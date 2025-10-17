Nữ doanh nhân Việt Nam góp 1 tỉ đồng xây cầu cho người dân vùng bão lũ

Kỷ niệm 21 năm Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tối 16-10, tại TP HCM, CLB Nữ Doanh nhân Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu đã tổ chức buổi giao lưu gặp mặt thường niên với chủ đề "Những mốc son lịch sử A80, A50". Tham dự chương trình có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam.

Các nữ doanh nhân tiêu biểu tham gia chương trình giao lưu

Tại chương trình, các nữ doanh nhân đã chia sẻ những mốc son đáng nhớ của mình trong cuộc đời làm lãnh đạo doanh nghiệp. Tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Điền, CEO Công ty TNHH May thêu giày An Phước (TP HCM). Khởi nghiệp từ năm 1992, từ 1 cơ sở nhỏ ban đầu với vài chiếc máy may, vài chục công nhân đến nay qua 32 năm An Phước đã trở thành 1 doanh nghiệp với 5.000 công nhân, 182 cửa hàng trải dài khắp đất nước. Điều bà Điền tự hào nhất là đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn phụ nữ.

Bà Điền bộc bạch: "Ban đầu khởi nghiệp, tôi nghĩ chỉ làm kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm cho chị em. Qua 32 năm, các chị em đã gắn kết với An Phước. Bản chất phụ nữ Việt Nam là một con ong chăm chỉ. Vì thế, chúng tôi tự hào vì ra những sản phẩm chất lượng và tâm huyết".

Thành viên CLB Nữ Doanh nhân Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu chụp ảnh lưu niệm

Chương trình còn giao lưu cùng bà Nguyễn Bích Huệ, CEO Công ty TNHH Vĩnh Tiến (Lâm Đồng); bà Nguyễn Bích Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Minh Khai (Hải Phòng) và bà Hoàng Ngọc Mai, Chủ tịch Hội đồng Trường phổ thông niên cấp Alfred Nobel (Hà Nội).

Đằng sau mỗi dấu ấn phát triển của đất nước là bóng dáng của những người phụ nữ âm thầm cống hiến; đằng sau mỗi thành công của doanh nghiệp là trái tim biết yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Đây không chỉ là hành trình của riêng từng người mà là hành trình của một thế hệ phụ nữ Việt Nam – kiên cường, trí tuệ và nhân ái. Tại chương trình, các nữ doanh nhân trong CLB đã đóng góp gần 1 tỉ đồng để xây cầu cho người dân vùng bão, lũ phía Bắc.