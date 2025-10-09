Grab thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện

Dịch vụ bao gồm xe thuần điện và xe hybrid, mang đến trải nghiệm thoải mái và thân thiện với môi trường cho hành khách, đồng thời đảm bảo các tiêu chí an toàn, chất lượng và đáng tin cậy của tất cả dịch vụ di chuyển của Grab. Đây cũng là một bước tiến quan trọng của Grab để góp phần thúc đẩy giao thông xanh, chuyển đổi xanh và đóng góp tích cực vào lộ trình Net Zero của đất nước.

Từ ngày 8-10, người dùng tại Hà Nội có thể dễ dàng tùy chọn dịch vụ GrabCar xe điện trong danh mục GrabCar, và sẽ được hệ thống sắp xếp xe thuần điện hoặc xe hybrid đến đón. Nhân dịp thử nghiệm dịch vụ, Grab dành ưu đãi giảm 50% (tối đa 30.000 đồng) cho người dùng đặt chuyến GrabCar xe điện đầu tiên và nhập mã GRABEV. Hoặc người dùng sẽ được giảm 15% (tối đa 30.000 đồng) cho các chuyến GrabCar xe điện đặt trong khung giờ từ 17:00 - 20:00 hằng ngày. Ưu đãi áp dụng đến hết ngày 30-11.

Sau Hà Nội, GrabCar Xe Điện sẽ sớm được mở rộng để phục vụ cho người dùng tại TP HCM.

Bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc Bộ phận Di chuyển, Grab Việt Nam, cho biết: "Việc ra mắt GrabCar xe điện không chỉ giúp giúp chúng tôi mở rộng tập người dùng, tối ưu hóa trải nghiệm dịch vụ mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Grab trong việc thúc đẩy sử dụng các phương tiện thân thiện hơn với môi trường. Ngoài ra, dịch vụ mới sẽ giúp đa dạng cơ hội thu nhập cho các đối tác tài xế Grab, để họ thêm tự tin chuyển đổi sang xe điện".

Trong nỗ lực phối hợp cùng các bên liên quan để góp phần phát triển hệ sinh thái xe điện, bao gồm cả xe 4 bánh và xe 2 bánh, Grab mới đây đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex nhằm triển khai các dự án khuyến khích, hỗ trợ đối tác tài xế Grab tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện.