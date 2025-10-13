Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt

Khoẻ - Đẹp 15:59

Công ty SCC được vinh danh “Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025” và “Top 1 nhà sản xuất hóa - mỹ phẩm tại Việt Nam” do CareerViet tổ chức bình chọn.

BON Spa đoạt danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025"

Khoẻ - Đẹp 13:16

BON Spa vừa vinh dự nhận được Danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM năm 2025" do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) xét chọn.

BIDV MetLife có hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới

Khoẻ - Đẹp 09:00

BIDV MetLife vừa tổ chức sự kiện trực tuyến giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới.

Generali Việt Nam lập “hat-trick” 3 giải thưởng tại APEA 2025

Khoẻ - Đẹp 08:56

Generali Việt Nam xuất sắc được xướng tên ở 3 hạng mục danh giá: Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á; Thương hiệu truyền cảm hứng và Doanh nhân xuất sắc Châu Á.

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa: Nơi bình yên và tiện nghi đẳng cấp

Điểm đến 14:43

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa là điểm hẹn của những du khách yêu thích phong cách nghỉ dưỡng sang trọng trong sự riêng tư tuyệt đối.

Cathay Travel Fair lần đầu tổ chức tại Việt Nam, quảng bá du lịch Hồng Kông - Trung Quốc

Điểm đến 12:34

Lần đầu tiên, Cathay Pacific tổ chức Cathay Travel Fair - Khám Phá Hồng Kông Với Cathay Pacific tại Việt Nam.

CICON ASEAN5 2025: Kết nối kiến tạo Cộng đồng doanh nhân Việt-Hàn

Điểm đến 12:34

Diễn đàn CICON ASEAN5 2025 chính thức khai mạc từ ngày 22 đến 23-10 tại tòa nhà Landmark 81, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh

Điểm đến 15:00

Tuần qua, Trạm dừng chân Suối Đá Hòn Giao đã tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa mang tên "Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười".

Nhẫn cưới độc bản: Tierra Diamond kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ thiết kế

Tiêu dùng thông minh 14:28

Nhẫn cưới không chỉ là dấu ấn hôn nhân mà còn là tín vật lưu giữ trọn vẹn câu chuyện tình yêu của mỗi cặp đôi.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

Grab thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện

Tiêu dùng thông minh 10:00

Grab Việt Nam chính thức thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện tại Hà Nội, bổ sung một lựa chọn trong danh mục dịch vụ di chuyển đa dạng dành cho người dùng Grab.

Khi kim cương "kể chuyện" văn hóa

Khoẻ - Đẹp 16:21

Jemmia Diamond là thương hiệu trang sức kim cương cao cấp, minh bạch với tôn chỉ tôn vinh tinh hoa di sản Việt.

Hanwha Life triển khai chương trình "Finance Mentor" tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 15:19

Hanwha Life, công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên của Hàn Quốc, vừa triển khai chương trình tuyển chọn các tài năng trẻ xuất sắc tại TP HCM.

MoMo khởi động dự án “Grow with MoMo - Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”

Khoẻ - Đẹp 15:18

Ngày 7-10, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo phối hợp cùng Media AI Lab chính thức khởi động dự án “Grow with MoMo – Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé”.

Nhiều doanh nghiệp đồng hành để con công nhân vui Tết Trung thu

Điểm đến 08:56

LĐLĐ TP HCM cùng Báo Dân trí tổ chức "Trung thu yêu thương" 2025, trao quà đến 1.000 trẻ là con công nhân, người lao động khó khăn tại phường Bình Dương.

Món quà ý nghĩa từ quỹ "Vững thể chất, Vững tương lai"

Khoẻ - Đẹp 16:11

Trong hai ngày 2 và 3-10 tại Đà Nẵng, chương trình thiện nguyện "Vững thể chất, Vững tương lai" đã diễn ra tại xã Hùng Sơn và xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng.

Garmin Run Vietnam 2025, hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững

Khoẻ - Đẹp 14:09

Garmin Run Vietnam 2025 khép lại thành công với gần 6.000 runners tham dự, trở thành ngày hội thể thao cộng đồng sôi động.

Chụp ảnh siêu đẹp tại vịnh Vĩnh Hy: Thiên đường chech-in giữa biển và núi đá

Điểm đến 14:07

Vịnh Vĩnh Hy, "viên ngọc xanh" miền Trung, nổi bật với làn nước trong vắt, những rặng san hô nguyên sơ và cảnh quan thiên nhiên hòa quyện giữa biển, núi và đá.

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

Khoẻ - Đẹp 15:04

Phạm Chí Bình, nhà sáng lập thương hiệu 365 AI Beauty, từ vùng quê nghèo đến ước mơ thay đổi ngành làm đẹp trong kỷ nguyên số.

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả!

