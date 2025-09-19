Mai Anh Tuấn: Đưa TAT GOLF vươn lên tầm cao mới trong 20 năm qua

Trải qua gần 20 năm gắn bó với ngành golf tại Việt Nam, TAT GOLF không chỉ đơn thuần là một hệ thống phân phối dụng cụ và phụ kiện, mà còn trở thành biểu tượng cho sự phát triển bền bỉ, uy tín và đẳng cấp. Đứng sau thành công ấy là ông Mai Anh Tuấn – CEO với tầm nhìn dài hạn, luôn khát khao đưa TAT GOLF vươn lên một tầm cao mới.

Để khẳng định sự phát triển của ngành golf Việt Nam, cũng như tiếp tục nâng tầm golf Việt vươn cao và bay xa, ông Mai Anh Tuấn đã và đang đưa ra nhiều kế hoạch cụ thể, từ việc nâng cao chất lượng dịch vụ đến ra mắt những sản phẩm độc quyền, tạo dấu ấn khác biệt trên thị trường.

Liên tục nâng cao năng lực nhân sự

TAT GOLF hiểu rằng con người chính là "trái tim" của doanh nghiệp. Trong suốt hành trình phát triển, ông Mai Anh Tuấn luôn chú trọng vào việc đào tạo đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, giàu kiến thức về golf. Nhờ vậy, mỗi golfer khi đến với TAT GOLF không chỉ mua sắm, mà còn được hướng dẫn, tư vấn và trải nghiệm dịch vụ cá nhân hóa, điều mà ít đối thủ có thể làm được.

Phát triển dịch vụ mới

Song song với hoạt động bán lẻ, TAT GOLF không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng nhiều dịch vụ mới:

Phòng tập golf 3D hiện đại tại tất cả showroom, trang bị Trackman giúp golfer thử gậy miễn phí. Workshop chuyên biệt: sửa chữa – bảo dưỡng gậy, thay shaft, fitting chuẩn thông số cho từng golfer. Hệ thống online đa nền tảng, mang đến sự thuận tiện khi đặt hàng, đồng thời tích hợp nhiều ưu đãi như giảm thêm 3% khi mua qua website.

Ra mắt nhãn hàng mới, độc quyền tại Việt Nam

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của TAT GOLF chính là chiến lược hợp tác với các thương hiệu golf quốc tế, trong đó có nhiều dòng sản phẩm độc quyền:

GLOSBE – túi phụ kiện cao cấp cho doanh nhân. FootJoy Korea – thời trang golf hiện đại, trẻ trung. E.parca (Hàn Quốc) – thương hiệu thời trang golf nữ cao cấp, chỉ dành cho golfer nữ, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam qua kênh phân phối độc quyền TAT GOLF.

Sự đa dạng và độc quyền này giúp TAT GOLF luôn tạo ra sự mới mẻ, độc đáo, khác biệt với thị trường.

Kế hoạch phát triển mới 2025 – 2026

Bước vào giai đoạn cuối năm 2025 và 2026, TAT GOLF định hướng bay xa hơn nữa với kế hoạch rõ ràng:

Mở rộng trên 20 showroom toàn quốc, nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đưa TAT GOLF trở thành trung tâm golf toàn diện: nơi mua sắm, trải nghiệm, luyện tập và bảo dưỡng gậy. Phát triển mạnh các hoạt động cộng đồng: thiện nguyện "Lan tỏa yêu thương", chương trình vì môi trường, hiến máu nhân đạo – lan tỏa trách nhiệm xã hội song hành cùng kinh doanh.

Không chỉ phân phối phụ kiện golf, TAT GOLF còn đồng hành cùng cộng đồng để nâng tầm golf Việt.

TAT GOLF không ngừng đổi mới – và những sản phẩm độc quyền như GLOSBE, FootJoy Korea, E.parca cùng các thiết bị luyện tập tiên tiến chắc chắn sẽ tạo nên làn sóng mới trong thị trường golf đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

"Uy tín là tất cả" – phương châm của ông Mai Anh Tuấn đã và đang đưa TAT GOLF trở thành một trong những thương hiệu golf hàng đầu Việt Nam. Với gần 20 năm bền bỉ, cùng chiến lược nâng cao nhân sự, dịch vụ mới, nhãn hàng độc quyền và kế hoạch phát triển toàn diện, TAT GOLF hứa hẹn sẽ cất cánh mạnh mẽ trong giai đoạn tới, xứng đáng là điểm đến đáng tin cậy của mọi golfer Việt.