Nhiều doanh nghiệp đồng hành để con công nhân vui Tết Trung thu

Món quà ý nghĩa từ quỹ "Vững thể chất, Vững tương lai"

Khoẻ - Đẹp 16:11

Trong hai ngày 2 và 3-10 tại Đà Nẵng, chương trình thiện nguyện "Vững thể chất, Vững tương lai" đã diễn ra tại xã Hùng Sơn và xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng.

Garmin Run Vietnam 2025, hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững

Khoẻ - Đẹp 14:09

Garmin Run Vietnam 2025 khép lại thành công với gần 6.000 runners tham dự, trở thành ngày hội thể thao cộng đồng sôi động.

Chụp ảnh siêu đẹp tại vịnh Vĩnh Hy: Thiên đường chech-in giữa biển và núi đá

Điểm đến 14:07

Vịnh Vĩnh Hy, "viên ngọc xanh" miền Trung, nổi bật với làn nước trong vắt, những rặng san hô nguyên sơ và cảnh quan thiên nhiên hòa quyện giữa biển, núi và đá.

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

Khoẻ - Đẹp 15:04

Phạm Chí Bình, nhà sáng lập thương hiệu 365 AI Beauty, từ vùng quê nghèo đến ước mơ thay đổi ngành làm đẹp trong kỷ nguyên số.

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Tiêu dùng thông minh 14:47

Opella Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”.

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Bản lĩnh sống 14:46

Giá trị lớn nhất của hành trình “Ươm mầm nụ cười” chính là gieo mầm cho những khát vọng học tập, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Điểm đến 14:10

Tham dự Anuga Germany 2025, hội chợ thực phẩm, đồ uống lớn nhất thế giới, Thabico Group khẳng định vị thế tiên phong của nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Bà nội – miền cổ tích trong tôi

Bản lĩnh sống 14:04

Nếu tuổi thơ là một miền cổ tích diệu kỳ thì bà nội chính là người chắp cánh, người thắp sáng cho miền cổ tích ấy trong tôi.

Nội soi tiêu hóa can thiệp: Từ tri thức toàn cầu đến thực hành tại địa phương

Khoẻ - Đẹp 15:23

Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam khai mạc hội nghị khoa học toàn quốc lần I, quy tụ 1.500 đại biểu, 100 báo cáo viên.

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

Khoẻ - Đẹp 09:54

Phát Hoàng Gia Floral & Decor có những giải pháp hoa tươi đa dạng, phù hợp mọi khoảnh khắc, từ tiệc sinh nhật, lễ kỷ niệm, đến những dịp trọng đại trong năm.

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 07:53

Đồng hồ thông minh thời trang, với thời lượng sử dụng lên đến 21 ngày, sẵn sàng cho những trải nghiệm thể thao ngoài trời chuyên nghiệp.

Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Tiêu dùng thông minh 07:53

Tại VWAS 2025, Generali Việt Nam được vinh danh hạng mục "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất".

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

Khoẻ - Đẹp 21:40

Elite Dental - đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI (American Accreditation Commission International – Mỹ).

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Điểm đến 21:37

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam cùng phối hợp để triển khai lộ trình trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên Việt Nam.

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Điểm đến 20:14

Phòng Giám định này theo mô hình tập trung, đánh dấu bước quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa dịch vụ, đặt sự an tâm của khách hàng làm trọng tâm.

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Điểm đến 15:22

Hệ thống homestay gồm Yêu Biển, Chành Rành, Rockbay, Casa, Yucca… áp dụng gói combo phòng ở, bữa ăn đặc sản dành cho cặp đôi và nhóm khách.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa

Điểm đến 15:19

Phát Hoàng Gia Floral & Decor chính thức ra mắt chương trình ưu đãi giảm đến 25% cho mọi đơn hoa đặt trước từ 3 ngày trở lên.

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái

Bản lĩnh sống 13:36

Nghệ sĩ Trúc Thy chính thức công bố chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các bé gái qua các môn Cầm, Kỳ, Thư, Họa.

Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 12:21

Sau vòng bán kết 2 cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, thí sinh, ca sĩ Quang Toàn xuất sắc vượt qua thử thách và chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết.

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Khoẻ - Đẹp 11:43

Ngày 29-9, Gremsy, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, vừa công bố hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trong khuôn khổ giải chạy Gremsy Power Run 2025.

Nhiều doanh nghiệp đồng hành để con công nhân vui Tết Trung thu

7 tháng 10, 2025 | 08:56

LĐLĐ TP HCM cùng Báo Dân trí tổ chức "Trung thu yêu thương" 2025, trao quà đến 1.000 trẻ là con công nhân, người lao động khó khăn tại phường Bình Dương.

Tại chương trình, 1.000 con công nhân được nhận quà là bánh, kẹo, sữa và các nhu yếu phẩm, nước khoáng, nón bảo hiểm, phiếu ăn (trị giá 200.000 đến 700.000 đồng/phần). Đặc biệt, 120 em có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng (1 triệu đồng/suất).

Nhiều doanh nghiệp đồng hành để con công nhân vui Tết Trung thu - Ảnh 1.

Con người lao động phường Bình Dương, TP HCM trong niềm vui nhận quà Trung thu

Các phần quà do Công ty CP Phú Trường Quốc Tế, Tập đoàn Quốc tế Á Châu - thương hiệu Royal Helmet, Công ty CP Good day Hospitality - thương hiệu McDonald's Việt Nam và Công ty TNHH TMDV Phú Trường Phát hỗ trợ.

Các em đã được vui chơi trong đêm hội trăng rằm và tham gia phá cỗ rung thu với sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ.

Nhiều doanh nghiệp đồng hành để con công nhân vui Tết Trung thu - Ảnh 2.

Con người lao động có một Tết Trung thu trọn vẹn

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Nguyễn Kim Loan cho biết Tết Trung thu là một lễ hội văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, là dịp để gia đình đoàn viên, sum họp, gắn kết tình thân; trẻ em được vui chơi, rước đèn, phá cỗ.

Tin-ảnh: P.Thanh

