Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển châu Á

Điểm đến 17:16

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - ACSN.

Công bố Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Điểm đến 17:25

Vừa qua, BTC cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2026 tổ chức họp báo, tại sự kiện, Hội đồng giám khảo (vòng sơ khảo miền Nam) chính thức được công bố.

Một phụ nữ thoát khỏi mù mắt nhờ cấp cứu kịp thời sau khi bị ong đốt

Khoẻ - Đẹp 17:00

Ngày 11-8, Bệnh viện Mắt Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết đã cứu kịp thời một phụ nữ bị ong đốt vùng mí dưới, giúp bảo toàn thị lực và tránh biến chứng nguy hiểm.

Nam MC gây chú ý trên thảm đỏ Miss World Vietnam 2025

Chuyện của Sao 08:49

MC Hoàng Đình Tùng (sống và làm việc tại TP HCM), đang là Top 20 Gương mặt truyền hình 2025 (The TVFace) – chương trình thực tế tìm kiếm MC tiềm năng của HTV.

Ca sĩ trẻ Lee Anh Huy ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Chuyện của Sao 08:50

Lee Anh Huy, chàng sinh viên ngành điện ảnh- Đại học quốc tế RMIT có khả năng chơi nhiều nhạc cụ và sáng tác âm nhạc vừa ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Sacofood đảm bảo chất lượng sữa bột cho trẻ em như thế nào?

Tiêu dùng thông minh 08:46

NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đảm bảo chất lượng bằng nguyên liệu nhập khẩu chuẩn Châu Âu với quy trình sản xuất, quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

Cao Vũ - Luyến tiếc tình đầu

Chuyện của Sao 13:24

Cao Vũ sẽ cho ra mắt MV "Luyến tiếc tình đầu" – sản phẩm giàu cảm xúc, tái hiện nỗi niềm thanh xuân trong ca khúc độc quyền của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Sang.

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Chuyện của Sao 10:54

Hiện tại, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 19:24

Hơn 1.000 người dân đã được khám, tư vấn miễn phí trong khuôn khổ lễ phát động Chương trình “Tiếp cận Y tế toàn diện - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2025”.

Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế

Bản lĩnh sống 09:23

"Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế" là buổi tọa đàm diễn ra trong ngày triển khai dự án cộng đồng "Vì ngày mai bình yên".

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Chuyện của Sao 14:20

Miss Stylist – Hoa hậu phong cách Miss Glam Business 2024, Yaya Trần – chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam.

Grab phối hợp vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương ở TP Đà Nẵng

Tiêu dùng thông minh 12:54

Grab Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng công bố danh sách gần 70 nhà hàng, quán ăn được vinh danh tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" Đà Nẵng.

Doanh nhân Nguyễn Văn Bình chia sẻ về hành trình gian nan khi lập nghiệp

Khoẻ - Đẹp 19:50

Giám đốc điều hành Nha khoa Bình Dân Nguyễn Văn Bình đã chia sẻ về hành trình gian nan trong sự nghiệp kinh doanh của mình.

"Từ gian bếp đến gian hàng TikTok Shop"

Điểm đến 18:46

FBA đang xây dựng hệ sinh thái giúp người làm nghề F&B bước vào thương mại điện tử một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Chuyện của Sao 17:25

Ngoài số tiền 10 triệu đồng, ca sĩ Minh Khuê, người con của Đô Lương (Nghệ An), kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp... ủng hộ đồng bào gặp khó khăn sau cơn bão số 3.

Béo phì đang là vấn đề toàn cầu

Khoẻ - Đẹp 15:24

Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TP HCM cùng HCDC tổ chức hội nghị dinh dưỡng "Gánh nặng kép về dinh dưỡng và những tiến bộ trong thực hành lâm sàng".

