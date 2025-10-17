Nữ doanh nhân Việt Nam góp 1 tỉ đồng xây cầu cho người dân vùng bão lũ

Việt Nam và Cuba kết nối công nghệ sinh học vì tương lai xanh

Việt Nam và Cuba kết nối công nghệ sinh học vì tương lai xanh

Khoẻ - Đẹp 22:58

Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe tự nhiên Việt Nam – Cuba vừa ký kết tại La Habana.

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt

Khoẻ - Đẹp 15:59

Công ty SCC được vinh danh “Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025” và “Top 1 nhà sản xuất hóa - mỹ phẩm tại Việt Nam” do CareerViet tổ chức bình chọn.

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

Bản lĩnh sống 14:32

Với tinh thần cầu tiến và bản lĩnh, doanh nhân Lê Ngọc Thức vươn lên từ một người bảo vệ trở thành Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương.

BON Spa đoạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025"

BON Spa đoạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025"

Khoẻ - Đẹp 13:16

BON Spa vừa vinh dự nhận được Danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM năm 2025" do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) xét chọn.

BIDV MetLife có hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới

BIDV MetLife có hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới

Khoẻ - Đẹp 09:00

BIDV MetLife vừa tổ chức sự kiện trực tuyến giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới.

Generali Việt Nam lập “hat-trick” 3 giải thưởng tại APEA 2025

Generali Việt Nam lập “hat-trick” 3 giải thưởng tại APEA 2025

Khoẻ - Đẹp 08:56

Generali Việt Nam xuất sắc được xướng tên ở 3 hạng mục danh giá: Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á; Thương hiệu truyền cảm hứng và Doanh nhân xuất sắc Châu Á.

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp

Điểm đến 14:43

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa là điểm hẹn của những du khách yêu thích phong cách nghỉ dưỡng sang trọng trong sự riêng tư tuyệt đối.

Cathay Travel Fair lần đầu tổ chức tại Việt Nam, quảng bá du lịch Hồng Kông - Trung Quốc

Cathay Travel Fair lần đầu tổ chức tại Việt Nam, quảng bá du lịch Hồng Kông - Trung Quốc

Điểm đến 12:34

Lần đầu tiên, Cathay Pacific tổ chức Cathay Travel Fair - Khám Phá Hồng Kông Với Cathay Pacific tại Việt Nam.

CICON ASEAN5 2025: Kết nối kiến tạo Cộng đồng doanh nhân Việt-Hàn

CICON ASEAN5 2025: Kết nối kiến tạo Cộng đồng doanh nhân Việt-Hàn

Điểm đến 12:34

Diễn đàn CICON ASEAN5 2025 chính thức khai mạc từ ngày 22 đến 23-10 tại tòa nhà Landmark 81, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh

"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh

Điểm đến 15:00

Tuần qua, Trạm dừng chân Suối Đá Hòn Giao đã tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa mang tên "Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười".

Nhẫn cưới độc bản: Tierra Diamond kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ thiết kế

Nhẫn cưới độc bản: Tierra Diamond kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ thiết kế

Tiêu dùng thông minh 14:28

Nhẫn cưới không chỉ là dấu ấn hôn nhân mà còn là tín vật lưu giữ trọn vẹn câu chuyện tình yêu của mỗi cặp đôi.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

Grab thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện

Grab thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện

Tiêu dùng thông minh 10:00

Grab Việt Nam chính thức thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện tại Hà Nội, bổ sung một lựa chọn trong danh mục dịch vụ di chuyển đa dạng dành cho người dùng Grab.

Khi kim cương "kể chuyện" văn hóa

Khi kim cương "kể chuyện" văn hóa

Khoẻ - Đẹp 16:21

Jemmia Diamond là thương hiệu trang sức kim cương cao cấp, minh bạch với tôn chỉ tôn vinh tinh hoa di sản Việt.

Hanwha Life triển khai chương trình "Finance Mentor" tại Việt Nam

Hanwha Life triển khai chương trình "Finance Mentor" tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 15:19

Hanwha Life, công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên của Hàn Quốc, vừa triển khai chương trình tuyển chọn các tài năng trẻ xuất sắc tại TP HCM.

MoMo khởi động dự án “Grow with MoMo - Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”

MoMo khởi động dự án “Grow with MoMo - Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”

Khoẻ - Đẹp 15:18

Ngày 7-10, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo phối hợp cùng Media AI Lab chính thức khởi động dự án “Grow with MoMo – Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”.

Nhiều doanh nghiệp đồng hành để con công nhân vui Tết Trung thu

Nhiều doanh nghiệp đồng hành để con công nhân vui Tết Trung thu

Điểm đến 08:56

LĐLĐ TP HCM cùng Báo Dân trí tổ chức "Trung thu yêu thương" 2025, trao quà đến 1.000 trẻ là con công nhân, người lao động khó khăn tại phường Bình Dương.

