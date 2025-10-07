Nhiều doanh nghiệp đồng hành để con công nhân vui Tết Trung thu

Tại chương trình, 1.000 con công nhân được nhận quà là bánh, kẹo, sữa và các nhu yếu phẩm, nước khoáng, nón bảo hiểm, phiếu ăn (trị giá 200.000 đến 700.000 đồng/phần). Đặc biệt, 120 em có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng (1 triệu đồng/suất).

Con người lao động phường Bình Dương, TP HCM trong niềm vui nhận quà Trung thu

Các phần quà do Công ty CP Phú Trường Quốc Tế, Tập đoàn Quốc tế Á Châu - thương hiệu Royal Helmet, Công ty CP Good day Hospitality - thương hiệu McDonald's Việt Nam và Công ty TNHH TMDV Phú Trường Phát hỗ trợ.

Các em đã được vui chơi trong đêm hội trăng rằm và tham gia phá cỗ rung thu với sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ.

Con người lao động có một Tết Trung thu trọn vẹn

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Nguyễn Kim Loan cho biết Tết Trung thu là một lễ hội văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, là dịp để gia đình đoàn viên, sum họp, gắn kết tình thân; trẻ em được vui chơi, rước đèn, phá cỗ.