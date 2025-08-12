Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Tận dụng thế mạnh công nghệ, Grab mới đây công bố ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam. Quy trình mới bao gồm 13 tiêu chí, được hỗ trợ bởi hệ thống AI của Grab, cho phép kiểm định và đánh giá một cách toàn diện chất lượng của các ô tô đang cung cấp dịch vụ GrabCar Plus và dịch vụ vừa được ra mắt - GrabCar Premium.

Ngoài ra, đối tác tài xế Grab cũng được tuyển chọn từ top bác tài 5 sao để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên suốt hành trình.

Việc ứng dụng AI đã chứng minh năng lực công nghệ mạnh mẽ của Grab, giúp nền tảng ngày càng cải thiện vận hành và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng, giữ vững vị thế là thương hiệu đặt xe công nghệ được sử dụng thường xuyên nhất tại Việt Nam.

Quy trình kiểm định 13 tiêu chí được hỗ trợ bởi AI được thiết kế nhằm cung cấp đánh giá toàn diện từ hiện trạng ngoại thất đến nội thất của phương tiện. Đối tác tài xế được yêu cầu cập nhật các hình ảnh liên quan lên hệ thống để Grab tiến hành đánh giá theo định kỳ…

Bà Nguyễn Hạnh Linh - Giám đốc bộ phận Di chuyển, Grab Việt Nam - cho biết: "Việc tuyển chọn đội ngũ bác tài 5 sao, chọn lọc các dòng xe tham gia và ứng dụng AI nhằm nâng cấp quy trình kiểm định xe giúp chúng tôi duy trì chất lượng dịch vụ và đảm bảo trải nghiệm tích cực của người dùng đối với dịch vụ GrabCar Plus và GrabCar Premium, từ đó tăng cường ưu thế của Grab trên thị trường đặt xe công nghệ. Sau hơn một tháng triển khai cải tiến quy trình kiểm định xe và ứng dụng AI, chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng cả về số lượng người dùng lẫn số lượng chuyến xe GrabCar Plus".

Ngoài dịch vụ GrabCar Plus, Grab vừa đưa vào thử nghiệm GrabCar Premium tại TP HCM. Đây là dịch vụ được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm chất lượng cao với các dòng xe cao cấp, vận hành bởi đội ngũ đối tác tài xế được đào tạo tăng cường và có các tiện ích nâng cao như wifi, nhạc theo yêu cầu, điều hòa tùy chỉnh... Hiện tại, người dùng có thể đặt chuyến xe GrabCar Premium thông qua tính năng "Chuyến xe đặt trước" trên ứng dụng Grab.