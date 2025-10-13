Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền Trung, ông Lê Ngọc Thức vào TP HCM lập nghiệp với hai bàn tay trắng, không bằng cấp, không quan hệ, ông làm đủ ngành nghề, từ phụ hồ đến nhân viên bảo vệ, công việc đơn điệu nhưng ông luôn làm bằng tất cả sự tận tụy và kỷ luật. Sau một thời gian làm bảo vệ, nhờ tinh thần cầu tiến và khả năng quan sát tốt, ông âm thầm đi học lái ô tô rồi bén duyên với nghề dạy lái xe.

Quyết định "mạo hiểm" thay đổi cuộc đời

Hơn 10 năm dạy lái xe, ông không chỉ truyền đạt kỹ năng mà còn dạy học viên sự cẩn trọng, đạo đức khi tham gia giao thông, nhiều người quay lại cảm ơn ông sau khi đậu bằng lái, có người sau nhiều năm vẫn nhớ mãi lời căn dặn từ "thầy Thức".

Nhiều học viên còn ấn tượng ở ông Thức với nguyên tắc "không thu thêm – không nhận riêng" bất cứ khoản phí nào từ học viên, ngoài khoản học phí đã đóng từ đầu, từ đó tạo dựng lòng tin với phụ huynh, học viên và toàn xã hội. Có những thời điểm, học viên của ông Thức lên tới con số 3.000 học viên/năm.

Khi còn là giáo viên dạy lái xe, ông Thức là người tiên phong trong việc cho học viên tự chọn lịch học, thay vì gom lớp theo từng đợt như mô hình truyền thống, giúp học viên có thể đăng ký và bắt đầu quá trình học ngay sau khi hoàn tất thủ tục, từ lý thuyết đến thực hành.

Mô hình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi, phù hợp với người bận rộn hoặc cần bằng lái gấp, mà còn góp phần nâng cao hiệu suất khai thác tài nguyên của trung tâm. Đồng thời, việc triển khai hệ thống quản lý lịch học thông minh, tích hợp công nghệ còn giúp điều phối linh hoạt giữa các khâu đào tạo, đảm bảo chất lượng giảng dạy và tiến độ sát hạch đầu ra. Tạo lợi thế cạnh tranh bằng mô hình dịch vụ linh hoạt, phù hợp xu thế hiện đại.

Năm 2020, nhận thấy nhu cầu về đào tạo nghề ngày càng tăng, ông Thức mạnh dạn vay vốn mua lại trường Trung cấp nghề nghiệp vụ nghiệp vụ Bình Dương, đây là bước đi đầy táo bạo nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi thời điểm này dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát dữ dội.

Nhiều người nói ông Thức đi nước cờ mạo hiểm, tuy nhiên ông lại cho rằng, trong "cái khó ló cái khôn". Dịch COVID-19 phong toả, không ai được đi ra ngoài, nhiều cơ sở đào tạo lái xe đứng trước muôn vàn khó khăn, không có học viên nhưng phải chi trả nhiều chi phí, thậm chí nhiều nơi phải đóng cửa. Ông Thức đã tiên phong mô hình học lý thuyết lái xe qua Zoom, đây là mô hình đầu tiên ở khu vực phía Nam, khai giảng online cùng lúc được khoảng 500 học viên.

Nhờ uy tín đã gây dựng, tinh thần làm việc nghiêm túc và cách đối đãi chân tình với học viên, trường của ông ngày càng phát triển. Hiện nơi đây có 3 cơ sở đào tạo, hàng năm cung cấp hàng ngàn nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và vùng phụ cận.