13 tháng 10, 2025 | 14:32

Với tinh thần cầu tiến và bản lĩnh, doanh nhân Lê Ngọc Thức vươn lên từ một người bảo vệ trở thành Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền Trung, ông Lê Ngọc Thức vào TP HCM lập nghiệp với hai bàn tay trắng, không bằng cấp, không quan hệ, ông làm đủ ngành nghề, từ phụ hồ đến nhân viên bảo vệ, công việc đơn điệu nhưng ông luôn làm bằng tất cả sự tận tụy và kỷ luật. Sau một thời gian làm bảo vệ, nhờ tinh thần cầu tiến và khả năng quan sát tốt, ông âm thầm đi học lái ô tô rồi bén duyên với nghề dạy lái xe.

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả! - Ảnh 1.

Quyết định "mạo hiểm" thay đổi cuộc đời

Hơn 10 năm dạy lái xe, ông không chỉ truyền đạt kỹ năng mà còn dạy học viên sự cẩn trọng, đạo đức khi tham gia giao thông, nhiều người quay lại cảm ơn ông sau khi đậu bằng lái, có người sau nhiều năm vẫn nhớ mãi lời căn dặn từ "thầy Thức".

Nhiều học viên còn ấn tượng ở ông Thức với nguyên tắc "không thu thêm – không nhận riêng" bất cứ khoản phí nào từ học viên, ngoài khoản học phí đã đóng từ đầu, từ đó tạo dựng lòng tin với phụ huynh, học viên và toàn xã hội. Có những thời điểm, học viên của ông Thức lên tới con số 3.000 học viên/năm.

Khi còn là giáo viên dạy lái xe, ông Thức là người tiên phong trong việc cho học viên tự chọn lịch học, thay vì gom lớp theo từng đợt như mô hình truyền thống, giúp học viên có thể đăng ký và bắt đầu quá trình học ngay sau khi hoàn tất thủ tục, từ lý thuyết đến thực hành.

Mô hình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi, phù hợp với người bận rộn hoặc cần bằng lái gấp, mà còn góp phần nâng cao hiệu suất khai thác tài nguyên của trung tâm. Đồng thời, việc triển khai hệ thống quản lý lịch học thông minh, tích hợp công nghệ còn giúp điều phối linh hoạt giữa các khâu đào tạo, đảm bảo chất lượng giảng dạy và tiến độ sát hạch đầu ra. Tạo lợi thế cạnh tranh bằng mô hình dịch vụ linh hoạt, phù hợp xu thế hiện đại.

Năm 2020, nhận thấy nhu cầu về đào tạo nghề ngày càng tăng, ông Thức mạnh dạn vay vốn mua lại trường Trung cấp nghề nghiệp vụ nghiệp vụ Bình Dương, đây là bước đi đầy táo bạo nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi thời điểm này dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát dữ dội.

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả! - Ảnh 2.

Nhiều người nói ông Thức đi nước cờ mạo hiểm, tuy nhiên ông lại cho rằng, trong "cái khó ló cái khôn". Dịch COVID-19 phong toả, không ai được đi ra ngoài, nhiều cơ sở đào tạo lái xe đứng trước muôn vàn khó khăn, không có học viên nhưng phải chi trả nhiều chi phí, thậm chí nhiều nơi phải đóng cửa. Ông Thức đã tiên phong mô hình học lý thuyết lái xe qua Zoom, đây là mô hình đầu tiên ở khu vực phía Nam, khai giảng online cùng lúc được khoảng 500 học viên.

Nhờ uy tín đã gây dựng, tinh thần làm việc nghiêm túc và cách đối đãi chân tình với học viên, trường của ông ngày càng phát triển. Hiện nơi đây có 3 cơ sở đào tạo, hàng năm cung cấp hàng ngàn nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và vùng phụ cận.

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả! - Ảnh 3.

Các ngành nghề hiện có của doanh nghiệp bao gồm: Trung cấp công nghệ Ô tô - Đào tạo lái mô tô các hạng A1-A; Đào tạo lái xe Ôtô các hạng B1, B, C1, C, D1, D2.; Lái xe nâng hàng; Kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng thiết bị nâng; Kỹ thuật vận hành thiết bị áp lực; Kỹ thuật sửa chữa đồng sơn Ô tô; Điện công nghiệp; Hàn; Tin học văn phòng; Logistic; Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nhà trường hiện có khoảng 700 doanh nghiệp là đối tác. Riêng năm 2024 đã thực hiện tuyển sinh và đào tạo được hơn 13.000 học viên tham gia học các ngành nghề đang được phép đào tạo tại Trường.

