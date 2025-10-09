Nhẫn cưới độc bản: Tierra Diamond kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ thiết kế

Chiếc nhẫn vì thế mang giá trị vượt thời gian, là dấu ấn độc bản cho khởi đầu hạnh phúc.

Thấu hiểu giá trị ấy, Tierra Diamond đã đồng hành cùng nhiều đôi uyên ương kiến tạo nên những cặp nhẫn mang đậm dấu ấn cá nhân. Điển hình, những cặp đôi nổi tiếng như RIO và 52Hz, hay Dustin Phúc Nguyễn và Dyon đã lựa chọn Tierra Diamond để khắc ghi dấu ấn tình yêu độc nhất của mình.

Khi nhẫn cưới "phát nhạc"

Về chung một nhà hồi tháng 4/2025 sau 6 năm gắn bó, chuyện tình của cặp đôi nghệ sĩ RIO và 52Hz nhận được sự quan tâm và chúc phúc từ công chúng. Chuyện tình yêu của họ là bản hòa ca với các nốt nhạc thăng trầm, vì thể nhẫn cưới của cặp đôi không chỉ mang trong đó tính cách riêng, câu chuyện chung mà còn chứa cả chất nhạc.

Nhẫn cưới RESONANCE của cặp đôi mang giai điệu từ ca khúc 'Valentine' mà cả hai từng cùng sáng tác và thể hiện. Bề mặt nhẫn khắc khuông nhạc từ câu hát "Cầm tay nhau ta khiêu vũ. Giữa chốn nhân gian của riêng ta". Không chỉ là lời ca, đó còn là thông điệp của tình yêu, giữa muôn vàn biến động của thế giới, vẫn tìm thấy khoảng trời nhỏ dành riêng cho nhau.

Bề mặt nhẫn cưới khắc khuông nhạc từ ca khúc cặp đôi viết cho nhau. Phía trong có khắc chữ viết tắt VVNMTBN

Mỗi chiếc nhẫn trong cặp RESONANCE thể hiện một cá tính nhưng lại giao hòa hoàn hảo. Nhẫn của RIO có bề mặt bóng, đường khắc chỉn chu, mạnh mẽ, tượng trưng cho nhịp điệu vững vàng, luôn là điểm tựa cho người mình yêu.

Ngược lại, nhẫn của 52Hz mang tạo hình đa diện, bề mặt ngẫu hứng như những nốt nhạc biến hóa, mềm mại và cảm xúc, phản chiếu nét nữ tính, bay bổng của nữ nghệ sĩ.

Điểm nhấn đặc biệt của RESONANCE nằm ở phần khắc bên trong: một hình ảnh khuông nhạc tinh tế cùng dòng chữ viết tắt VVNMTBN - "Vạn Vật Như Muốn Ta Bên Nhau", cũng là tên bài nhạc cưới mà cả hai cùng chắp bút cho chính chuyện tình của họ.

Tierra Diamond đã giúp họ chứng minh rằng, khi hai tâm hồn thật sự cộng hưởng (Resonance), tình yêu sẽ trở thành bản nhạc đẹp nhất, vĩnh cửu nhất.

Nhẫn cưới khắc dấu vẻ "không hoàn hảo"

Tierra Diamond tiếp tục kể câu chuyện tình yêu của VJ Dustin Phúc Nguyễn và người mẫu Dyon bằng cặp nhẫn IMPERFECTLY PERFECT với ý nghĩa tôn vinh những nét riêng, những khuyết điểm và cả những "vết xước" câu chuyện tình. Có sáng có tối, có vui có buồn, nhưng đó mới thực sự là một tình yêu đang sống.

IMPERFECTLY PERFECT là đôi nhẫn cưới được chế tác riêng cho VJ Dustin Phúc Nguyễn và người mẫu Dyon.





Đối lập với sắc vàng truyền thống là hai viên kim cương chủ kiểu cắt baguette step cut hiện đại, góc cạnh, thể hiện cá tính mạnh mẽ và phong cách thời thượng của cặp đôi.

Bên trong nhẫn ẩn chứa nhiều lớp ý nghĩa cá nhân: biểu tượng hoàng đạo của hai người: Thiên Bình (Dustin) và Song Tử (Dyon) và chữ cái viết tắt tên cả hai "D&D" như lời khẳng định về hai cá tính riêng biệt tìm thấy điểm cân bằng hoàn hảo trong nhau.

Ngoài ra, các chi tiết tượng trưng cho định mệnh gắn kết như sợi tơ hồng se duyên và ngoắc ngón tay thay lời hứa cũng được khắc họa tinh tế như những lời thề thầm lặng.

Mỗi đường gờ, mỗi mảng sần đều là kết quả của quy trình chế tác tỉ mỉ, để IMPERFECTLY PERFECT trở thành tuyệt tác độc bản, minh chứng vững bền cho lời hứa cam kết trọn đời.

Tierra Diamond tại triển lãm cưới The Vow's Legacy thu hút sự quan tâm của nhiều cặp đôi trẻ

Nhẫn cưới là minh chứng vững bền cho cam kết trọn đời, vượt xa giá trị vật chất đơn thuần. Với khả năng biến hóa những câu chuyện riêng biệt thành tuyệt tác trang sức cá nhân hóa, Tierra Diamond đã khẳng định vị thế, trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều cặp đôi tại thị trường Việt Nam.

Tierra Diamond là thương hiệu trang sức kim cương thiên nhiên thiết kế riêng ra đời từ năm 2016. Hiện thương hiệu có 15 cửa hàng trên toàn quốc, hợp tác cùng các nhà cung cấp kim cương thuộc top 10 thế giới, chỉ chọn chưa đến 5% viên đá đạt chuẩn cao nhất.