Các ngành nghề hiện có của doanh nghiệp bao gồm: Trung cấp công nghệ Ô tô - Đào tạo lái mô tô các hạng A1-A; Đào tạo lái xe Ôtô các hạng B1, B, C1, C, D1, D2.; Lái xe nâng hàng; Kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng thiết bị nâng; Kỹ thuật vận hành thiết bị áp lực; Kỹ thuật sửa chữa đồng sơn Ô tô; Điện công nghiệp; Hàn; Tin học văn phòng; Logistic; Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nhà trường hiện có khoảng 700 doanh nghiệp là đối tác. Riêng năm 2024 đã thực hiện tuyển sinh và đào tạo được hơn 13.000 học viên tham gia học các ngành nghề đang được phép đào tạo tại Trường.

Làm từ thiện, tặng học bổng để nhớ về những ngày tháng cơ cực

Ông Thức tâm niệm rằng, song song với công tác đào tạo, thì các hoạt động an sinh xã hội nhằm thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, thời gian qua ông đã trao tặng hàng trăm suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập tại trường; đóng góp tiền xây dựng nhà tình nghĩa; tặng xe đạp cho học sinh hiếu học; tham gia đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa của địa phương…

Dù là Chủ tịch HĐQT của một ngôi trường có hàng trăm nhân viên, ông Thức vẫn giữ nguyên sự giản dị, gần gũi. Ông luôn nhấn mạnh với nhân viên: "Tôi từng làm bảo vệ, tôi hiểu cảm giác khi không có ai tin vào khả năng của mình. Vì vậy, tôi muốn ngôi trường này là nơi mọi người đều có cơ hội được học hỏi và phát triển và dám nghĩ, dám làm, dám mạo hiểm để thay đổi cuộc đời".

Chính vì thế, với các thầy dạy lái xe mới vào nghề, ông hết mình truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ cách phát triển sự nghiệp, ông cũng là người "rót" vốn để các thầy đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học, có những người xuất phát từ con số 0, đến nay doanh thu hàng năm đã đạt con số vài tỉ đồng.

Ông cũng là người khởi xướng các chương trình học bổng cho con em quê hương với các suất học bổng ưu đãi 50%, khi các em học tập tại trường, đồng thời hỗ trợ chỗ ở và bố trí việc làm phù hợp trong thời gian các em theo học tại đây, nhằm có chi phí trang trải cuộc sống.

Sau khi ra trường, các em sẽ được giữ lại trường làm giáo viên hoặc được gửi vào các doanh nghiệp làm việc ổn định, lâu dài. Đến nay, nhiều học viên sau khi tốt nghiệp đã xin được ở lại phục vụ nhà trường. Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam, ông Thức đã đóng góp quan trọng cả về kết nối cộng đồng, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội và thúc đẩy tinh thần quê hương.

Để xây dựng thương hiệu nhà trường ngày càng có uy tín trên thị trường, ông Thức mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao, đảm bảo học viên đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia thị trường lao động và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Nâng cao đội ngũ giáo viên và chương trình giảng dạy phù hợp bằng việc cập nhật thường xuyên các phương pháp giảng dạy tiên tiến để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và để đảm bảo học viên được trang bị kiến thức phù hợp với thời đại.

Xây dựng các mô hình hợp tác đa dạng, từ tuyển dụng trực tiếp, chương trình thực tập, đào tạo theo đơn đặt hàng, đến các hoạt động chia sẻ kiến thức và nghiên cứu phát triển chung.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và đầu tư trang thiết bị hiện đại để thích nghi với sự thay đổi của thời đại số.

Với những nỗ lực của mình, mới đây nhà trường vinh dự nhận được giải thưởng "Dịch vụ hoàn hảo năm 2025" dành cho dịch vụ đào tạo nghề do Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa phối hợp với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng trao tặng.

Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương cũng nhận nhiều bằng khen, giấy khen khác từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Cá nhân ông Thức vinh dự nhiều lần nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (cũ) nay là TP HCM và tỉnh Hà Tĩnh, cũng như sự ghi nhận của sở, ngành, địa phương vì những đóng góp cho công tác đào tạo nghề và các hoạt động an sinh xã hội.