Đưa hàng Việt vào thị trường hồi giáo nhờ Halal Logistics

Điểm đến 12:31

Để mở cánh cửa thị trường hồi giáo, ngoài chứng nhận Halal cho sản phẩm, đòi hỏi một hệ sinh thái hậu cần cũng có chứng nhận Halal.

Từ chiếc tivi ăng-ten đến hành trình 30 năm của LG tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 08:32

Ngày 30-7, tại Hà Nội, LG Electronics Việt Nam khai mạc triển lãm "The Art-ffection by LG", đánh dấu 30 năm đồng hành và phát triển tại thị trường Việt Nam.

Leii Navie: Sức mạnh nội lực khi tập thể thao, giúp mình bản lĩnh vững vàng

Khoẻ - Đẹp 11:00

Nhiều người ngưỡng mộ Leii Navie do lối sống tích cực, đầy nội lực. Với cô, thể thao nuôi dưỡng bản lĩnh, lan tỏa năng lượng sống khỏe mạnh đến cộng đồng.

Nature Hotel & Resort đạt "Thương hiệu Phát triển bền vững quốc gia 2025"

Điểm đến 09:50

Với triết lý "Touch Nature – Chạm vào thiên nhiên", hệ thống khách sạn Nature Hotel & Resort được vinh danh "Thương hiệu phát triển bền vững quốc gia 2025".

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

12 tháng 8, 2025 | 17:18

Grab công bố ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam.

Tận dụng thế mạnh công nghệ, Grab mới đây công bố ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam. Quy trình mới bao gồm 13 tiêu chí, được hỗ trợ bởi hệ thống AI của Grab, cho phép kiểm định và đánh giá một cách toàn diện chất lượng của các ô tô đang cung cấp dịch vụ GrabCar Plus và dịch vụ vừa được ra mắt - GrabCar Premium.

Ngoài ra, đối tác tài xế Grab cũng được tuyển chọn từ top bác tài 5 sao để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên suốt hành trình.

Việc ứng dụng AI đã chứng minh năng lực công nghệ mạnh mẽ của Grab, giúp nền tảng ngày càng cải thiện vận hành và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng, giữ vững vị thế là thương hiệu đặt xe công nghệ được sử dụng thường xuyên nhất tại Việt Nam.

Quy trình kiểm định 13 tiêu chí được hỗ trợ bởi AI được thiết kế nhằm cung cấp đánh giá toàn diện từ hiện trạng ngoại thất đến nội thất của phương tiện. Đối tác tài xế được yêu cầu cập nhật các hình ảnh liên quan lên hệ thống để Grab tiến hành đánh giá theo định kỳ…

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Hạnh Linh - Giám đốc bộ phận Di chuyển, Grab Việt Nam - cho biết: "Việc tuyển chọn đội ngũ bác tài 5 sao, chọn lọc các dòng xe tham gia và ứng dụng AI nhằm nâng cấp quy trình kiểm định xe giúp chúng tôi duy trì chất lượng dịch vụ và đảm bảo trải nghiệm tích cực của người dùng đối với dịch vụ GrabCar Plus và GrabCar Premium, từ đó tăng cường ưu thế của Grab trên thị trường đặt xe công nghệ. Sau hơn một tháng triển khai cải tiến quy trình kiểm định xe và ứng dụng AI, chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng cả về số lượng người dùng lẫn số lượng chuyến xe GrabCar Plus".

Ngoài dịch vụ GrabCar Plus, Grab vừa đưa vào thử nghiệm GrabCar Premium tại TP HCM. Đây là dịch vụ được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm chất lượng cao với các dòng xe cao cấp, vận hành bởi đội ngũ đối tác tài xế được đào tạo tăng cường và có các tiện ích nâng cao như wifi, nhạc theo yêu cầu, điều hòa tùy chỉnh... Hiện tại, người dùng có thể đặt chuyến xe GrabCar Premium thông qua tính năng "Chuyến xe đặt trước" trên ứng dụng Grab.

Song Hà