Món quà ý nghĩa từ quỹ "Vững thể chất, Vững tương lai"

Món quà ý nghĩa từ quỹ "Vững thể chất, Vững tương lai"

Khoẻ - Đẹp 16:11

Trong hai ngày 2 và 3-10 tại Đà Nẵng, chương trình thiện nguyện "Vững thể chất, Vững tương lai" đã diễn ra tại xã Hùng Sơn và xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng.

Garmin Run Vietnam 2025, hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững

Garmin Run Vietnam 2025, hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững

Khoẻ - Đẹp 14:09

Garmin Run Vietnam 2025 khép lại thành công với gần 6.000 runners tham dự, trở thành ngày hội thể thao cộng đồng sôi động.

Nữ doanh nhân Việt Nam góp 1 tỉ đồng xây cầu cho người dân vùng bão lũ

17 tháng 10, 2025 | 11:03

CLB Nữ Doanh nhân Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu đã tổ chức giao lưu gặp mặt thường niên với chủ đề "Những mốc son lịch sử A80, A50".

Kỷ niệm 21 năm Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tối 16-10, tại TP HCM, CLB Nữ Doanh nhân Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu đã tổ chức buổi giao lưu gặp mặt thường niên với chủ đề "Những mốc son lịch sử A80, A50". Tham dự chương trình có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam.

Nữ doanh nhân Việt Nam góp 1 tỉ đồng xây cầu cho người dân vùng bão lũ - Ảnh 1.

Các nữ doanh nhân tiêu biểu tham gia chương trình giao lưu

Tại chương trình, các nữ doanh nhân đã chia sẻ những mốc son đáng nhớ của mình trong cuộc đời làm lãnh đạo doanh nghiệp. Tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Điền, CEO Công ty TNHH May thêu giày An Phước (TP HCM). Khởi nghiệp từ năm 1992, từ 1 cơ sở nhỏ ban đầu với vài chiếc máy may, vài chục công nhân đến nay qua 32 năm An Phước đã trở thành 1 doanh nghiệp với 5.000 công nhân, 182 cửa hàng trải dài khắp đất nước. Điều bà Điền tự hào nhất là đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn phụ nữ.

Bà Điền bộc bạch: "Ban đầu khởi nghiệp, tôi nghĩ chỉ làm kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm cho chị em. Qua 32 năm, các chị em đã gắn kết với An Phước. Bản chất phụ nữ Việt Nam là một con ong chăm chỉ. Vì thế, chúng tôi tự hào vì ra những sản phẩm chất lượng và tâm huyết".

Nữ doanh nhân Việt Nam góp 1 tỉ đồng xây cầu cho người dân vùng bão lũ - Ảnh 2.

Thành viên CLB Nữ Doanh nhân Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu chụp ảnh lưu niệm

Chương trình còn giao lưu cùng bà Nguyễn Bích Huệ, CEO Công ty TNHH Vĩnh Tiến (Lâm Đồng); bà Nguyễn Bích Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Minh Khai (Hải Phòng) và bà Hoàng Ngọc Mai, Chủ tịch Hội đồng Trường phổ thông niên cấp Alfred Nobel (Hà Nội).

Đằng sau mỗi dấu ấn phát triển của đất nước là bóng dáng của những người phụ nữ âm thầm cống hiến; đằng sau mỗi thành công của doanh nghiệp là trái tim biết yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Đây không chỉ là hành trình của riêng từng người mà là hành trình của một thế hệ phụ nữ Việt Nam – kiên cường, trí tuệ và nhân ái. Tại chương trình, các nữ doanh nhân trong CLB đã đóng góp gần 1 tỉ đồng để xây cầu cho người dân vùng bão, lũ phía Bắc.

Tin-ảnh: P.Thanh

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp

Điểm đến 14:43

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa là điểm hẹn của những du khách yêu thích phong cách nghỉ dưỡng sang trọng trong sự riêng tư tuyệt đối.

Cathay Travel Fair lần đầu tổ chức tại Việt Nam, quảng bá du lịch Hồng Kông - Trung Quốc

Cathay Travel Fair lần đầu tổ chức tại Việt Nam, quảng bá du lịch Hồng Kông - Trung Quốc

Điểm đến 12:34

Lần đầu tiên, Cathay Pacific tổ chức Cathay Travel Fair - Khám Phá Hồng Kông Với Cathay Pacific tại Việt Nam.

CICON ASEAN5 2025: Kết nối kiến tạo Cộng đồng doanh nhân Việt-Hàn

CICON ASEAN5 2025: Kết nối kiến tạo Cộng đồng doanh nhân Việt-Hàn

Điểm đến 12:34

Diễn đàn CICON ASEAN5 2025 chính thức khai mạc từ ngày 22 đến 23-10 tại tòa nhà Landmark 81, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh

"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh

Điểm đến 15:00

Tuần qua, Trạm dừng chân Suối Đá Hòn Giao đã tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa mang tên "Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười".

