), Thụy Sĩ.

Sự kiện đánh dấu bước hoàn thiện mạng lưới hợp tác quốc tế của IIHC với các trường đại học hàng đầu thế giới, khẳng định vị thế tiên phong của IIHC là mô hình "Khách sạn trường - Hotel School " chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam - nơi sinh viên học tập trong môi trường khách sạn 5 sao và nhận bằng cấp quốc tế được công nhận toàn cầu.

Theo thỏa thuận, sinh viên hoàn thành chương trình Advanced Diploma in Hotel Management (NCFE UK Level 5) tại IIHC sẽ được chuyển tiếp vào năm cuối tại SHMS (Leysin Campus, Thụy Sĩ) để nhận hai bằng quốc tế.

Sinh viên IIHC được hưởng ưu đãi học phí 20%, học bổng thành tích, cùng 6 tháng thực tập có lương tại Thụy Sĩ hoặc các quốc gia khác, mở rộng cơ hội nghề nghiệp toàn cầu.

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS. Đào Mạnh Hùng, Hiệu trưởng IIHC nhấn mạnh: "Hợp tác với SHMS là sự công nhận chất lượng đào tạo của IIHC được nâng tầm theo chuẩn quốc tế. Chúng tôi mang đến cho sinh viên Việt Nam và ASEAN chương trình "Du học thông minh" - học tích hợp Việt Nam - thế giới, nhận bằng danh giá toàn cầu, việc làm 5 sao quốc tế".

Cùng ngày, IIHC cũng tổ chức Lễ Tốt nghiệp khóa 2023-2025 và Khai giảng khóa 2025-2027, tiếp tục triển khai chương trình Du học thông minh dành riêng cho sinh viên Việt Nam và các nước ASEAN - mô hình học 2 năm tại Việt Nam, 1-1,5 năm tại các trường tốp đầu Thụy Sĩ, Anh, Mỹ, Úc, hoặc Canada, giúp tiết kiệm đến 3,6 tỉ đồng so với du học truyền thống.

IIHC là trường đầu tiên tại Việt Nam đào tạo ngành Quản trị khách sạn – nhà hàng theo mô hình "Trường khách sạn" chuẩn Quốc tế, được tổ chức NCFE (Vương quốc Anh) công nhận chất lượng. IIHC cam kết đồng hành cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các đối tác uy tín toàn cầu xây dựng thế hệ nhân lực du lịch – khách sạn chuẩn quốc tế, góp phần định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.