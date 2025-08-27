Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Grab Việt Nam vừa khởi động Chương trình "GrabScholar - Mở lối tương lai em" để trao tặng 300 suất hỗ trợ học tập và 6 suất học bổng toàn phần trong suốt 4 năm đại học cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam, trong đó bao gồm con của đối tác tài xế và đối tác thương nhân của Grab.

Đây là năm đầu tiên chương trình học bổng GrabScholar được triển khai tại Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của Quỹ Grab vì cộng đồng (GrabForGood). GrabScholar đặt mục tiêu giúp giảm bớt gánh nặng về chi phí giáo dục cho các gia đình, đồng thời tiếp thêm động lực để các em học sinh, sinh viên kiên trì vượt khó, từ đó có thể chinh phục tri thức và nắm bắt các cơ hội trong tương lai. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của VietHope, một doanh nghiệp xã hội về giáo dục.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, chia sẻ: "Chương trình GrabScholar 2025 là cách chúng tôi đồng hành và hỗ trợ các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc tiếp cận với những cơ hội học tập tốt hơn, giúp các em vững tin theo đuổi ước mơ, chuẩn bị hành trang vững chắc để phát triển trong tương lai. Đây cũng là cách để Grab có thể góp phần thiết thực để tạo nên những thay đổi tích cực và rộng lớn hơn trong cộng đồng đối tác của Grab nói riêng và người dân Việt Nam nói chung".

Ứng viên có thể vào đường dẫn tại đây để xem thông tin chi tiết và đăng ký Chương trình GrabScholar 2025. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 15-9-2025.

Trong khuôn khổ Quỹ Grab Vì Cộng Đồng, chương trình GrabScholar đã được triển khai tại Indonesia, Malaysia và Philippines. Trong năm 2024, có 1.700 học sinh, sinh viên tại các quốc gia này đã nhận được hỗ trợ từ chương trình. Năm nay, chương trình được mở rộng sang Việt Nam và Thái Lan.



