Món quà ý nghĩa từ quỹ "Vững thể chất, Vững tương lai"

Đây là hoạt động thiện nguyện được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Searefico (Searefico E&C) và các đơn vị đồng hành, chương trình hướng tới gần 700 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã miền núi.

Chương trình có sự phối hợp thực hiện của Công ty Cổ phần Searefico và Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh Searee, cùng sự đồng hành của nhiều cá nhân và các doanh nghiệp.

Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức. Các điểm trường được chính quyền đề xuất gồm: Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Trường Mầm non liên xã Axan – Tr'hy (xã Hùng Sơn) và Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Trà Liên). Phần lớn học sinh tại đây là con em đồng bào dân tộc, nhiều em thuộc diện hộ nghèo và phải ở nội trú vì nhà cách trường từ 25 đến 30 km.

Tổng giá trị hiện kim và hiện vật được quyên góp cho chương trình hơn 888 triệu đồng. Ngân sách được chuyển thành các phần quà tặng, kết hợp cùng các hoạt động giao lưu văn nghệ đón Trung thu cùng các em tại 2 xã Hùng Sơn và Trà Liên là 788 triệu đồng. Bên cạnh hai địa điểm tại Đà Nẵng, chương trình "Vững thể chất, Vững tương lai" còn gửi ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ PureVN, góp phần hiện thực hóa 40.000 suất ăn cho trẻ em.

Đại diện Searefico E&C cho biết toàn bộ đóng góp sẽ được công khai đến các mạnh thường quân sau khi chương trình kết thúc, khẳng định tính minh bạch trong hoạt động CSR của công ty.

Tại xã Hùng Sơn, chương trình đã trao tận tay các em học sinh 500 phần quà, mỗi phần gồm: tập vở, bánh kẹo, lồng đèn, thuốc bổ, tiền mặt và 2 thùng sữa Vinamilk. Địa phương cũng tiếp nhận thêm 1.500 thùng sữa Vinamilk để bổ sung vào bữa uống hàng ngày cho các em học sinh bán trú, cùng mì gói và đầu lân cho các hoạt động vui chơi.

Tại xã Trà Liên, 100 phần quà đã được trao, mỗi phần gồm: tập vở, bánh kẹo, lồng đèn và 2 thùng sữa Vinamilk. Địa phương cũng nhận thêm 600 thùng sữa Vinamilk để bổ sung vào khẩu phần hàng ngày cho các em học sinh bán trú.

Hoạt động này là một phần trong định hướng CSR và ESG mà Searefico E&C theo đuổi. Việc mang đến nguồn dinh dưỡng thiết thực không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà còn góp phần nâng cao thể chất và tạo thêm động lực cho các em. Quỹ thiện nguyện "Vững thể chất, Vững tương lai" ra đời với sứ mệnh chung tay cùng các doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng, nhằm mang đến sự phát triển bền vững cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động nâng cao thể chất.