MoMo khởi động dự án “Grow with MoMo - Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”

Dự án là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 năm thương hiệu MoMo ra mắt trên thị trường, thể hiện cam kết mạnh mẽ của MoMo trong suốt hành trình vừa qua: phát triển công nghệ song hành cùng kiến tạo giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Tiếp nối tinh thần đó, "Grow with MoMo" được khởi xướng như một bước đi ý nghĩa, nhằm trao cơ hội cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực và khát vọng, giúp các em vững vàng hơn trên hành trình học tập và phát triển nghề nghiệp – bắt đầu từ những hỗ trợ nhỏ bé, nhưng mang theo niềm tin và sự đồng hành dài lâu.

Khác với những chương trình học bổng thông thường, "Grow with MoMo" được phát triển từ tinh thần Pay it forward – trao đi để thế hệ sau đi xa hơn. Dự án không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, mà còn mở ra một hành trình học và hành thực tế, nơi các sinh viên được học hỏi trực tiếp từ những chuyên gia đang vận hành một Tập đoàn Công nghệ Tài chính hàng đầu Việt Nam như MoMo.

Từ hơn 150 hồ sơ đăng ký, 10 sinh viên tiêu biểu được lựa chọn để nhận học bổng trị giá 24 triệu đồng/người/năm. Song song, các em sẽ tham gia chuỗi 4 workshop rèn luyện kỹ năng mềm và tư duy phát triển bản thân, cùng hơn 20 giờ mentoring trực tiếp với các chuyên gia trong ba lĩnh vực trọng yếu của Fintech tại MoMo: Phân tích Dữ liệu, Tiếp thị Tăng trưởng và Công nghệ.

Tại Lễ Khởi động dự án, 10 bạn sinh viên đã nhận phần học bổng giá trị từ "Grow with MoMo".

Điểm nhấn của sự kiện là khoảnh khắc "Matching MoMent" - các bạn sinh viên đưa ra lựa chọn mentor và nhóm ngành muốn học hỏi qua chương trình.

Tại đây, các bạn không chỉ được trau dồi kỹ năng thực tế mà còn có cơ hội lắng nghe những câu chuyện nghề, những chia sẻ chân thật từ các chuyên gia đang trực tiếp làm việc trong ngành – những góc nhìn giúp các em hiểu sâu hơn về con đường mình đang theo đuổi.

Điểm kết của hành trình là Ngày Thuyết trình & Vinh danh (22/11/2025) – nơi các sinh viên trình bày dự án thực tế, thể hiện thành quả học tập và được phản biện bởi hội đồng chuyên môn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Tường, Đồng sáng lập, Đồng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, chia sẻ: "Với "Grow with MoMo", chúng tôi mong muốn đồng hành cùng nhà trường và Media AI Lab, để không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn tiếp sức cho các bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn sinh viên vượt khó vươn lên – giúp các em phát triển năng lực, nuôi dưỡng niềm tin và dám mơ xa hơn từ chính những điều nhỏ bé hôm nay".