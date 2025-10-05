365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

5 tháng 10, 2025 | 14:46

Giá trị lớn nhất của hành trình “Ươm mầm nụ cười” chính là gieo mầm cho những khát vọng học tập, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đó là nói dung chính mà PGS-TS-Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ tại buổi họp báo công bố dự án vừa diễn ra ngày 3-10 tại TP HCM.

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống. - Ảnh 1.

Bà Võ Thị Thiên Nga - Giám đốc CHAGEE Việt Nam, tặng hoa cảm ơn PGS-TS-Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đã đồng hành cùng chương trình "Ươm Mầm Nụ Cười"

Sau hơn ba tháng triển khai, chương trình thiện nguyện "Ươm Mầm Nụ Cười" do CHAGEE Việt Nam khởi xướng đã chính thức khép lại giai đoạn đầu tiên bằng lễ tổng kết tại TP HCM. 

Hành trình đi qua 7 tỉnh miền núi phía Bắc không chỉ trao tặng những món quà thiết thực, mà còn gieo niềm hy vọng, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức và khơi dậy ước mơ cho hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những dấu ấn đặc biệt từ vùng cao

Đồng hành xuyên suốt chương trình, PGS-TS-Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ cho biết ông ấn tượng sâu sắc trước hình ảnh những em nhỏ vùng cao háo hức đón nhận góc sách mới, say mê từng cuốn truyện thiếu nhi hay những phần quà học tập giản dị.

Ông chia sẻ: "Giá trị lớn nhất mà ‘Ươm Mầm Nụ Cười’ mang lại không chỉ là vật chất, mà còn là khát vọng học tập, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống. Đây là những hạt giống bền vững về tri thức và tình người được gieo trồng nơi những mái trường vùng cao".

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống. - Ảnh 2.

Bà Võ Thị Thiên Nga - Giám đốc CHAGEE Việt Nam và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM, tại chương trình.

Theo ông, sự kiện lần này cũng cho thấy một hướng đi đáng quý: sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cộng đồng. "CHAGEE không chỉ kinh doanh mà còn đặt tâm huyết vào trách nhiệm xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho trẻ em và lan tỏa tinh thần sẻ chia nhân ái" - ông nhấn mạnh.

Trong hành trình, CHAGEE Việt Nam đã dựng nên 14 góc sách "Ươm Mầm Tri Thức", trao tặng 14.000 quyển vở, 2.100 phần quà cùng 25 suất quà đặc biệt dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu như "Vẽ ước mơ", trò chơi thể thao, ném vòng… đã đem lại những khoảnh khắc tràn đầy tiếng cười.

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống. - Ảnh 3.

Tiết mục múa do các trẻ em ở trường khiếm thính chuyên biệt hy vọng Bình Thạnh thể hiện.

Tiếp nối yêu thương tại TP HCM

Không dừng lại ở vùng cao, cuối tháng 10-2025, CHAGEE Việt Nam sẽ tiếp tục mang chương trình đến TP HCM, phối hợp cùng Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM. 

Chương trình sẽ trao tặng dụng cụ học tập, máy vi tính, máy khâu phục vụ giảng dạy và học nghề, học bổng cho trẻ em khuyết tật, đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm giúp các em tự tin hòa nhập cộng đồng.

Đặc biệt, CHAGEE cam kết mở một cửa hàng đặc biệt dành cho người khiếm thính, nơi tạo ra môi trường làm việc thân thiện, công bằng và bền vững.

Sáng kiến này không chỉ mở ra cơ hội nghề nghiệp mà còn góp phần khẳng định giá trị và khả năng hòa nhập của người khiếm thính trong xã.

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống. - Ảnh 4.

PGS-TS-Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; nhà báo Nguyễn Khắc Năm, Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP HCM và bà Vũ Thị Thuỳ Dung, Giám đốc Marketing CHAGEE Việt Nam, tham quan không gian trưng bày hình ảnh của các trẻ em vùng cao tại chương trình.

Doanh nghiệp gắn trách nhiệm xã hội với phát triển bền vững

CHAGEE là thương hiệu trà quốc tế nổi tiếng với phong cách và hướng tiếp cận hiện đại đối với văn hoá trà truyền thống. Được thành lập vào năm 2017, CHAGEE chuyên về các dòng trà sữa tươi được pha chế từ lá trà cao cấp và đã nhanh chóng mở rộng hiện diện trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh nỗ lực mở rộng kinh doanh, thương hiệu khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng qua những chương trình thiện nguyện dài hơi, trong đó "Ươm Mầm Nụ Cười" là minh chứng rõ nét. Bằng sự chung tay cùng các tổ chức xã hội, và bằng niềm tin từ cộng đồng, CHAGEE mong muốn hành trình này sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, gieo trồng nhiều ước mơ, để mỗi nụ cười trẻ thơ trở thành động lực phát triển xã hội bền vững.

P.Nguyễn

