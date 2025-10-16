Việt Nam và Cuba kết nối công nghệ sinh học vì tương lai xanh

Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe tự nhiên Việt Nam – Cuba vừa ký kết tại La Habana đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác khoa học, y sinh giữa hai nước.

Lễ ra mắt Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và sức khỏe tự nhiên Việt Nam – Cuba diễn ra ngày 11-10 tại thủ đô La Habana, trong khuôn khổ chuyến công tác Cuba từ ngày 8 đến 13-10-2025 của đoàn cán bộ các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, bệnh viện và doanh nghiệp Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác khoa học, y học và nông nghiệp giữa hai quốc gia anh em.

Đại diện Việt Nam và Cuba ký kết lộ trình thành lập Liên doanh Labiofam – Hoa Sen – Viện Kinh tế Xanh.

Sáng kiến do Viện Kinh tế Xanh (Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng Tập đoàn Labiofam (Cuba) đồng chủ trì, quy tụ hơn 45 viện nghiên cứu, bệnh viện, trường đại học và doanh nghiệp của hai nước, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, y học, nông nghiệp và kinh tế xanh.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Dương Bích Diệp, Viện trưởng Viện Kinh tế Xanh, nhấn mạnh: "Mạng lưới là cầu nối đưa tri thức và sản phẩm công nghệ sinh học của Cuba đến Việt Nam và khu vực, đồng thời mang trí tuệ khoa học Việt Nam đồng hành cùng công cuộc phát triển của nhân dân Cuba".

Đại diện doanh nghiệp, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen, cho biết: "Với vai trò là doanh nghiệp tham gia thành lập Liên doanh Công nghệ sinh học, chúng tôi kỳ vọng Mạng lưới sẽ tạo cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý, giúp kết quả nghiên cứu được ứng dụng nhanh hơn vào đời sống, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng".

Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Giám đốc Trung tâm Công nghệ Di truyền và Công nghệ Sinh học (CIGB) Marta Ayala Ávila và Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen Lê Phước Vũ trao đổi quà lưu niệm.

Về phía Cuba, các lãnh đạo khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, chính sách thuế, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ, giúp Mạng lưới sớm hiện thực hóa các dự án nghiên cứu – sản xuất cụ thể trong lĩnh vực công nghệ sinh học, y dược và nông nghiệp xanh.

Tổng Giám đốc Trung tâm Công nghệ Di truyền và Công nghệ Sinh học thuộc Tập đoàn BioCubaFarma - bà Marta Ayala Ávila - tin tưởng Mạng lưới sẽ phát triển thành công, được nhân rộng và góp phần mang đến những sản phẩm y dược chất lượng cao vì sức khỏe của người dân.

Dịp này, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho Viện dưỡng lão quận 10/10 tại La Habana và trao tặng 437 tấn gạo cho nhân dân Cuba.