Làm từ thiện, tặng học bổng để nhớ về những ngày tháng cơ cực

Ông Thức tâm niệm rằng, song song với công tác đào tạo, thì các hoạt động an sinh xã hội nhằm thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, thời gian qua ông đã trao tặng hàng trăm suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập tại trường; đóng góp tiền xây dựng nhà tình nghĩa; tặng xe đạp cho học sinh hiếu học; tham gia đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa của địa phương…

Dù là Chủ tịch HĐQT của một ngôi trường có hàng trăm nhân viên, ông Thức vẫn giữ nguyên sự giản dị, gần gũi. Ông luôn nhấn mạnh với nhân viên: "Tôi từng làm bảo vệ, tôi hiểu cảm giác khi không có ai tin vào khả năng của mình. Vì vậy, tôi muốn ngôi trường này là nơi mọi người đều có cơ hội được học hỏi và phát triển và dám nghĩ, dám làm, dám mạo hiểm để thay đổi cuộc đời".

Chính vì thế, với các thầy dạy lái xe mới vào nghề, ông hết mình truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ cách phát triển sự nghiệp, ông cũng là người "rót" vốn để các thầy đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học, có những người xuất phát từ con số 0, đến nay doanh thu hàng năm đã đạt con số vài tỉ đồng.

Ông cũng là người khởi xướng các chương trình học bổng cho con em quê hương với các suất học bổng ưu đãi 50%, khi các em học tập tại trường, đồng thời hỗ trợ chỗ ở và bố trí việc làm phù hợp trong thời gian các em theo học tại đây, nhằm có chi phí trang trải cuộc sống.

Sau khi ra trường, các em sẽ được giữ lại trường làm giáo viên hoặc được gửi vào các doanh nghiệp làm việc ổn định, lâu dài. Đến nay, nhiều học viên sau khi tốt nghiệp đã xin được ở lại phục vụ nhà trường. Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam, ông Thức đã đóng góp quan trọng cả về kết nối cộng đồng, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội và thúc đẩy tinh thần quê hương.

Doanh nhân Lê Ngọc Thức: Giữ chữ "tâm" sẽ có tất cả! - Ảnh 4.

Để xây dựng thương hiệu nhà trường ngày càng có uy tín trên thị trường, ông Thức mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao, đảm bảo học viên đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia thị trường lao động và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Nâng cao đội ngũ giáo viên và chương trình giảng dạy phù hợp bằng việc cập nhật thường xuyên các phương pháp giảng dạy tiên tiến để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và để đảm bảo học viên được trang bị kiến thức phù hợp với thời đại.

Xây dựng các mô hình hợp tác đa dạng, từ tuyển dụng trực tiếp, chương trình thực tập, đào tạo theo đơn đặt hàng, đến các hoạt động chia sẻ kiến thức và nghiên cứu phát triển chung.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và đầu tư trang thiết bị hiện đại để thích nghi với sự thay đổi của thời đại số.

Với những nỗ lực của mình, mới đây nhà trường vinh dự nhận được giải thưởng "Dịch vụ hoàn hảo năm 2025" dành cho dịch vụ đào tạo nghề do Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa phối hợp với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng trao tặng.

Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương cũng nhận nhiều bằng khen, giấy khen khác từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Cá nhân ông Thức vinh dự nhiều lần nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (cũ) nay là TP HCM và tỉnh Hà Tĩnh, cũng như sự ghi nhận của sở, ngành, địa phương vì những đóng góp cho công tác đào tạo nghề và các hoạt động an sinh xã hội.

Bài và ảnh: Thanh Thảo

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Bản lĩnh sống 14:46

Giá trị lớn nhất của hành trình “Ươm mầm nụ cười” chính là gieo mầm cho những khát vọng học tập, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà nội – miền cổ tích trong tôi

Bản lĩnh sống 14:04

Nếu tuổi thơ là một miền cổ tích diệu kỳ thì bà nội chính là người chắp cánh, người thắp sáng cho miền cổ tích ấy trong tôi.

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái

Bản lĩnh sống 13:36

Nghệ sĩ Trúc Thy chính thức công bố chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các bé gái qua các môn Cầm, Kỳ, Thư, Họa.

Ngân Kina - hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ

Bản lĩnh sống 11:29

Vượt ra khỏi danh xưng "hot girl", cô gái trẻ đang viết nên câu chuyện truyền cảm hứng giữa thời đại số.

Mai Anh Tuấn: Đưa TAT GOLF vươn lên tầm cao mới trong 20 năm qua

Bản lĩnh sống 15:15

Ông Mai Anh Tuấn - CEO với tầm nhìn dài hạn, luôn khát khao đưa TAT GOLF vươn lên một tầm cao mới.

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ

Bản lĩnh sống 09:08

Brian Vũ, chàng trai trẻ đến từ Việt Nam đã trở thành một trong những trụ cột của đội bóng bầu dục Annie Wright Gators (Mỹ).

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn: Người đồng hành và ươm mầm tài năng điện ảnh

Bản lĩnh sống 14:18

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, người vinh dự trở thành nhà tài trợ chính cho cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh 2025, ươm mầm tài năng điện ảnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

