Hanwha Life triển khai chương trình "Finance Mentor" tại Việt Nam

Hanwha Life trao cho những tài năng này cơ hội trở thành những người lan tỏa kiến thức tài chính trong cộng đồng địa phương.

Tại TP HCM, Hanwha Life thông báo chương trình "Hanwha Life Finance Mentor" đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là chương trình đào tạo những sinh viên đại học tiềm năng trở thành cố vấn tài chính, nhằm cung cấp kiến thức tài chính vững chắc cho các nhóm đối tượng kém may mắn về tài chính, bao gồm thanh thiếu niên và phụ nữ.

Sáng kiến này là một phần của chương trình "Future Plus" - chương trình đóng góp xã hội toàn cầu của Hanwha Life, nhằm tạo ra giá trị xã hội bền vững thông qua giáo dục tài chính và phát triển nhân tài tại các trung tâm quốc tế, bao gồm Việt Nam và Indonesia.

Hanwha Life đã hợp tác với Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) và ChildFund KOREA tạo ra một chu trình tích cực: các sinh viên Việt Nam được đào tạo về tài chính và Công nghệ thông tin sẽ trở về địa phương và thực hành giáo dục tài chính sáng tạo, đổi mới và phù hợp với cộng đồng.

Bắt đầu chương trình, 20 sinh viên đại học từ khoa Tài chính và Khoa học máy tính của HUTECH được lựa chọn. Khởi động với lễ khai mạc vào tháng 8, các cố vấn đã hoàn thành khoảng hai tháng đào tạo chuyên sâu, bao gồm giáo dục cơ bản về tài chính và fintech, hội thảo quản lý tài chính, thực hành cố vấn cho thanh thiếu niên, và các buổi phản hồi từ chuyên gia nhằm nâng cao năng lực giảng dạy. Quá trình đào tạo được thực hiện bởi các chuyên gia tài chính và bảo hiểm của Hanwha Life, giảng viên kinh tế và các chuyên gia giáo dục trẻ em…

Một đại diện của Hanwha Life cho biết: "Bằng việc đào tạo các nhân tài trẻ Việt Nam trở thành cố vấn tài chính và giúp họ chia sẻ kiến thức, kỹ năng trong cộng đồng, chúng tôi đã nhận thấy rằng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thực chất có thể mở rộng hơn nhiều so với các hỗ trợ một lần, trở thành mô hình phát triển bền vững. Hanwha Life sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình đổi mới dưới nền tảng CSR toàn cầu Future Plus để cung cấp hỗ trợ thiết thực cho các nhóm dễ bị tổn thương về tài chính".