365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

"Tôi không muốn khách hàng làm đẹp trong sự mơ hồ, tôi muốn họ thấy trước vẻ đẹp của chính mình bằng công nghệ AI" - Phạm Chí Bình, Nhà sáng lập thương hiệu 365 AI Beauty. Từ vùng quê nghèo đến ước mơ thay đổi ngành làm đẹp trong kỷ nguyên số.

Sinh ra trong một gia đình nông dân tại Bình Thuận, tuổi thơ của doanh nhân Phạm Chí Bình là những ngày cơ cực từ việc phụ cha mẹ làm nông, học chữ giữa đồng khô cỏ cháy. Mặc dù xuất phát điểm không được thuận lợi, nhưng anh luôn nuôi trong mình một khát vọng lớn: phải làm được điều gì đó có giá trị, không chỉ cho bản thân mà cho cả cộng đồng.

Trải qua hơn 20 năm bôn ba, từ phụ bàn đến tư vấn bảo hiểm, làm sale, dấn thân vào lĩnh vực công nghệ, anh bắt đầu nhận ra: Làm đẹp là nhu cầu mãi mãi, nhưng nếu không có đột phá công nghệ, ngành này sẽ mãi giậm chân tại chỗ.

Và rồi vào giữa 6-2025, sau bao nhiêu năm ấp ủ và theo đuổi lý tưởng, 365 AI Beauty ra đời – một thương hiệu mang theo giấc mơ của người đàn ông từng không có gì trong tay ngoài ý chí và tầm nhìn.

365 AI Beauty – Sự giao thoa giữa công nghệ và sắc đẹp

Không giống như các spa hay tiệm phun xăm truyền thống, 365 AI Beauty được định vị là chuỗi hệ thống phun xăm và chăm sóc sắc đẹp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên tại Việt Nam.

Với công nghệ độc quyền, 365 AI Beauty:

- Sử dụng AI để phân tích tỷ lệ vàng gương mặt

- Gợi ý dáng chân mày, màu môi phù hợp nhất với từng cá nhân

- Giúp khách hàng trực quan hóa kết quả trước khi thực hiện

- Chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và chăm sóc hậu dịch vụ

Không còn làm đẹp theo cảm tính, không còn nỗi sợ 'xăm sai dáng, chọn sai màu'. Mỗi gương mặt là một công trình và AI chính là công cụ giúp kiến trúc sư sắc đẹp vẽ nên điều hoàn hảo nhất.

Tỏa sáng tại HCMC Business Summit 2025

Tại HCMC Business Summit 2025, 365 AI Beauty trở thành thương hiệu được đông đảo khách hàng quan tâm và trải nghiệm nhiều nhất.

- Hơn 300 lượt khách tham quan & trải nghiệm công nghệ AI thiết kế dáng mày

- Hàng trăm khách hàng đăng ký dịch vụ sau trải nghiệm

Thành công tại sự kiện không chỉ giúp 365 AI Beauty khẳng định vị thế tiên phong, mà còn mở ra cơ hội nhượng quyền toàn quốc trong thời gian tới.

Từ đam mê đến định hướng phát triển hệ thống nhượng quyền

Với tầm nhìn mở rộng hệ thống nhượng quyền 365 AI Beauty trên toàn quốc từ 2025 đến 2030, trên cương vị là người thuyền trưởng, anh không chỉ mong muốn thương hiệu tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn trao cơ hội kinh doanh bền vững cho hàng trăm đối tác trên khắp Việt Nam.

Tôi muốn mỗi chi nhánh 365 AI Beauty không chỉ là nơi làm đẹp, mà là nơi lan tỏa vẻ đẹp cá nhân hoá, nâng tầm nhận thức về cái đẹp khoa học và bền vững. Nơi vẻ đẹp thăng hoa cùng trí tuệ nhân tạo.

Doanh nhân Phạm Chí Bình định vị 365 AI Beauty không chỉ là một thương hiệu làm đẹp – mà là khởi đầu của một xu hướng làm đẹp thông minh. Anh đang từng bước kiến tạo một kỷ nguyên mới trong nghành làm đẹp tại Việt Nam, nơi công nghệ và vẻ đẹp hòa quyện, nơi mỗi người phụ nữ được nhìn thấy chính mình ở phiên bản đẹp nhất do AI và khoa học xác định, nhưng chính họ là người lựa chọn.