Nhiều doanh nghiệp đồng hành để con công nhân vui Tết Trung thu

Nhiều doanh nghiệp đồng hành để con công nhân vui Tết Trung thu

Điểm đến 08:56

LĐLĐ TP HCM cùng Báo Dân trí tổ chức "Trung thu yêu thương" 2025, trao quà đến 1.000 trẻ là con công nhân, người lao động khó khăn tại phường Bình Dương.

Chụp ảnh siêu đẹp tại vịnh Vĩnh Hy: Thiên đường chech-in giữa biển và núi đá

Chụp ảnh siêu đẹp tại vịnh Vĩnh Hy: Thiên đường chech-in giữa biển và núi đá

Điểm đến 14:07

Vịnh Vĩnh Hy, "viên ngọc xanh" miền Trung, nổi bật với làn nước trong vắt, những rặng san hô nguyên sơ và cảnh quan thiên nhiên hòa quyện giữa biển, núi và đá.

Phụ nữ

Việt Nam và Cuba kết nối công nghệ sinh học vì tương lai xanh

Việt Nam và Cuba kết nối công nghệ sinh học vì tương lai xanh

Khoẻ - Đẹp 22:58

Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe tự nhiên Việt Nam – Cuba vừa ký kết tại La Habana.

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt

Khoẻ - Đẹp 15:59

Công ty SCC được vinh danh “Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025” và “Top 1 nhà sản xuất hóa - mỹ phẩm tại Việt Nam” do CareerViet tổ chức bình chọn.

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

Bản lĩnh sống 14:32

Với tinh thần cầu tiến và bản lĩnh, doanh nhân Lê Ngọc Thức vươn lên từ một người bảo vệ trở thành Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương.

BON Spa đoạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025"

BON Spa đoạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025"

Khoẻ - Đẹp 13:16

BON Spa vừa vinh dự nhận được Danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM năm 2025" do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) xét chọn.

TÁM

Việt Nam và Cuba kết nối công nghệ sinh học vì tương lai xanh

Việt Nam và Cuba kết nối công nghệ sinh học vì tương lai xanh

Khoẻ - Đẹp 22:58

Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe tự nhiên Việt Nam – Cuba vừa ký kết tại La Habana.

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt

Khoẻ - Đẹp 15:59

Công ty SCC được vinh danh “Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025” và “Top 1 nhà sản xuất hóa - mỹ phẩm tại Việt Nam” do CareerViet tổ chức bình chọn.

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

Bản lĩnh sống 14:32

Với tinh thần cầu tiến và bản lĩnh, doanh nhân Lê Ngọc Thức vươn lên từ một người bảo vệ trở thành Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương.

BON Spa đoạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025"

BON Spa đoạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025"

Khoẻ - Đẹp 13:16

BON Spa vừa vinh dự nhận được Danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM năm 2025" do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) xét chọn.

BIDV MetLife có hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới

BIDV MetLife có hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới

Khoẻ - Đẹp 09:00

BIDV MetLife vừa tổ chức sự kiện trực tuyến giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới.

Generali Việt Nam lập “hat-trick” 3 giải thưởng tại APEA 2025

Generali Việt Nam lập “hat-trick” 3 giải thưởng tại APEA 2025

Khoẻ - Đẹp 08:56

Generali Việt Nam xuất sắc được xướng tên ở 3 hạng mục danh giá: Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á; Thương hiệu truyền cảm hứng và Doanh nhân xuất sắc Châu Á.

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp

Điểm đến 14:43

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa là điểm hẹn của những du khách yêu thích phong cách nghỉ dưỡng sang trọng trong sự riêng tư tuyệt đối.

Cathay Travel Fair lần đầu tổ chức tại Việt Nam, quảng bá du lịch Hồng Kông - Trung Quốc

Cathay Travel Fair lần đầu tổ chức tại Việt Nam, quảng bá du lịch Hồng Kông - Trung Quốc

Điểm đến 12:34

Lần đầu tiên, Cathay Pacific tổ chức Cathay Travel Fair - Khám Phá Hồng Kông Với Cathay Pacific tại Việt Nam.

CICON ASEAN5 2025: Kết nối kiến tạo Cộng đồng doanh nhân Việt-Hàn

CICON ASEAN5 2025: Kết nối kiến tạo Cộng đồng doanh nhân Việt-Hàn

Điểm đến 12:34

Diễn đàn CICON ASEAN5 2025 chính thức khai mạc từ ngày 22 đến 23-10 tại tòa nhà Landmark 81, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh

"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh

Điểm đến 15:00

Tuần qua, Trạm dừng chân Suối Đá Hòn Giao đã tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa mang tên "Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười".

Nhẫn cưới độc bản: Tierra Diamond kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ thiết kế

Nhẫn cưới độc bản: Tierra Diamond kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ thiết kế

Tiêu dùng thông minh 14:28

Nhẫn cưới không chỉ là dấu ấn hôn nhân mà còn là tín vật lưu giữ trọn vẹn câu chuyện tình yêu của mỗi cặp đôi.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.